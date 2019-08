“Artistët” e Panairit të Kotësive

Nga Viktor Malaj

“Edi Rama është kërcënim dhe rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familjeje shqiptare” / Lulzim Basha

Fakti që i sapozgjedhuri si kryetar i bashkisë Shkoder, z. Valdrin Pjetri rezultoi si person me precedent penal në Itali para gati 20 vjetësh dhe si mosdeklarues i këtij fakti në formularin përkatës të plotësuar prej tij para kandidimit i dha edhe një kartë më shumë opozitës shqiptare në “betejën” e saj kundër pushtetit aktual. Për ata që nuk duan t’ia dinë fort për partitë dhe që i shqetëson më shumë e sotmja dhe e ardhmja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, rasti (fatkeqësisht jo i vetëm) i z. Pjetri është një këmbanë alarmi për shkallën e degradimit të shoqërisë shqiptare, për thellësinë e kalbëzimit moral dhe gjërësinë e inkriminimit të saj.

Kaq thellë ka hyrë krimbi i së keqes saqë edhe një individ me shkollë të lartë dhe nga një familje dinjitoze nuk ka mundur të mos tundohet nga joshja e fitimit të shpejtë dhe në rrugë të paligjshme. Për mosdeklarimin e dënimit në Itali kur ishte adoleshent, z. Pjetri duhet t’i nënshtrohet ligjit dhe meriton të ndëshkohet në mënyrë që të zënë mend edhe shumë të tjerë që iu janë qepur partive politike dhe pushteteve si rriqërat, si dje ashtu edhe sot.

Nga ana tjetër, rasti në fjalë dëshmon edhe dy gjëra të tjera: sistemi i verifikimit të së kaluarës së çdo individi shqiptar që kërkon të zgjidhet apo pretendon poste politike në Shqipëri nuk është ndërtuar si duhet dhe nuk është efikas. As PD-ja kur e kishte “graduar” drejtor të një agjencie që merrej me trajtimin e parave dhe as PS-ja që e kandidoi për kryetar bashkie nuk e kanë ditur të kaluarën e tij. Në një vend të konsoliduar do të duhej që institucionet administrative të ngarkuara me detyrat e verifikimit ta zbulonin dhe vinin në dukje një fakt të tillë. Nga ana tjetër, prirja e z. Rama për të shmangur njerëzit me bindje socialiste nga detyra politike dhe administrative dhe vendosja prej tij në ato detyra të personave që bëhen “socialistë” për interesa ka bërë që ai dhe shumica qeverisëse të ndëshkohen disa herë dhe të mos zënë mend asnjëherë.

Për fajin dhe për turpin e shumicës qeverisëse, ka disa vite që flamurin e “luftës për dekriminalizim” në politikën shqiptare ta marrin në dorë kriminelët politikë të cilët kanë mbi shpinët e tyre shumë krime të djeshme të pandëshkuara për shkak të kapjes prej tyre të sistemit të drejtësisë. Këta “kapo politikë” si Sali Berisha, Lulzim Basha, Fatmir Mediu etj. dhe ekipi i tyre i panairit të vjetërsirave, prej kohësh kanë marrë rolet e prokurorëve dhe gjyqtarëve duke shpallur kriminel cilindo që ua pengon kthimin e tyre në “parajsën e humbur”. Duke qenë të vetëdijshëm se formimi i tyre moral dhe e shkuara e tyre zvetënuese dhe kriminale nuk ua mundëson të bindin shumicën e shqiptarëve se janë “të mirë e të dobishëm” i janë vënë punës të krijojnë idenë se ata janë “e keqja më e vogël”.

