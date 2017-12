Viktor Malaj

“Servilizmi të shkakton vetëm përbuzje. Ai është i neveritshëm për një karakter të vërtetë fisnik”/ Hosia Ballou*

Votimi i Shqipërisë në OKB pro një rezolute që kërkonte mosnjohjen e Jerusalemit si kryeqytet vetëm i Izraelit shkaktoi një zhurmë shurdhuese në mediet shqiptare. Zhurmëbërësit më të mëdhenj ishin kryesisht figura politike dhe publike që gjatë 27 vjetëve të fundit kanë mbajtur poste të rëndësishme dhe shumë të rëndësishme kryesisht qeverisëse në shtetin shqiptar. Kaq e madhe ishte zhurma dhe kaq e përpiktë sintonia e këtyre zërave të çjerrë të mendjeve djerrë saqë gati krijoi një gjendje alarmi në popullsinë shqiptare. Kori i këngëtarëve të rrenave iu ra fort kambanave të rrezikut të dyfishtë që kishte sjellë votimi shqiptar në OKB, votim ky i njëjtë me të gjitha shtetet dinjitoze të botës dhe anëtarët përcaktues në vendimmarrjet e Bashkimit Evropian.

Alarmi i dhënë nga këto mendje “të ndritura” dhe shpirtra “të pastër” të vendit tonë gati sa na bindi se perandoria e botës, SHBA kishte marrë një grusht vdekjeprurës nga vota jonë e cila binte ndesh me vullnetin e administratës së zotit Tramp që kishte shpallur pak ditë më parë se e njihte Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Ne filluam të përfytyrojmë gjigantin e botës të shtrirë në gjendje kome në dhomën e reanimacionit të politikës botërore dhe pastaj u gëzuam kur doktorët e mjerë të politikës opozitare shqiptare iu gjenden pranë me këshilla psikologjike dhe predikime morale që mundësuan mbetjen gjallë të “aleates sonë të përjetshme”. Çudisë ia shtonte varg pikëçuditjet nga prapa përbërja e ekipit të “doktorëve”. Ishin pikërisht ata “doktorë” që futën vendin e tyre disa herë në reanimacion dhe nga vdekja e shpëtuan të huajt por që tani kishin ” kuptuar ” se vota jonë do ta kishte shpëtuar perandoreshën Amerikë nga koma.

Alarmin e dytë shumë prekës e jepte fakti se vota e qeverisë shqiptare në OKB, sipas kushtrimdhënësve, kishte qenë një tradhti kombëtare që kishte cënuar rëndë interesat e Shqipërisë. Profesori i nderuar Fatos Tarifa publikoi një shkrim me të cilin i identifikoi zërat e çjerrë. Me shkrimin e prof. Tarifës pajtohen edhe mendimet e mija modeste. Nuk ka dyshim se z. Tarifa është tejet kompetent në fushën e diplomacisë, mirëpo ai, ndoshta pse ka qenë diplomat, i ka quajtur këta zëra “profanë, filistinë, fodullë, naivë”, dhe është rezervuar për t’ua përcaktuar tiparin më kryesor, qenien e tyre arlekinë. Ndërsa filistinët janë, përgjithësisht, njerëz me njohuri të pakta kulturore dhe mospërfillës ndaj dijes dhe vlerave kulturore, që besojnë se u mjafton çfarë dinë dhe ndihen të vetëkënaqur duke iu bashkuar rrymës së kohës, arlekinët janë individë pa karakter, dashakëqij, të ligj por edhe qesharakë. Duke pasur parasysh se shumica e protagonistëve të zhurmës së mjerimit moral dhe falsitetit intelektual ishin individë që kanë mbajtur poste shumë të larta shtetërore si ambasadorë, ministra, zëvendëskryeministra, kryeministra dhe presidentë nuk mund të besohet se ata ishin vetëm profanë, filistinë apo fodullë. Ka ardhur koha që me këtë skotë horrash të paskrupuj të mos flitet më me diplomaci.

