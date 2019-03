Ashpërsohen rregullat për shpejtësinë e makinës, “big brother” do kontrollojë shoferët

Shoferët në Evropë së shpejti do të duhet të mësohen me një pajisje kundër shpejtësisë në makinat e tyre, kjo pasi ligjvënësit e BE ranë dakord këtë mëngjes për legjislacionin e ri kundër qarkullimit me shpejtësi të lartë.

Marrëveshja erdhi pas disa muajsh negociata shpesh të tensionuara, të cilat vendosën sigurinë kundër lirisë dhe nxitën shqetësime rreth “big brother” që kontrollon shoferët.

Legjislacioni do të kërkojë që të gjithë automjetet e reja të vendosura në treg të pajisjen me teknologjinë ISA (Asistenca Inteligjente e Shpejtësisë). Pajisja mund të përdorë video-kamera për njohjen e shenjave ose të dhënat e lidhura me GPS-në për të kufizuar automatikisht shpejtësinë e një automjeti, shkruan “Forbes”.

Ata e bëjnë këtë duke kufizuar fuqinë e motorit për të parandaluar që automjeti të përshpejtojë kalimin e kufirit.

Teknologjia është vendosur tashmë në një numër të vogël automjetesh në rrugë, duke përfshirë modelin e ri të Ford Focus Evropian.

Modeli është promovuar fort në Evropë nga Këshilli Evropian i Sigurisë së Transportit – por nuk është përqafuar në Shtetet e Bashkuara.

Shumë shoferë kanë filluar të përdorin pajisje portative që marrin të dhënat e kufirit të shpejtësisë dhe paralajmërojnë një shofer kur ato shkojnë më shpejt se sa lejohet.

“ISA është ndoshta teknologjia e vetme më e efektshme e sigurisë së automjeteve aktualisht në dispozicion në aspektin e potencialit të saj për të shpëtuar jetën”, thotë organizata. “Me adoptimin masiv dhe përdorimin, ISA pritet të reduktojë aksidentet me 30% dhe vdekjet me 20%”.

Legjislacioni i dakorduar, që pritet të marrë “vulën” përfundimtare nga Parlamenti Evropian dhe qeveritë kombëtare muajin e ardhshëm, do të kërkojë që ISA të vendoset në të gjitha automjetet që dalin në treg deri në vitin 2022.

ISA është vetëm një pjesë e një rishikimi më të madh të Rregullores së Përgjithshme të Sigurisë në BE, e cila përcakton parametrat e sigurisë për automjetet e reja.

Legjislacioni gjithashtu do të kërkojë që automjetet të kenë karakteristika të tjera të sigurisë deri në vitin 2022, përfshirë frenimin e emergjencës autonome, paralajmërimet e nisjes në korsi, paralajmërimet e përgjumjes së shoferit, paralajmërimet e distancave të shoferit dhe një regjistrues të dhënash për aksidentet. Shumë nga këto teknologji tashmë janë të zakonshme në modelet e reja.

v.l/ Dita