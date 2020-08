Arrihet marrëveshja historike mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, Rama: Uroj që të frymëzojë vendet e tjera

Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë pajtuar për normalizim të marrëdhënieve, duke arritur një marrëveshje historike, ka njoftuar presidenti amerikan, Donald Trump.

Përmes një deklarate të përbashkët të Trumpit, kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe princit të kurorës në Abu Dabi, Mohammed bin Zayed, liderët kanë thënë se shpresojnë që “kjo pikë kyçe historike do të çojë përpara procesin e paqes në Lindjen e Mesme”.

Ndërkohë kryeministri Rama u shpreh se kjo është “frymëzuese”:

“Kjo është me të vërtetë frymëzuese dhe uroj me gjithë zemër që të frymëzojë të tjerët në rajon të ndjekin me të njëjtin frymë dhe të punojnë së bashku për një të ardhme të përbashkët të të gjithë njerëzve të tyre.”

This is really inspiring and I wish wholeheartedly that it will inspire others in the region to follow with the same spirit and work together for a common great future of all their people🤝Congratulations to all the three great friends of Albania🇺🇸🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/5mYAz9Ew2p

— Edi Rama (@ediramaal) August 13, 2020