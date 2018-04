Arsenal dominon, por Atletico rrëmben barazimin në Londër, Marseja me një këmbë në finale

Edhe pse me një lojtar më pak, Atletico Madrid ka arritur të marrë një barazim 1-1 në Londër ndaj Arsenalit në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Europa League.

Vetëm pas 10 minutave lojë, Atletico mbeti me një lojtar më pak, pasi Vrsaljko është ndëshkuar me dy kartonë të verdhë dhe la fushën e lojës që në minutën. Në 45 minutat e para të ndeshjes, Arsenali dominoi totalisht kundërshtarin, por pa mundur të shënojë ndaj Atletico Madrid. Me të nisur pjesa e dytë, anglezët gjetën golin e avantazhit me Lacazette. Dominimi i anglezëve vazhdoi, por në tentativë për të shënuar golin e dytë dhe të sigurisë, spanjollët përfitojnë dhe me anë të një kundërsulmi gjejnë një gol tejet të rëndësishëm me francezin Griezmann.

Ishte minuta e 82 kur sulmuesi i Atletico shfrytëzoi mjaft mirë një top të gjatë në drejtim të tij dhe mposhti i vetëm mbrojtjen dhe portierin e Arsenal.

Tashmë çështja e kualifikimit për në finale pritet të vendoset në Spanjë në ndeshjen e kthimit, por Atletico duket e favorizuar me golin e shënuar në fushë kundërshtare.

Ndërkohë, Marseja ka arritur të marrë një fitore të pastër ndaj Salzburgut të Valon Berishës në ndeshjen e parë të luajtur në Francë të vlefshme për gjysmëfinalen e Europa League.

Edhe pse austriakët zhvilluan një ndeshje mjaft të mirë nuk mundën të shënojnë në këtë transfertë, ku u ndëshkuan me dy gola.

Thauvin dhe N’Jie ishin autorët e dy golave për francezët, të cilët shkojnë në ndeshjen e kthimit mjaft të qetë.

a.s/dita