AstraZeneca, zero rrezik! Epidemiologu shqiptar në Angli tregon shifrat dhe faktet: Pse vaksina duhet bërë pa hezitim dhe pse është i rëndësishëm vaksinimi i popullatës

Një vit më parë, kur virusi Sars-Cov2 u përhap si rrjeta e merimangës në të gjithë botën, të gjitha shpresat ishin të zbulimi i një vaksine. Shkencëtarët punuan dhe disa muaj më vonë, disa vaksina arritën të jepnin rezultatet e para pozitive dhe më pas ato u provuan për përdorim në popullatë.

Mjeku shqiptar, i cili punon në Mbretërinë e Bashkuar, Laidon Shapo, i tha gazetës “Dita” se nga të dhënat e siguruara deri tani, nuk raportohet asnjë rast i mpiksjes së gjakut nga AstraZeneca.

Shapo, një nga epidemiologët më të mirë shqiptarë që jeton dhe punon në Londër, na ka treguar shifra dhe fakte se përse kjo vaksinë duhet bërë dhe askush nuk duhet të ketë frikë.

Ai shtoi se nga 17 milionë doza të injektuara në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Europë, me vaksinën e AtsraZeneca, tregojnë se ajo është e sigurt dhe efektive kundër Covid-19.

“Nga të dhënat, që janë siguruar si nga AstraZeneca që është një gjigant farmaceutik britaniko-suedez, është vënë re se nga 17 milionë doza që janë bërë, 11 në Britaninë e Madhe dhe rreth 6 milionë vaksina në Europë, është parë që kjo vaksinë është treguar efektive dhe shumë e sigurt”, tha ai.

Mjeku u shpreh gjithashtu se çdo vaksinë ka efekte anësore të lehta dhe të mesme, ndërsa shtoi se nga kontrollet që ka kryer Enti Rregullator në Mbretërinë e Bashkuar dhe vetë kompania AstraZeneca, nuk është raportuar asnjë efekt anësor, me komplikacione të rënda.

“Tani, çfarë ndodh me efektet anësore? Këto efekte anësore janë të lehta, të mesme dhe të rënda. Të lehtat nuk futen në hesap sepse janë të pritshme, edhe ato të mesme janë të pritshme, por ato së bashku me efekte anësore të rënda, ku futen edhe mpiksja e gjakut, të gjitha këto nga Britania e Madhe grumbullohen të dhënat si nga Enti Rregullator, ashtu dhe nga AstraZeneca vetë, dhe është parë që këto lloj efektesh anësore të rënda këtu nuk kanë ndodhur. Kur një vaksinë administrohet në miliona doza, padyshim që do priten efekte anësore”, shtoi ai.

Laidon Shapo, mjek dhe specialist i shëndetit publik, ka shkuar në Londër me një master në shëndet publik (1998-99) dhe ka afro 22 vjet që punon në sektorë të ndryshëm në shëndetësi, (NHS, kërkime shkencore, këshilltar për problemet shëndetësore).

Tre vitet e fundit drejton programin e integrimit të shëndetit dhe çështjet sociale pranë Bashkisë se Southwark në Londër. Përpara se të vendosej në këtë vend, ka punuar në Shqipëri në vitet 1993-1994, pranë Ministrisë së Shëndetësisë, me një projekt të PNUD-it dhe më pas në Institutin e Shëndetit Publik, (1994-1998).

-Doktor, disa vende të botës janë janë treguar skeptike për vaksinën AstraZeneca, janë përhapur disa lajme dhe teori konspirative rreth vaksinave. A mund të na sqaroni diçka më tepër rreth kësaj tymnaje?

Vaksinimi është një hallkë tepër e rëndësishme për ndërprerjen e zinxhirit transmetues të përhapjes së Sars-Cov2 dhe së bashku me imunitetin natyror, (fituar nga takimi me këtë virus dhe përgjigjes imunitare mes qelizave B dhe T), na ndihmojnë të arrijmë imunitetin kolektiv dhe kthimin në normalitet.