Në retorikën e tyre të përditëshme fjalët “krim” dhe “kriminel” zënë vendin kryesor dhe përpiqen të bindin shqiptarët se, jo vetëm ndodhen para një rreziku emergjent (siç e thotë shprehja e cituar më sipër, e përsëritur çdo ditë nga L. Basha), por edhe se shpëtimi i vetëm i Shqipërisë dhe shqiptarëve do të vijë vetëm nëse largohet qeverisja aktuale dhe vijnë ata vetë në pushtet. Që të largojmë krimin duhet të largojmë Edi Ramën,- thotë L. Basha dhe na lë të kuptojmë se zëvendësimi i Ramës me atë vetë i dërgon shqiptarët në mirëqenie, paqe dhe, më pas, në parajsë. Gjithë retorika e tij e përditëshme përpiqet të krijojë idenë se ai i prin një detashmenti luftëtarësh të dëlirë e trima që po ndeshen me Mafian, edhe pse shumë aspekte të së kaluarës së tij dhe pamjes së tij me flokët me brilantinë të kujtojnë kapot e Mafias të viteve ’60-80.

Duke folur për V. Pjetrin, z. Basha shprehet: “Një kriminel më pak në politikë… Krahasuar me Edi Ramën, Valdrin Pjetri është një kriminel i rangut të tretë…”. Hëmmm! Pra një shtetas shqiptar i cili kur ishte adoleshent pati shitur nja 90 gram drogë mund të konsiderohet kriminel edhe sot pas gati 20 vjetësh dhe (me të drejtë) nuk duhet të jetë qeveritar i një bashkie ndërsa shtetasi shqiptar Lulzim Basha, i cili kur ishte Ministër i Brendshëm i Shqipërisë ujiste Kartelin e Drogës së Lazaratit me makinat zjarrfikëse të shtetit dhe mundësonte prodhimin e 9 mijë ton drogë në vit (sipas vlerësimeve evropiane) mund dhe duhet të bëhet kryeqeveritari i gjithë Shqipërisë. Valdrin Pjetri që as ka vrarë njeri dhe as ka shpërdoruar fonde shtetërore mbetet “kriminel” për gjithë jetën ndërsa shtetasi tjetër shqiptar L. Basha që ka vrarë katër protestues të pafajshëm dhe fshirë pamjet filmike (provat e fajsisë), si dhe ka shpërdoruar 230 milion euro të buxhetit të shtetit si Ministër Transporti dhe mbyllur gjykimin me afate procedurale, jo vetëm nuk mund të quhet kriminel, por ai duhet shpallur si shpëtimtari ynë nga Mafia dhe krimi. Për mentalitetin dhe moralin e z. Basha, një shqiptar që është kapur jashtë vendit me një grusht hashash duhet shpallur kriminel i përjetshëm, ndërsa shtetasi shqiptar Sali Berisha i cili ishte votuar nga shqiptarët, veç të tjerash, edhe të luftonte krimet, kur ishte Kryeministër i Shqipërisë e kishte politikë të veten “mosprekjen e Lazaratit” (e deklaruar nga vetë Berisha), tani dhe gjithmonë duhet mbajtur si idhull dhe udhërrëfyes politik.

Duke qënë i padenjë për poste të larta partiake dhe qeverisëse, duke qënë mëkatar i papenduar i së kaluarës, duke qënë njeri i vendosur nga paraardhësi në krye të PD-së dhe jo i zgjedhur me procedura demokratike, duke mos pasur kurrfarë vlerash dalluese intelektuale dhe as skrupuj moralë, z. Basha beson se duhet të vijë në pushtet me çdo mjet. Pasi i dështuan aventurat e Çadrës dhe dorëzimi i mandateve parlamentare, bashkë me bojkotin e zgjedhjeve vendore, tani ai beson se propaganda mashtruese dhe trushplarëse që synon të krijojë tek shqiptarët psikozën se janë të rrethuar gjithandej nga krimi dhe kriminelët, sidomos ata të qeverisjes qendrore dhe lokale, do t’i mundësojë atij rreshtimin e shumicës së shqiptarëve pas vetes. Si i mbyturi që kapet pas fijes së kashtës, edhe Basha përpiqet të krijojë idenë se të gjithë drejtuesit e pushtetit lokal të shumicës, të djeshëm dhe të sotëm, janë kriminelë. Fakti që autoritetet amerikane ia mohuan vizën për hyrje në SHBA ish- kryetarit të bashkisë Durrës i mjafton demagogut Lulzim Basha ta shpallë kriminel, por ai harron se shqiptarët e dinë tashmë se idhulli dhe tutori politik i Bashës, Sali Berisha ka pësuar të njëjtin “fat” prej kohësh dhe se vetë Lulzim Basha u paralajmërua para disa muajve nga autoritetet amerikane për t’ia ndaluar hyrjen në Amerikë, si dhe për t’ia shpallur formacionin e tij politik laraman si “organizatë të dhunshme politike” me të cilën qeveria amerikane do të ndërpriste çdo bashkëpunim.

