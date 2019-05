Ata edhe midis të rënëve mund të ishin…

Nga Duro Mustafai

Maman Saliu e Jonuz Mersini, ishin të rinj 21 vjeçarë,kur u vunë të drejtonin të parën çetë partizane të Vranishtit të Vlorës, i pari komandant dhe tjetri komisar. Çeta që mbante emrin e Heroit të Luftës së Vlorës, Sali Vranishtit,luftoi për një Shqipëri të Lirë nga Vlora në Vishegrad. Fillimisht ishin 24 djem të rinj, më i vogli 16 vjeçar dhe më i madhi 32 vjeç. Dhe hynë në luftën antifashiste me ëndërrat e bukura të rinisë për një Shqipëri të lirë e të bukur. Po në njëri në çdo prej katër luftëtarëve, ra dëshmorë e nuk e pa dritën e lirisë, komisar Jonuzi u plagos dy herë nga fashistët ,ndërsa komandant Mamani mori trembëdhjet plagë në trup. Të dy, ashtu si shokët e tyre e mijëra të tjerë, edhe midis të rënëve mund të ishin. Po erdhën në Shqipëri si dy ‘’dëshmorë të gjallë’’ të Atdheut, dhe, me trupat e tyre erdhën edhe si dëshmitarë të betejave heroike.

Maman Saliun e Jonuz Mersinin i kam njohur që në fëmijërinë time.Ata,ishin nxënës të shkollës Tregëtare të Vlorës,pjesëmarrës të aksineve guerile kundër fashistëve,.Në ato vite Vlora gjëmonte nga bombat e krisja e pushkëve, vriteshin milicë, xhandarë e spiunë, por edhe nga ata ‘’djemtë e malit’, që ne i quanim partizanë.. Por,ndoshta edhe për shkak të origjinës së përbashkët vranishtiote me babanë tim, asaj kohe vinin shpesh në shtëpinë tonë, edhe Mamani me Jonuzin.. Dhe unë fëmia 10 vjeçar ,nga kurioziteti, këtyre dy miqve të babait u ngrija cepin e xhaketës, për të parë ku i kishin fshehur rovolet. Ata fshiheshin e dhe vet dhe ne i quanim partizanë,’’ilegalë’’. Fshiheshin ,po ishin trima, luftonin. Fytyrat e këtyre njerzëve të dashur mu kujtuan edhe njëherë tani, kur përgatitemi të festojmë 75 vjetorin e çlirimit të atdheut nga fashistët e bashkëpunëtorët e tyre, për të cilën ata derdhën gjak.. Dhe mu kujtua edhe një ngjarje e hidhur, ajo e ndarjes nga jeta e atyre heronjëve të pa shpallur, kur kur dashuria e dy luftëtarëve antifashistë, jeton përjetë në zëmrat dhe kujtimet e tyre gjatë gjithë jetës..

Njerëz që nuk vdesin

Dhe vjen një ditë që ata, njerzit heroik, që duam të mos vdesin kurrë, ndahen nga jeta, po lënë emrin e mirë dhe dëshmojnë se dashuria e shokut për shokun jeton tërë jetën e tyre.

…Në varrezat e Sharrës, qytezën e luleve dhe të heshtjes, midis atyre qindra qytetarëve që kishin ardhur për t’i bërë nderimet e fundit Jonuz Mersinit, nuk mund të mos tërhiqte vëmendjen pamja e një burri të moshuar që qëndronte i heshtur, por me sytë gjithë lotë. Ai nuk e hiqte vështrimin nga varri i mbuluar me kurora lulesh, disa metra aty pranë tij. Është Maman Saliu, shoku dhe miku më i afërt i njeriut që tani më nuk jeton. Për më shumë se 70 vjet ata kishin qënë miq të ngushtë e të pandarë. Ata që i njihnin thoshin se Mamani me Jonuzin kishin qenë si një trup e zemër e vetme, por tani gysma e zemrës ishte shkëputur nga trupi dhe kish ikur në një rrugë të pakthyeshme. Një miqësi 70-vjeçare kish ngrirë, por që do të shtohet e gjallërohet në kujtimet e atyre që janë gjallë. Njohja nisi në atë shkollën e Vranishtit. Vendlindjes së tyre, kur të dy ishin fëmijë. Ajo do të forcohej veçanërisht pas 25 gushtit të vitit 1943, kur në Vranisht do të formohej çeta partizane “Sali Murati” e Jonuzi ishte caktuar komisar, ndërsa Mamani komandant. Të dy ishin të rinj 21-vjeçarë e hynin në luftë me ëndrrat e bukura për një Shqipëri të lirë e të pavarur, “zonjë e bukur”, paçka se në jetën e tyre patën edhe zhgënjime.

