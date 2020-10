“As mish, as peshk” këto shenjat janë aq konfuze sa ngatërrohen me këmbët e tyre

Ekzistojnë disa njerëz që pavarësisht qëllimeve të mira gjithmonë japin mesazhe të gabuara dhe i ngatërrojnë ata që i rrethojnë. Sipas shenjës së horoskopit këto 5 shenja janë më konfuzet:

1.Peshorja

Shumica e peshoreve janë të pavendosura. Prandaj, kur bëhet fjalë për sinjale të ngatërruara, ata plotësisht e sundojnë atë territor. Shumica e Peshoreve janë shpirtra të humbur. Ata që janë të lindur nën këtë shenjë janë shumë të hutuar për shumicën e gjërave në jetë dhe nuk mund të arrijnë kurrë në një përfundim.

2. Akrepi

Akrepat janë shumë të ngjashëm me Ujorët, por jo dhe aq keq kur është fjala për dërgimin e sinjaleve të ngatërruara. Arsyeja për këtë është se ata janë të fshehtë nga natyra, kështu që ata zbulojnë shumë pak. Akrepat janë jashtëzakonisht të pasionuar, kështu që sapo kuptojnë se çfarë duan, atëherë ata zbuten dhe qetësohen. Pastaj ta bëjnë sërish jetën të vështirë.

3. Binjakët

Binjakët janë gjithashtu shumë të famshëm në dërgimin e mesazheve të ngatërruara, për faj të personalitetit të tyre binjak i cili nuk di se çfarë do. Ndërkohë që një pjesë e tyre mund t’ju pëlqejë, një pjesë tjetër mund t’ua shpifë. Nuk është gjë e mirë kur e dëgjon, por ç’e do që është e vërtetë. Duke qenë se luftojnë me veten, kjo shkakton ngatërrimin dhe dërgojnë sinjale të gabuara. Dhe në fund në vend që ti urreni, do të ndiheni keq për ta.

4. Gaforrja