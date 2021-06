Arti fabulor i shkrimtarit Moikom Zeqo

Shënime për librin “Libri i minifabulave” (për fëmijë dhe prindër) të autorit Moikom Zeqo, botoi: Botime Pegi, Tiranë, maj 2021

Xhahid BUSHATI

1.

Në krijimtarinë e shumanshme në gjini dhe në zhanre të ndryshme letrare të shkrimtarit Moikom Zeqo, zë vend edhe poezia për fëmijë e të rinj, që Moikomi e lëvroi dhe e rrëfeu poetikisht me dashuri. Librat që ai botoi i takojnë një harku kohor vitesh 1979 – 2002. Pikërisht nga një pjesë e këtyre librave, si: “Stina e balonave” (Tiranë, 1979), “Festa e Abetares” (Tiranë, 1981), “Shtëpiza e pëllumbave” (Tiranë, 1986), “Syri” (Tiranë, 1988), “Legjenda e Epidamnit” (Tiranë, 1989), “Tri shkronjat e Hënës” ( Tiranë, 1990), me shije e kulturë, me një koncept të qartë zhanri janë përzgjedhur kësaj radhe minifabulat e autorit në këtë libër të sapo botuar. Libri është përcjellë hijshëm nga një cikël akuarelesh si ilustrime. Këto krijime për mesazhet që mbartin e përcjellin na ‘flasin’ se në kohë e hapësirë ata janë aktuale e domosdoshmëri për fëmijë e prindër që t’i lexojnë së bashku. Arti i Moikomit, i këtij fenomeni me dimensione dhe rrafshe diturie enciklopedike, si rrallë kush, duhet njohur, mësuar, përvetësuar e studiuar. Ardhja e këtyre minifabulave nga pasuria e shenjtë e Moikomit, shpërfaq në mes të tjerave dhe një tipar të shkrimtarit, i cili ishte: i kulturuar, dijetar dhe i drejtpërdrejtë, i qartë dhe njohës i realiteteve ekzistuese. Ja, pse porositë që “shëtisin” në hapësirat e minifabulave, virtytet që rrezatojnë aty, informacioni shkencor, fantazitë fëminore që lodrojnë, komunikimi me lexuesin… janë “pasaportë” që duhet mbajtur me vete dhe duhet shfletuar herë pas here… Me këto njohje dhe vlera universale që “Gjysh Moikomi, i moçëm plot thinja… që ngjan si libër që tregon vetë, i pari libër që njoha në jetë”…, siç thuhet në poezinë e fundit të kopertinës, duam edhe ne të bisedojmë me shkrimtarin e paharruar, ndonëse malli fryn pareshtur, magjia e krijimit rrezëllin si gur i çmueshëm, dhe kujtimet janë pafund e të tilla do të mbesin…

2.

Në rrugëtimin dhe procesin krijues të fabulës si zhanër, në rrjedhë vitesh e dekadash shumë krijues e kanë lëvruar me sukses, i kanë dhënë fytyrën e përveçsisë, më pas të të individualitetit, e kanë pasuruar me problematika e tematikisht, i kanë dhënë vlera e jetësim. Por, në udhën e tij krijuese Moikomi, krahas motivit të detit, që zë hapësirën më të madhe të krijimtarisë poetike për fëmijë; në minifabulat (nuk e di sa i saktë është ky term (?)) të trajtuara si rrëfime lakonike e plot urtësi, mund të përvijojmë disa karakteristike që i “zbuluam” gjatë leximit dhe studimit tonë, të cilat dëshirojmë t’i përmendim e të cilat janë: -Moikomi, për të shpërfaqur fjalën e tij poetike, vjen me një përvojë leximtarie, kulturologjie, njohëse, teorike e praktike, krahasuese, dijedhënëse… . Të gjitha këto i qas me mjeshtri në realitete (nga jeta në krijim) si ndodhi, histori, si si virtyte duke mos u besuar veseve… Vështrimi i jetës me realizëm që përfaqësohet nga personazhet fabulore, sipas meje mbetet esencialja në këto minifabula, gjë që u shton atyre jetëgjatësinë dhe modelet që duhen përfaqësuar e dashuruar. -Moikomi mbetet një rrëfimtar i qartë, i kuptueshëm përmes ngjyrave dhe nuancave përrallore. -Moikomi i mbetet besnik fabulës klasike, kryesisht me dy personazhe, larg moralizimit e didaktizmit të tepruar, inflacionit të fjalëve… . –Moikomi i zgjedh fjalët estetikisht e plot informacion shkencor. –Moikomi njeh tiparet dhe natyrën e kafshëve a shpendëve që “lëvizin” në fabul. –Moikomi me lakonizmin domethënës, fut lexuesin e pse jo prindin “në lojë” për të dhënë përgjigjen a mësimin e saktë për të cilin flet “Fabula-Mësuese e jetës”. –Moikomi, shfaq një karakteristikë që nuk e ndeshim tek fabulistët e tjerë: personazhi i dytë, në përgjigjen e tij mbart kurdoherë mësimin e jetës dhe të vërtetës, drejt të cilës duhet të priremi, të shkojmë e ta përqafojmë.