Pavarësisht faktit se qeverisja aktuale ka mjaft të meta, gabime dhe faje (edhe unë i bashkohem bindjes së krijuar), dhe se Shqipëria dhe shqiptarët mund dhe duhet të kenë një qeverisje më të përgjegjshme dhe efikase, Lulzim Basha dhe tufa e “artistëve” të Panairit të Kotësive që e rrethon nuk përbëjnë alternativën e kësaj qeverisjeje. Këtë gjë duket se e ka kapur me intuitë shumica dërmuese e shqiptarëve, gjë që e tregojnë sondazhet e herëpashershme të bërë nga institute shqiptare apo italiane dhe që e nxjerrin opozitën aktuale si pakicë dhe vetë z. Basha në një nivel mjeran preferimi, më poshtë se gjysma e preferencës për Kryeministrin aktual.

Për një popull është hall i madh kur qeverisja e tij fillon degradimin, por halli bëhet shumë më i madh kur ata që pretendojnë ta shpëtojnë nga kjo qeverisje janë edhe më të padenjë, pa ide, pa ideale, pa vlera dhe pa moral, të provuar disa herë dhe të diskredituar e inkriminuar po aq herë. Vetëm një klloun dhe bandit politik i paskrupullt si Lulzim Basha mund të guxojë të bëjë gjykatësin suprem për dënime politike të dhënë nga të gjitha shkallët e gjyqësorit para 30 apo 70 vitesh, ndërsa vetë të mos përfillë sistemin “demokratik” gjyqësor duke mos u paraqitur në organet e hetimit dhe as gjykimit kur është marrë i pandehur për shpërdorimet kolosale në ndërtimin e Rrugës Milot-Kukës. Vetëm një gangster politik mund t’i shpallë kriminelë të gjithë kundërshtarët e vet politikë dhe të premtojë se do iu vërë prangat kur të vijë në pushtet (as Koçi Xoxe nuk ka qënë kaq i paskrupullt) dhe, nga ana tjetër, të shpallë se “në 21 janar 2011 kemi zbatuar vetëm ligjin” kur gjykatat e komanduara prej pushtetit të vet i kanë shpallur vrasjet e katër protestuesve si të paligjshme. Vetëm një horr politik mund të flasë për drejtësi të pavarur ndërkohë që kur ishte Ministër i Brendshëm dhe ndodhej 20 metra larg vendngjarjes ku vartësit e tij të drejtpërdrejtë vranë katër njerëz në kundërshtim me ligjin, ai as nuk u paraqit të jepte shpjegime në organet proceduese, por njeriun që fshiu pamjet filmike të kamerave qeveritare e shpëtoi nga burgu dhe e dërgoi me ” ngritje ” në Presidencë.