Ky grup karakterizohet nga dy cilësi kryesore që i përbashkojnë: e para, ata janë individë të etur për pushtet, të sprovuar në pushtet, të dështuar në pushtet dhe të rrëzuar nga pushteti me votë, por që nuk pajtohen kurrsesi me statusin e tyre të merituar dhe prandaj i bashkon qejfmbetja dhe urrejtja për qeverisjen aktuale. Së dyti, me skuthërinë që i karakterizon të gjithë e shmangën shpjegimin se për cilat arsye votimi i qeverisë shqiptare ishte kundër interesave tona kombëtare. Në vend të shpjegimeve të arsyetuara arlekinët përdorën propagandën e rreme me “argumentet” se Shqipëria nuk duhet të votojë asnjëherë jashtë linjës së SHBA-së, se votimi na kishte prishur me Amerikën e të tjera gjepura të kësaj kategorie. Asnjëri prej tyre nuk iu referua të Drejtës Ndërkombëtare, as marrëveshjeve apo rezolutave ndërkombëtare, as qëndrimeve të deridjeshme të shtetit shqiptar si miratues dhe nënshkrues i këtyre marrëveshjeve dhe as faktit se çfarë pasojash të mira apo të këqija sjell njohja e Jerusalemit si kryeqytet vetëm i Izraelit.

Për ta mjafton fakti që të shkohet pas linjës amerikane ose, siç thotë një figurë mjerane e opozitës, një Patoz që është opozitar i posteve politike në parti dhe në shtet, por jo opozitar i amoralitetit dhe ideve bastarde në politikë, se ne duhej të viheshim në rolin e miut që hip mbi shpinën e elefantit dhe të shkojmë nga na çon ai. Sipas Patozit, ai do të votonte qëndrimin amerikan “edhe po të ishte i bindur se Uashingtoni e kishte plotësisht gabim”. Në këtë linjë ishin edhe shkrimtari dhe politikani Zogaj që pohonte se Shqipëria duhet të votojë në çdo rast sipas qejfit të Amerikës edhe po mbeti vendi i vetëm, apo ish- ambasadori Nesho që pohonte se, megjithëse “Shqipëria nuk e di se cili është plani i Amerikës për paqen e ardhshme dhe nuk e di se çdo të bëhet më tej…. Shqipëria u rreshtua në anën e gabuar”. Sipas këtyre qeveria shqiptare duhet të bëhet në çdo rast një shtojcë pa dinjitet, pa arsye dhe papërgjegjësi e administratave të vendeve të mëdhenj.

Servilizmi ndaj të madhit dhe të fortit është njëri nga treguesit kryesor të mungesës së dinjitetit vetjak, të mungesës së parimeve dhe idealeve në jetën dhe veprimtarinë e qenieve shoqërore. Duke qenë se individët kryesorë që iu ranë zurnave të alarmit të rremë i bashkon urrejtja ndaj pushtetit aktual dhe kurrfarë idealesh, idesh apo parimesh, ata i ngjajnë një tufe zagarësh që sapo dëgjojnë emrin e gjahut (Rama) vërsulen me furi anipse në vend të gjahut mund të gjejnë një guralec që ka hedhur pasioni i tyre i verbër në pellgun e politikës shqiptare. Tipari kryesor i përbashkët i borizanëve Berisha, Basha, Vasili, Kryemadhi, Nishani, Islami, Shehu etj. nuk është filistinizmi por arlekinada, pra jo mosdija, por ligësia.

Zërat e zemërpërvëluarve për Amerikën vinin që nga ai që nuk e dëgjoi Departamentin e Shtetit në 1996 për përsëritje të pjesshme të zgjedhjeve dhe më vonë porositi akte terroriste ndaj ambasadës amerikane në Tiranë e deri nga ata që organizuan protesta, madje edhe para ambasadës amerikane në Tiranë, kundër shpërbërjes në Shqipëri të armëve kimike siriane siç propozuan SHBA, apo që më vonë, nën dirigjimin e “kapos”, kundërshtuan dhe vonuan miratimin e Reformës në Drejtësi, si dhe thirrjet e “atyre që nuk flasin shqip” për të dalë nga Çadra e Marrëzisë në bulevard. Zërave të tyre, mjerisht, iu bashkua edhe Presidenti aktual i cili me një letër vajtuese, të nivelit të Bujar Nishanit, besoi se do ta ndihmonte partinë e vet duke i pohuar z. Tramp të vërtetën se nuk e kishin pyetur dhe gënjeshtrën se votimi në OKB nuk përfaqësonte vullnetin e shqiptarëve. Mirëpo vullnetin e shqiptarëve në kësi rastesh e ka vetëm qeveria. Kushtetuta, në nenin 100 të saj, ia njeh qeverisë të drejtën për të përcaktuar drejtimet e politikës së përgjithshme të shtetit. Konsultimi me institucionet e tjera është i vlefshëm dhe i këshillueshëm por moskonsultimi nuk e bën qeverinë shqiptare mospërfaqsuese të shumicës që e ka zgjedhur.

