Artistët anti-teatër, nuk “përkthejnë” siç duhet vendimet e Bashkisë

Një grup artistësh janë shprehur sot pasdite kundër ndërtimit të një teatri të ri modern në Tiranë, si dhe kanë paralajmëruar protestë në rast se vendimi që do të merret nesër në Këshillin Bashkiak do të jetë pro.

Por, faktikisht, ka ndodhur një ngatërresë, pasi vendimi që do të aprovohet nesër në Këshillin Bashkiak ka për qëllim ndërtimin e më shumë banesave sociale për familjet në nevojë.

Artistët duket se janë keqkuptuar, duke mos “përkthyer” siç duhet thelbin e vendimit, i cili në asnjë rresht nuk përmend teatrin.

Vendimi konkretisht do të jetë “për përcaktimin e procedurës për negocimin me partnerët privatë që shprehin interesin që të bashkëpunojnë me Bashkinë e Tiranës nëpërmjet marrëveshjeve të sipërmarrjes/shkëmbimit për pronat në pronësi të saj”.

VKB-ja në fjalë është një ide e Bashkisë për të shfrytëzuar edhe ato prona të saj që janë amortizuar me kalimin e viteve. Sipas saj, pronat që do të zhvillohen sipas kësaj nisme, më pas do të merren sërish në dispozicion nga Bashkia e Tiranës, për t’u shfrytëzuar për programe të ndryshme sociale, si banesa me bonus qeraje për familjet në nevojë apo pika shërbimi për qytetarët.

Qëndrimi i ashpër i grupit të artistëve u shpërnda nëpër rrjetet sociale jo vetëm nga to, por edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike.

s.a/dita