Të gjithë ata persona publikë dhe mediatikë që e kritikojnë përditë Qeverinë, me dhe pa të drejtë, duhen mirëkuptuar në kërkesat e tyre për largimin e qeverisë, por morali dhe pretendimet e tyre kompromentohen tërësisht kur këtë Qeveri dhe Kryeministër duan ta zëvendësojnë me një individ tjetër pa kurrfarë vlerash intelektuale dhe as moralo-politike, madje me një njeri që prej shumë kohësh duhej të ishte në burg për krimet e kryer, si dhe me një grup individësh rreth tij ose të inkriminuar ose pa kurrfarë peshe intelektuale dhe morale, me një tufë gjinkallash dhe mbeturinash politike pa vlerë, figurina të Panairit të Kotësive të skenës politike shqiptare. Këtë fakt duket se e ka kuptuar edhe njëri nga analistët mediatikë që “vdiq” për ta rikthyer Bashën dhe PD-në në pushtet, kur pohoi para pak ditësh se: “Unë e kam bindje personale se lokomotiva e PD-së, Kryesia, Këshilli Kombëtar, ish-Grupi Parlamentar janë në nivele mediokriteti, nuk e përmbushin portretin. Nga aty duhet të dalë Qeveria e së nesërmes. Atë qeveri dhe trupë drejtuese nuk e shoh ende. Shqipëria me të ndryshon pak. Thjesht çlirohet nga Edi Rama dhe kjo, në vetvete, do të ishte një mrekulli që nuk i zgjidh gjërat në plan afatgjatë”.

Pohimi i analistit të djathtë të sipërcituar tregon në thelb mentalitetin dhe motivet e shumicës së atyre njerëzve të “shoqërisë civile” që s’po lënë gurë pa luajtur për ta zëvendësuar Ramën dhe qeverisjen aktuale me një njeri tashmë të inkriminuar dhe të dështuar si Basha dhe me një grup individësh mediokër. Të konsiderosh “mrekulli” zëvendësimin e një qeverisjeje me “një trupë drejtuese mediokre” dhe të inkriminuar në të kaluarën, me të cilën “Shqipëria ndryshon vetëm pak” do të thotë se nuk po përpiqesh t’i shërbesh përparimit të vendit dhe shqiptarëve, por thjesht të qetësosh pasionet e tua politike. Në këto pretendime nuk ka as ide, as ideale dhe as moral qytetar.

Atëherë, me të drejtë, lind pyetja: Çfarë të bëjmë? T’i lëmë në pushtet këta që janë edhe nja 20 vjet? E mira e Shqipërisë dhe e shqiptarëve e kërkon që pushteti aktual të rivalizohej nga njerëz dhe figura të denja politike dhe qytetare, nga njerëz të painkriminuar në të kaluarën e afërt, nga njerëz të painfektuar nga SALmonela, të cilët nuk duan ta shpallin këtë sëmundje politike si shpëtimin e Shqipërisë, ta dënojnë atë si atavizëm mesjetar, vulgaritet i pashembullt, mungesë alarmante ideshë e idealesh dhe rrumpallë e padurueshme morale e ligjore, si një sëmundje së cilës i duhet qëndruar larg. Nëse në opozitën aktuale, të sëmurë dhe të marrakotur nga SALmonela nuk ka mjaftueshëm njerëz që t’i dërgojnë në “karantinë” të sëmurët dhe të marrin përsipër një qeverisje me ide, ideale, moral dhe vizion, atëherë i lind detyra shoqërisë shqiptare të formojë forca të reja politike serioze që të shkelmojnë të vjetrat dhe të sjellin ndryshimet e nevojshme.

Një shoqëri vitale dhe e përgjegjshme për fatet e saj nuk mund t’ia lejojë vetes të riciklojë mediokrit dhe të inkriminuarit që nuk i sjellin asgjë të mirë, “që nuk i zgjidhin gjërat në plan afatgjatë”. Ata që ia duan PD-së të mirën pa hile nuk i bëjnë thirrje asaj të rebelohet e dalë nga sistemi, por të vetëndryshohet dhe t’i shërbejë sistemit. Kupola e sotme drejtuese e saj nuk ka kurrfarë gjasash ta bëjë këtë.