Marrëzia e arlekinëve tanë, që ka si shkak shfrimin e ligësisë së tyre, arrin deri aty sa thotë se votimi ynë në OKB ka cënuar interesat e SHBA-së dhe popullit amerikan. Se çfarë i intereson popullit amerikan fakti se cilin qytet e bëjnë kryeqytet të tyre ky apo ai shtet, vetëm Perëndia mund ta dijë. Në përpjekjet e tyre për të goditur “armikun” e brendshëm me një çështje të jashtme, si filistinët ashtu edhe arlekinët tanë ia hoqën frerët fantazisë dhe bënë çmos të na bindin se Shqipëria ekzistonte vetëm prej Amerikës. E vërteta historike është se Amerika, ndryshe nga shtetet kryesore evropiane, nuk i ka asnjë borxh Shqipërisë për fatin e vet të keq historik dhe politik. Ndihma e vërtetë dhe e pamohueshme e SHBA-së për çështjen shqiptare është investimi i saj politik e ushtarak për pavarësinë e Kosovës. Kjo ndihmë është e mjaftueshme për të na bërë të ndjejmë detyrime ndaj saj. Por mirënjohja për një nder të bërë nuk mund të shkojë deri në përkrahjen ndaj çdo veprimi të padrejtë dhe me pasoja të paparashikueshme ndërkombëtare. Ta konsiderosh dikë partner apo aleat, më së pari, do të thotë se me sjelljen dhe politikën tënde të mos i shkaktosh dëme dhe rreziqe. Kjo kurrsesi nuk do të thotë të shkosh symbyllur pas berihajt. Çfarë do të bënin arlekinët tanë nëse nesër, larg qoftë, qeveria amerikane kërkon votimin në OKB për të shkuar në luftë kundër një shteti sovran me pretekste të rreme, siç bëri me pushtimin e Irakut? Do të votonin arlekinët tanë pro pushtimit të një vendi, që do shkatërronte qindra mijëra jetë njerëzore të pafajshëm, në kundërshtim me të Drejtën Ndërkombëtare dhe vullnetin e popullit amerikan vetëm pse kështu dëshiron dikush në Amerikë? Si është e mundur që ne jo pak herë nuk pajtohemi me prindërit tanë që na kanë lindur dhe sakrifikuar nga jeta e tyre për të na rritur dhe edukuar, të pajtohemi përherë dhe për gjithçka me mendimet dhe veprimet e qeverive të një vendi tjetër, qoftë ajo edhe SHBA?

Unë kam bindjen e plotë se rezultati i votimit në OKB ka qenë i ditur dhe i pritshëm nga vetë SHBA. Ndërkohë, kam përshtypjen se ka të ngjarë që qeveri të tilla si ajo shqiptare janë konsultuar për votën e tyre me autoritetet amerikane dhe vetë politika dhe diplomacia amerikane e kanë lënë në vullnetin e këtyre qeverive votimin, sipas interesave momentale të tyre, meqenëse vota të tilla nuk do të sillnin përmbysje në votimin e përgjithshëm.

