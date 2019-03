ARRSH njofton punime, devijohet trafiku në dy akse

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë me dije se duke filluar nga e shtuna në aksin “Mbikalimi Kasharit-Rinas” tek kryqëzimet e Domjes dhe Laknasit do të fillojë puna për realizimin e disa punimeve emergjente.

Sipas ARRSH, nga ora 09:00 deri në 17:00 në këto dy kryqëzime trafiku do të devijohet me një kalim.

“Duke filluar nga nesër, datë 23.3.2019, ora 9:00-17:00 në aksin “Mbikalimi Kasharit – Rinas” në kryqëzimet e Domjes dhe Laknasit do të fillojë puna për realizimin e disa punimeve emergjente për përmirësimin dhe rritjen e sigurisë rrugore në këto pika të rrezikshme. Trafiku do të devijohet me një kalim në këto 2 kryqezime përgjatë kryerjes së punimeve. Lëvizja e mjeteve do të udhëhiqet nga punonjësit e Poloicisë Rrugore dhe nga punonjësit e kompanisë “Geci”, si pjesë e kompanisë që do të realizojë punimet. Kërkojmë mirëkuptimin e përdoruesve të rrugës dhe bizneseve për oraret në të cilat do të devijohet trafiku.”

o.j/dita