Të dy kishin marrë pjesë në Brigadën V Sulmuese dhe në të gjitha betejat e saj, nga Drashovica, Mesapliku e gjer në Kosovë, Sanxhak e në trojet e tjera të ish-Jugosllavisë. Të dy do të plagoseshin disa herë në luftë e do të vinin në çlirimin e Atdheut si kuadro drejtuese të formacioneve partizane të kësaj brigade. Pastaj puna do t’i ndante, por jo nga dashuria për njëri-tjetrin, që sa vinte e rritej. Mamani do të shërbente me detyrën e kolonelit brënda Shqipërisë për të mbrojtur çdo cep të kufirit të saj dhe kolonel Jonuzi jashtë Shqipërisë me detyrën e diplomatit zbulues për të mbrojtur pavarsinë e sovranitetin e Atdheut. Për këtë kishin luftuar që në rininë e tyre dhe kishin derdhur gjak. Vitet e fundit, si të moshuar, pensionist, do t’i shikoje ata gjithnjë pranë njëri-tjetrit, me vizitat në Vranisht, vendlindjen e tyre që e deshën aq shumë, me takimet në shtëpitë e njëri-tjetrit në Tiranë dhe në atë kafenenë pranë Shallvareve, ku vëndqëndrimi i tyre ishte dhe vështrim në kujtimet e së kaluarës që s’mund t’i harronin. Këto kujtime të luftës partizane ata do t’i hidhinin edhe në letër në librat e tyre me shumë vlerë për brezin e ri të ditëve tona dhe për brezat që do të vijnë. Jonuzi do të botonte “Alfabeti i lirisë” dhe Mamani “Trokitja në kujtesë”.dhe “Në vorbullën e kohës” Në to janë edhe mesazhet e dashurisë, trimërisë dhe testamentet e shpirtit të tyre që nuk vdesin. Labëria i ka njohur të dy dhe emrat e tyre përmënden me ngjarjet që kapin kufijtë e legjendës. Por ata i njeh dhe Shqipëria.

Tani Mamani ka ardhur në varreza për t’u ndarë me mikun e tij, në një ndarje të fundit. Ka lënë shtratin ku gjëndej i sëmurë, sepse s’mund të rrinte shtrirë, kur miku i tij largohej përgjithmonë nga jeta. Dhe ja tani, qëndron në këmbë, por këmbët nuk e mbajnë. Është mbështetur në krahun e të birit, Arbenit, dhe lotët i rrjedhin pa pushim. E kam njohur këtë burrë të fortë e krenar, që prej fëmijërisë sime, por asnjëherë nuk e kam parë si sot. I jap dorën për ta ngushëlluar për shokun e tij më të mirë, por dora i dridhet dhe lotët i rrjedhin. Është e natyrshme e njerëzore: dhimbja e madhe për një shok të dashur, që s’ke për ta parë më, shkakton lotë….

Ish- partizani trim, që kurrë nuk nxori zë ankimi e nuk e gjunjëzuan as 13 plagët e marra në Luftën Antifashiste, tani gjunjëzohet nga dhimbja që i shkaktojnë plagët e ndarjes nga shoku i tij më i mirë. Hedh një dorë dhè mbi varrin e sapohapur dhe lotët bien e treten në, dheun e shkrifët. Vështron kurorat me lule dhe lexon në shirit emrin e tij dhe prapë i shpërthejnë lotët. E kemi vështirë t’i themi: “Mbahu!”, sepse ai gjithë jetën ka ditur si të mbahet e si të qëndrojë i fortë edhe në çastet më të vështira të jetës së tij. Ky bir i Heroit të Popullit, Sali Vranishtit, legjendarit të “Luftës së Vlorës”, që pleqëria nuk ia zbehu burrërinë, tani e shohim të përkulur dhe të përlotur.

Shoqata Atdhetare Kulturore “Vranishti” kish menduar që Jonuzit, Mamanit dhe tre vranishtiotëve të tjerë të moshës 85-Vjeçare, ish- partizanë të parë të çetës “Sali Murati”, do t’u festonte ditëlindjen. Por Jonuz Mersini do t’u mungojë në festën e ditëlindjes së tij, që do të ishte dhe një ditë gëzimi për të gjithë. Dhe kjo shkakton dhimbje. Disa vjet më vonë do të ndahej nga jeta dhe , Maman Saliu.Një dhimbje tjetër të madhe përjetuan shokët e luftës, miqtë dhe të afërmit për birin e Heroit, që jetoi si hero edhe ai..Dikush ka thënë: “Kur ndahesh nga një njeri i dashur, që jetën vuri në rrezik për të tjerët, e pakta që mund të bëjnë të tjerët për të është nderimi gjer në përkulje”. Ndërsa, kushdo që heronjtë e tillë të luftës antifashiste i bënë kriminelë, meriton përbuzje, mallkim e ndëshkim….