Votimi në OKB për çështjen e Jerusalemit nuk ka qenë dhe nuk është një problem i thjeshtë dhe pa pasoja ndërkombëtare, nuk është çështje bese midis fisesh mesjetare dhe as çështje qëndrimesh mendjelehta si ato të ” mendjehollit ” Flamur Noka që bëhet kamikaz i çdo sjelljeje dhe veprimi të atit të tij shpirtëror, Sali Berishës. Populli i Izraelit meriton një respekt të dyfishtë për dy arsye kryesore: si askush tjetër në histori ka dashur, ka ditur dhe ka mundur të mbijetojë për mijëra vjet, ndonëse pa atdhe dhe i shpërndarë në gjithë botën, duke ruajtur identitetin e vet dhe, së dyti, sepse, si pakkush në botë, i ka dhënë njerëzimit një numër të madh filozofësh, shkencëtarësh, artistësh dhe shkrimtarësh. Bash për këto arsye ai e meritonte dhe e meriton të ketë shtetin e vet, por kjo nuk i jep të drejtë të kthehet nga i përndjekur në përndjekës i dhunshëm për të zgjeruar kufijtë e vetë disa herë më shumë nga marrëveshjet ndërkombëtare që kanë përcaktuar vendshtrirjen e shtetit izraelit. Bibla, që ka shërbyer si argument bazë i të drejtës së territorit për shtetformim, nuk është regjistër themeltar i pronave që tregon kufijtë e saktë të vendndodhjes së dikurshme. Veç kësaj, ndryshimet e shumta përgjatë shekujve duhet t’i bëjnë izraelitët të përdorin më shumë arsyen sesa historinë në përcaktimin e fatit të tyre të sotëm dhe të ardhshëm. Pikërisht pse ky problem është shumë delikat dhe i rëndësishëm, Amerika, ashtu si krejt bota, ka nguruar 70 vjet ta njohë Jerusalemin si kryeqytet vetëm të Izraelit. Rivendikime ndaj Jerusalemit kanë edhe etni dhe bashkësi fetare të tjera. Njohja dhe pranimi i tij si kryeqytet vetëm i Izraelit nuk mund t’i shërbejë paqes siç pretendojnë shtabi i ngushtë politik i Presidentit Tramp dhe disa lëngaraqë në breg të Lanës.

Arlekinada jonë si tymuese të dytë përdor “argumentet” se votimi shqiptar në OKB “ka dëmtuar interesin strategjik të shqiptarëve” (B. Nishani), “ishte një akt fondamental antikombëtar i klikës në pushtet” (S.Berisha), “ka shënuar një votë kundër Kosovës” (LSI), “është akt antikombëtar” (Kryetari i Shoqatës Vatra), “Rama ka marrë para për të votuar ashtu” (shkollëshumi dhe mendjepaku dora vetë P.Vasili) etj. Këta farë burrash duan të na bindin se votimi ynë në OKB do ta bëjë SHBA të ndryshojnë qëndrim ndaj çështjes shqiptare në Ballkan. Çështja shqiptare në përgjithësi dhe ajo kosovare në veçanti janë pjesë integrale e strategjisë politike të SHBA-së. Ka qenë fati ynë që këto interesa strategjike të superfuqisë botërore, në një moment të caktuar historik, janë përputhur me të drejtën tonë historike dhe interesat tona kombëtare. Rrjedhimisht, çështjet strategjike janë afatgjata ndërsa qeveritë e secilit vend janë jetëshkurtra dhe, siç njoftoi edhe vetë administrata amerikane, marrëdhëniet e shtetit amerikan me partnerët ndërkombëtarë nuk varen vetëm nga votimi më i fundit në OKB. Qeveritë amerikane mund të braktisin këtë apo atë qeveri shqiptare, por jo çështjen shqiptare.

Ata që s’kanë lënë gjë pa i bërë vendit të vet deri tani, që kanë nënshkruar marrëveshje me fqinjët për tjetërsimin e territorit shqiptar, që këshillonin dikur kosovarët të mjaftoheshin me të drejtat e tyre demokratike brenda Serbisë, që burgosnin drejtuesit e UÇK-së dhe vetë UÇK-në e shpallnin organizatë terroriste, që furnizonin me naftë makinën ushtarake serbe, që anëtarësuan Shqipërinë në Lidhjen Islamike, këta na hiqen tani si pro-perëndimorë të përvëluar dhe atdhetarë të pashoq. Në të vërtetë këta ia kanë me hile edhe Shqipërisë, edhe Amerikës. Kush nuk do familjen e vet ia ka me hile edhe shoqërisë. Kush nuk do dhe dëmton vendin e vet ia ka me të pabesë edhe botës. Këta arlekinë, parullat e atdhetarizmit të rremë dhe perëndimizmit hileqar i përdorin për të përmbushur interesave vetjake për pushtet dhe pasuri.

Kam përfytyruar këto ditë se përfaqsuesit zyrtarë amerikanë në Tiranë do të kenë qeshur me përbuzje dhe do të jenë tallur me përçmim me të gjithë arlekinët tanë, të cilëve ua njohin mirë inteligjencën, moralin dhe burimet e pasurimit 27-vjeçar. Kjo tallje na ndihmon, por nuk duhet të lejojmë që Shqipëria vetë të bëhet objekt talljeje për shkak të skotës së arlekinëve.

* Hosea Ballou – Klerik dhe shkrimtar teologjik amerikan i shek. 19-të.