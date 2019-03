“Dhuna ndaj bluzave të bardha çon në ulje të cilësisë së kujdesit mjekësor”

Arian Haxhi

Gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit, por sidomos këto muajt e fundit kemi përjetuar njëra pas tjetrës, raste flagrante të një dhune dhe violence të rëndë fizike dhe psikologjike ndaj personelit mjekësor në mbarë Shqipërinë.

Është koha që personeli mjekësor, mjek dhe infermierë të QSUT dhe mbarë Shqipërisë nuk duhet të heshtë, por duhet të ngrejë zërin e protestës!

Sot është koha të ngremë zërin me të madhe, për të thënë fort, qartë dhe me empati: “Dhuna nuk është pjesë e punës tonë”. Ky është mesazhi dhe apeli që komuniteti dhe bashkësia jonë e personelit mjekësor duan tia përcjellin fuqishëm opinionit publik dhe politikbërësve.

Mjekësia moderne nuk është as e lirë dhe as 100 për qind efektive për kurimin dhe shërimin e sëmundjeve në të gjitha rastet.

Duhet të jetë e qartë për të gjithë, se jo të gjitha rastet e vështira dhe të rënda do tia dalin me sukses, pavarësisht përpjekjeve të personelit mjekësor. Duhet të jetë e qartë për të gjithë se vandalizmi dhe dhuna ndaj personelit mjekësor në detyrë është një krim penal dhe çdo shoqëri e civilizuar duhet të ketë tolerancë zero ndaj akteve të tilla të urryera. Të gjithë personat publik politikbërës, opnionbërës, apo mediatikë duhet t’i dënojnë këto akte të dhunës.

Misioni i personelit mjekësor në punë është shpëtimi i jetëve njerëzore dhe lehtësimi i vuajtjeve të njerëzve nga sëmundjet. Dhuna si fizike, ashtu edhe psikologjike në rritje, ndaj personelit mjekësor çon detyrimisht në ulje të cilësisë së kujdesit mjekësor.

Dhuna është një simptomë e një ambienti pune jo të shëndetshëm dhe jo të sigurtë. Ajo kontribuon ndjeshëm në demotivimin e personelit mjekësor duke sjellë rezultate klinike më pak të favorshme, pra duke favorizuar një rreth vicioz të padëshiruar, si për pacientët dhe familjarët, ashtu edhe për personelin mjekësor.

Dhuna në institucionet shëndetësore mund të reflektojë dhunën që shfaqet në shoqërinë shqiptare në përgjithësi. Duke qenë se spitalet tona janë vendet që simbolizojnë sigurinë, kujdesin, dhembshurinë dhe shpëtimin e jetës, prandaj dhuna e ushtruar në to është e papranueshme.

Ne besojmë fuqishëm që i gjithë personeli i kujdesit shëndetësor duhet të kenë të drejtën që të punojnë në një ambinet pune, i cili duhet të jetë i sigurtë, i lirë nga çdo formë dhune, bullizmi, ngacmimi, dhe abuzimi, pavarësisht formës dhe burimit të tij.

Si mjekë apo infermierë, ne jemi të dedikuar për t’u kujdesur për pacientët tanë për t’i ndihmuar ata dhe për t’u ndjerë më mirë. Kur një personel mjekësor dhunohet, ai nuk është më në gjendje që të ofrojë një kujdes cilësor ndaj pacientit. Dhuna kontribuon në lodhjen, depresionin, apatinë dhe pasivitetin e personelit mjekësor, në atë që quhet mjekësi difensive dhe që ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e kujdesit.

Është e tepërt të thuhet që nëse mjekët dhe infermierët nuk janë të sigurtë, as pacientët nuk janë të sigurtë! Nëse Kushtetuta na jep të drejtën për t’u kujdesur për sigurinë e qytetarëve, atëherë ne si personel mjekësor kemi të drejtë që të kërkojmë ambiente pune me tolerancë zero ndaj dhunës.

Në kemi nevojë të ndryshojmë drastikisht kulturën e punës dhe të sigurisë në punë. Nga një kulturë që reagon ndaj dhunës, pasi ka ndodhur në një kulturë që e parandalon dhunën para se ajo të ndodhë.

Si personel mjekësor që përballemi me dhunën ndryshimi dhe zgjidhja duhet të fillojnë nga ne, çdo ditë që shkojmë në punë.

Kjo është një thirrje për veprime të mëdha. Kjo është një thirrje për bashkim. Së bashku, duke folur në një zë, ne duhet që t’i themi stop dhunës ndaj personelit mjekësor.

Kjo është një thirrje për të gjithë politikbërësit, parlamentarët, vendimmarrësit në ministrinë e linjës, drejtuesit dhe administratorëve të institucioneve të kujdesit mjekësor që të bashkohen me kauzën tonë.

Ekziston një nevojë urgjente për të shqyrtuar në thellësi, shkaqet, proceset dhe faktorët që kontribuojnë në fenomenin e dhunës nga perspektiva e të gjithëve të përfshirë. Ka ardhur koha që të rishikohet kuadri ligjor përkatës që dhuna dhe agresioni ndaj personelit mjekësor në kushtet e punës të konsiderohet si formë shumë e rëndë e cënimit të personit dhe të marrë dënimin maksimal.

Sipas një thënieje : “Ne i adhurojmë të dy, Zotin dhe doktorin, por vetëm kur jemi në rrezik. Kur rreziku kalon, Zoti harrohet, ndërsa doktori fyhet”.

Besoni tek doktori! Ai është i gatshëm për të lehtësuar dhimbjen dhe hallet tuaja!.

Ndal dhunës ndaj personelit mjekësor!