E si mund të harrojmë elementin krahasues e lodërtar te “Gjyshja dhe iriqi”, lemerisjen e fjalëve ndaj llafazanit te “Llafazani dhe librat”, mendjemadhësinë e lapsit te “Lapsi dhe dora”, mosmirënjohja e xhamit ndaj rërës te “Rëra dhe xhami”, lëvdatën e pellgut te “pellgu dhe deti”, justifikimin e maces kur nuk arrin të realizojë qëllimin te “Macja dhe peshqit”, mburrjen e bufit për sytë e tij te “Sytë e bufit dhe trumcaku”, fjalët e pamenduara dhe vetëkënaqësia e breshkës, e cila e pësoi nga dhelpra te “Breshka dhe dhelpra”… etj. Pastaj, si mund të harrojmë mësimet e vyera që të mos veprojmë si: mëzi mendjelehtë, brumbulli mburracak, cjapi që humb identitetin, … etj, etj.

Ky libër me minifabula të thurura bukur e me një kompozicion etik e estetik mbart kujtesën e tij, e cila na thotë: Kujtohuni dhe mos-harroni: gjyshen, iriqin, llafazanin, librat, lapsin, dorën, milingonën, elefantin, rërën, xhamin, pellgun, detin, macen, peshqit e kuq, tullumbacen, trumcakun, korbin, bilbilin, bufin, maçokun, breshkën, dhelprën, mëzin, pemën e mollës, kalin, brumbullin, cjapin, kaprollin, bretkosën, kangurin, drurin plak dhe zogun. Secili personazh që përmendëm më sipër mbart një ngjarje, shfaq një tipar në minifabul, por lë edhe një shenjë e kod në jetë, të cilat nuk duhet t’i harrosh. Kjo është arsyeja që këto minifabula janë të vlefshme për fëmijë dhe prindër, sepse letërsia që bëri Moikomi është edhe e tillë: e dinjitetshme, plot mësime, porosi dhe vlera universale.

3.

Minifabulat e përzgjedhura nga librat që i kam shënuar në krye të këtij shkrimi, ruajnë në mënyrë të plotë ligjërimin poetik të autorit, këndvështrimin dhe perceptimin e tij, pasurinë e fjalëve shqipe, sinqeritetin, lirizmin, hapësirën fabulore, … dhe përkushtimin e risitë që solli ndaj kësaj letërsie, për të cilën në librin “Tre libra në një”, në mes të tjerave thotë: “… unë kam besuar thënien e Xhani Rodarit se “përralla është gramatika e fantazisë”. Më lejoni të bëj një “ndyshim” të vogël e ta quaj këtë libër: ‘Minifabula me Urtësi jete’, të cilat janë të shkruara dhe të paraqitura artistikisht në ato lartësi që dinte vetëm Moikomi t’i bënte me talentin e tij, me realizmin dhe fantazinë e tij lodërtare. Vetëm ai, Moikomi…, sepse njihte mirë botën dhe psikikën e fëmijës. Vetëm ai, Moikomi me prurjet e tij cilësore e të befta sillte krijime që e pasuruan dhe e nderuan letërsinë shqipe për fëmijë e të rinj. Sepse vetëm ai, Moikomi ishte nga të rrallët krijues: të ditur, enciklopedistë, filozof, gazetar, analist… Ai në vetvete ishte një palimpsest.

Për të parë çudinë mrekullidhënëse të minifabulave të Moikomit, emocionin që na falin ato, metaforat dhe simbolikat e përzgjedhura me kujdes që do t’i njihni përmes leximit, ku hapësirën më të madhe të shprehimsisë poetike e zë distiku si veçori metrike; po paraqes vetëm dy prej tyre nga vëllimi në fjalë:

1.KORBI DHE BILBILI

Korbi kroket mbi lulen: “Krau!”

Lulja e hapur befas u mbyll.

Që lulja t’i hapë përsëri petalet,

mjafton t’i cicërijë asaj një bilbil.

-f. 21-

2.DRURI PLAK DHE ZOGU

Tërë drurët tani kanë lulëzuar,

druri plak i tharë veç rri.

Një zog me një lule në sqep

ndal te një degë e tij.

Befas, druri plak u lulëzua i tëri

si dikur, në rini!

-f. 37-