Gjithsesi, megjithëse në popullatë vaksinimi pranohet si një metode efikase dhe e sigurtë, ka grupe që jo vetëm hezitojnë por përhapin edhe teori keqinformimi dhe konspiracioni që synojnë uljen e besimit të vaksina COVID-19 dhe sistemet e shëndetit publik që po i shpërndajnë ato.

Në përpjekjet për të minuar ecurinë e shpejtë të vaksinimit, disa aktivistë (anti-vaksinë), po shfrytëzojnë vdekjet e atyre që humbën jetën nga pleqëria, ose nga kushtet shëndetësore themelore, pasi morën vaksinën.

Në disa raste, aktivistët hezitues të vaksinave po prodhojnë histori të vdekjeve në lidhje me vaksinën, që nuk ka ndodhur kurrë. Këto grupe gjithashtu po kapin raportet e vdekjeve reale pas vaksinimeve, duke fajësuar vaksinën dhe duke mos marrë parasysh informacionin mjekësor, që shkaktarët e tjerë janë fajtorë.

“Vaksina i është dhënë në mënyrë disproporcionale, popullatës që vdes në mënyrë disproporcionale,” thotë Dr. Jill Foster, një mjek i sëmundjeve infektive pediatrike me Shkollën Mjekësore të Universitetit të Minesotës dhe M Health Fairview, i cili studion dezinformimin rreth vaksinës.

“Njerëzit e moshuar në shtëpitë e pleqve, po marrin përparësi për vaksinën sepse janë ata që po vdesin me ritmet më të larta nga COVID”, tha Foster.

“Por kur mendoni për një popullsi që është kryesisht mbi moshën 75 vjeç dhe e dobësuar tashmë sepse janë në një shtëpi të moshuarish, ai është një grup njerëzish që gjithsesi tashmë po vdesin me një normë më të lartë.”

Pretendimi: Vaksinat Covid-19 do të implantojnë mikroçipa tek njerëzit – I gabuar!

Në korrik, ylli i “Formula 1”, Lewis Hamilton, ndau një video në Instagram që shfaqte një intervistë televizive me bashkëthemeluesin e “Microsoft”, Bill Gates – i cili financon kërkimin e vaksinave. Në të, Z. Gates hedh poshtë pretendimet e pabazuara se një vaksinë e mundshme do të përfshinte injektimin e njerëzve me mikroçipa, në mënyrë që ata të gjurmohen.

Teoria e konspiracionit të mikroçipave vazhdon të shfaqet dhe Fondacioni Gates e ka quajtur atë ‘false’. Është financimi i kërkimit në teknologji që mund të ruajë informacionin, nëse dikush ka pasur një vaksinë të veçantë apo jo. Por kjo nuk do të përfshinte mbjelljen e mikroçipave, ose ndjekjen e njerëzve, sipas shkencëtarëve të përfshirë në studim.

-A do e zhdukë virusin vaksina?

Shkencëtarët që punojnë në këtë fushë besojnë se koronavirusi SARS-CoV-2 nuk do të çrrënjoset, por do të bëhet endemik, duke vazhduar të qarkullojë në të ashtuquajturat ‘xhepat’ e popullsisë globale, për vitet që vijnë dhe duke shkaktuar shpërthime në rajone ku ishte eliminuar.

Por ndikimi i virusit në botë, për sa i përket vdekjeve, sëmundjeve dhe nevojës për izolim shoqëror, do të zvogëlohet, thonë ata, pasi më shumë nga popullata fiton imunitet ndaj tij, përmes ekspozimit ndaj virusit, ose nga vaksinimi.

Parashikimet vijnë nga një sondazh i kryer në Janar, nga revista “Nature”, e më shumë se 100 imunologëve, studiuesve të sëmundjeve infektive dhe virologëve që punojnë në SARS-CoV-2. Pothuajse 90 për qind e të anketuarve thanë se ata prisnin që koronavirusi të bëhej endemik, edhe pse më shumë sesa një i tretë mendonte se do të ishte e mundur të eliminohej SARS-CoV-2 nga disa rajone të botës.

Ndërsa do të kishte një rrezik të vazhdueshëm të shpërthimeve të Covid-19 në zonat ku virusi ishte eliminuar, këto mund të zbuteshin shpejt nga imuniteti i tufave, nëse shumica e njerëzve do të ishin vaksinuar, thote Christopher Dye, një epidemiolog në Universitetin e Oksfordit, në MB.

