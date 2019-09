Askush nuk mund të jetë i qetë me një ndryshim regjimi që përfshinë Muxhahedinët

Nga Massoud and Anne Khodabandeh

Në vitin 2017, John Bolton i pati premtuar grupit Mojahedin-e Khalq (MEK) që ata do ta festonin në Teheran përvjetorin e 40-të të Revolucionit Iranian, që ishte në shkurt të vitit 2019, një parashikim i gabuar. Në konferencën pesë-ditore të MEK në korrik, në Shqipëri, folësi kryesor, ish kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Rudy Giuliani këmbënguli sërish se MEK është një “qeveri në mërgim” dhe deklaroi se MEK është “një grup që duhet të na bëjë të jemi të qetë për ndryshimin e regjimit (në Iran)”.

Promovimi i një grupi që përçmohet nga iranianët brenda dhe jashtë vendit si tradhtarë është një besim i tepruar. Aq më shumë kur provat se iranianët po bëjnë thirrje për sanksione të ashpra kundër vetvetes apo se ata kërkojnë ndryshim të regjimit nuk ekzistojnë. Audienca e vetme e MEK janë një grup luftëdashësish amerikanë, sauditë, izraelitë dhe britanikë, të cilëve u pëlqen të dëgjojnë ato që ata duan të dëgjojnë. Pjesa tjetër e botës thjesht nuk ndihet edhe aq rehat me këtë kult të çuditshëm, terrorist.

Kohët e fundit, edhe Evropa është distancuar nga suportimi i këtij grupi. MEK nuk ka më qasje të lirë në Parlamentin Evropian, ku aktivistët e tij do të ngacmonin eurodeputetët dhe stafin e tyre. Këtë vit, MEK-ut iu ndalua të zhvillonte tubimin e tyre vjetor në Villepinte të Francë, si iu ndalua dhe tubimi në Gjermani. Si pasojë, udhëheqësja e MEK, Maryam Rajavi është zhvendosur nga Parisi në Shqipëri dhe MEK njoftoi zyrtarisht se Shqipëria është selia e re e këtij grupi.

Lëvizja nga Iraku në Shqipëri duhet t’i kishte mundësuar një qasje të pashembullt gazetarëve perëndimorë, të etur për të ditur më shumë rreth grupit, rreth të cilit klika anti-iraniane është kaq e emocinuar. Por ata u zhgënjyen shumë shpejt, pasi MEK-u ndërtoi një enklavë de facto eksterritoriale në Manëz, ku u vendosën roje të armatosura për të mbajtur larg vëmendjen e padëshiruar. Por, ndonëse grupi është fizikisht pothuajse i padukshëm, ata janë shumë të ekspozuar përmes aktiviteteve të tyre në internet.

Edhe pse kishte një farë kohe që dihej se MEK operonte një “fermë klikimesh” nga Shqipëria, ishte një gazetar i The Intercept që zbuloi në qershor se MEK përdor llogari të rreme në mediat sociale për të prodhuar një narrativë të rreme për Iranin e kështu të ndikojë politikat e SHBA. Skandali Alavi tërhoqi vëmendjen e mediave në atë që po ndodh me të vërtetë brenda MEK, që Giuliani admiron kaq shumë, përtej imazhit të shkëlqyer që ofrohet në treg. Përpjekja për të kuptuar MEK u ndihmua nga një sërë fotosh të cilat u nxorën nga brenda kampit të MEK në Shqipëri dhe u botuan në Iran. Fotot shprehin shumë, bile tregojnë edhe ato që MEK nuk e kishin për qëllim të shfaqnin apo e kuptuan me vonesë. Meqë MEK është kaq e mbyllur për publikun, këto foto japin një ide rreth jetës operative dhe organizative të kultit.

Vetë fakti që fotot janë lejuar është domethënës. Në shikim të parë ata duken si një seksion për të moshuarit në bibliotekë ose qendrën e komunitetit. Por vihet re se gratë kanë veshur uniforma ushtarake dhe burrat janë të gjithë me këmisha të ngjashme. Disa kanë edhe kollaro. Kjo është diçka që anëtarët e MEK nuk e bëjnë kurrë, veçse kur kanë një rol publik. Kjo tregon se imazhet janë bërë qëllimisht për një audiencë të jashtme të caktuar.

Është e qartë që fotot nuk janë as për konsum të brendshëm e as për publikun e gjerë, sepse do të ishin në faqet e internetit të veta të MEK. Bazuar në informacionin rreth MEK tashmë i bërë publik, mund të arrihet në konkluzionin se këto foto janë porositur nga udhëheqësja Maryam Rajavi si një dredhi për të “shitur” markën MEK për financuesit dhe mbështetësit.