Ai i tha Natyrës, “Unë mendoj se Covid do të eliminohet nga disa vende, por me një rrezik të vazhdueshëm dhe mbase sezonal të rivendosjes nga vendet ku mbulimi i vaksinave dhe masat e shëndetit publik, nuk kanë qenë mjaft të mira”.

Covid-19 është ende i klasifikuar si në një fazë pandemike, sepse infeksionet vazhdojnë të rriten në të gjithë botën dhe shumë njerëz janë ende të ndjeshëm. Në një fazë endemike, numri i infeksioneve bëhet relativisht konstant ndër vite, me shpërthime të herëpashershme.

-Cilat janë efektet e vaksinës së Oxford-AZ dhe a është ajo e sigurt?

Çfarë është vaksina e Oxford-Astrazenekas. Në princip është një vaksinë e prodhuar nga një version i dobësuar i një virusi gripi të zakonshëm, (i njohur si adenovirus), nga shimpanzetë. Është modifikuar që të duket më shumë si koronavirus – edhe pse nuk mund të shkaktojë sëmundje. Pasi të injektohet, ai mëson sistemin imunitar të trupit se si të luftojë virusin e vërtetë.

Analiza kryesore e provave klinike të Fazës III nga Mbretëria e Bashkuar, Brazili dhe Afrika e Jugut, botuar si një paraprinte në Vaksina COVID-19 e konfirmuar Lancet, AstraZeneca është e sigurt dhe efektive në parandalimin e COVID-19, pa raste të rënda dhe pa shtrime në spital, më shumë se 22 ditë pas dozës së parë.

Rezultatet demonstruan efikasitet të vaksinës prej 76%, (CI: 59% në 86%) pas dozës së parë, me mbrojtje të ruajtur në dozën e dytë. Me një interval midis dozave prej 12 javësh, ose më shumë, efikasiteti i vaksinës u rrit në 82% (CI: 63%, 92%).

Analiza gjithashtu tregoi potencialin që vaksina të zvogëlojë transmetimin asimptomatik të virusit, bazuar në testet javore PCR të marra nga vullnetarët, në provën e MB. Të dhënat treguan se leximet pozitive të PCR u zvogëluan me 67% (CI: 49%, 78%), pas një doze të vetme dhe 50% (CI: 38% në 59%), pas regjimit të dy dozave, duke mbështetur një ndikim thelbësor në transmetim e virusit.

Analiza kryesore për efikasitetin u bazua në 17,177 pjesëmarrës, që grumbullojnë 332 raste simptomatike nga provat e Fazës III Mbretëria e Bashkuar (COV002), Brazili (COV003) dhe Afrika e Jugut (COV005), e udhëhequr nga Universiteti i Oksfordit dhe AstraZeneca, 201 raste të tjera nga sa ishte raportuar më parë.

Siguria dhe efektet anësore, përfshi ato të rënda: Në një rishikim të të gjitha të dhënave të disponueshme të sigurisë, nga mbi 17 milionë njerëz të vaksinuar me vaksinën AZ në BE dhe MB, nuk u zbulua asnjë provë e një rreziku në rritje të embolisë pulmonare, trombozës së venave të thella (DVT), ose trombocitopenisë.

Ky zbulim përfshiu çdo grup moshë të përcaktuar, gjininë, grupin dhe çdo vend të veçantë, tha AZ në një deklaratë të lëshuar ne dt 14/03/21. Kompania shtoi se, që nga 8 Marsi, ajo ka marrë raporte të 15 ngjarjeve DVT dhe 22 ngjarjeve të embolisë pulmonare, midis atyre që i janë dhënë, vaksinat e saj në të gjithë BE dhe MB. Sipas AZ, kjo shifër është ‘shumë më e ulët’ sesa numri i rasteve që pritet të ndodhin natyrshëm në një popullatë të përgjithshme të kësaj madhësie dhe është gjithashtu e ngjashme në të gjitha vaksinat e tjera të licencuara COVID-19.