Përpjekja për të treguar se MEK janë profesionistë është evidente në këtë dhomë kompjuteri. Të gjithë pozojnë duke parë me vëmendje ekranin. Askush nuk është i pafokusuar; nuk ka përgjumje, shtrirje, kafe, apo të tjera aktivitete normale të çdo punonjësi kudo. Nuk ka asnjë dëshmi të një bisede të qetë, miqësore mes kolegëve. Të gjithë janë më se seriozë. Në tavolina nuk ka as filxhanë as ushqim. Asnjë fotografi e familjes, burrave, grave, fëmijëve, apo kafshëve shtëpiake. Nuk ka lule. Ndonëse rreshtat e tavolinave janë së bashku, të gjithë duken shumë të izoluar.

Ndoshta kjo nuk është aspak e keqe. Në fund të fundit, punëdhënësit duan të shohin punonjësit e tyre duke punuar. Por fotografitë organizative kanë të bëjnë edhe me marketingun e një marke, e cila përfshin marketingun e vlerave thelbësore të një grupi. Një grup i cili pretendon, siç bën MEK, se është financuar nga donacionet publike për të luftuar për demokracinë dhe të drejtat e njeriut me siguri do të dëshironte të krijonte një imazh transparent, efektiv dhe pozitiv për publikun, jo atë të “pulave me kurdisje”. Ky vërtet që nuk është imazhi që ndonjë kompani apo zyrë qeveritare do të përdorte për të promovuar vendin punës.

Në fotot e reklamave të MEK-ut, punonjësit janë të ndarë në bazë gjinore. Burrat punojnë në një dhomë, ndërsa gratë në një tjetër. Të gjitha gratë mbajnë shami. Nuk ka pluralizëm. Karriget e përshtatshme për ambiente të jashtme, syzet e papërshtatshme për punën në ekran zbulon se ky menaxhim nuk kujdeset aspak për sigurinë, rehatinë ose mirëqenien e punëtorëve. Ata janë duke përdorur një përzierje monitorësh dhe laptopësh të vjetëruar ndërsa kabllot jantë skuqur dhe të zhveshur.

Nuk ka asnjë shenjë se punonjësit janë të lumtur në vendet e tyre të punës ose duke shijuar punën e tyre. Si do të ishin me fotografinë e liderit të tyre që sheh mbi ta, si në të gjitha diktaturat, që të mos harrohet se pse janë atje dhe kush është në krye? (Fotografia e Maryam Rajavi të vetmuar është një shenjë e qartë se burri i saj Massoud Rajavi ka vdekur.)

Sistemi kult i MEK nënkupton se vendimet imponohen nga lart. Kjo do të thotë se vendimet janë po aq inteligjente sa vetë udhëheqja. Ajo që Rajavi nuk e kupton është se këto foto tregojnë përtej çdo fjale që MEK nuk ndan të njëjtat vlera me ne. Udhëheqësi po shet skllevër të bindur që nuk mendojnë e nuk bëjnë pyetje; njerëz që nuk do veprojnë ose nuk flasin nëse nuk janë urdhëruar ta bëjnë këtë. Dhe urdhri do vine vetëm nëse kjo do të ishte në shërbim të MEK, pa marrë parasysh nevojat ose dëshirat e punonjësit.

Ajo që këto imazhe portretizojnë janë kushtet e skllavërisë moderne. Këta janë njerëz të moshuar që nuk janë në gjendje t’i shpëtojnë këtij kulti dhe janë të detyruar të kryejnë punë për të cilat nuk marrin shpërblim. Ata jetojnë në akomodimin dhe nevoja themelore të egra, ku edhe të kërkosh një palë të brendshme të reja vë pikëpyetje mbi besnikërinë e atij që kërkoi ndaj udhëheqësit dhe kauzës së tyre. Ata nuk mund të largohen sepse nuk ku të shkojnë në Shqipëri; nuk kanë letërnjoftime ose leje pune, nuk kanë para, dhe nuk flasin gjuhën lokale. Dhe mbi të gjitha sepse administrata Trump dëshiron që MEK të jetë aty.

Pra, kur Giuliani thotë se duhet të ndihemi “të qetë” me këtë grup, njerëzit me mend në të gjithë botën mund të përgjigjen me ndershmëri dhe pa mëdyshje, “Jo, ne nuk jemi të qetë teksa injorojmë këtë realitet të ashpër, vetëm sepse MEK amplifikon një mesazh anti-iranian në botë. Dhe jo, ne nuk besojmë se MEK ka ndonjë lloj të ardhmeje në Iran ”.

Përshtati Edona Llukaçaj