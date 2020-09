Ata që mbyllin shtigje dhe ndërtojnë barriera mes popujve sjellin fatkeqësi, lidhur me një intervistë të deformuar nga “Shenja”

Prof. Ksenofon Krisafi

Para disa ditësh një miku im më kërkoi që t’i jepja intervistë një TV-je, nga Maqedonia e Veriut. Më kërkohej të komentoja rreth deklarimit të kryeministrit grek për zgjerimin e ujërave territoriale greke në 12 milje detare në detin Jon, në përputhje me përcaktimet e së drejtës së detit.

Kur lexova ç’kishte zbardhur të shkruar dhe e krahasova me disa nga regjistrimet nga fjala ime, të hedhura nga TV-ja në Youtube, nuk iu besoja syve dhe veshëve. M’u krijua përshtypja se me mëndjelehtësi i kishte dhënë vetes privilegjin për ta shtuar emrin tim në taborrin e vet, të betejave të pakuptimta për kohët e sotme, të betejave midis popujve. Gjuha e tij e drunjtë, tej mase e politizuar dhe ekstreme, e vënë me sa duket në shërbim të qëllimeve që ai mund të ketë në jetën e vet, nuk ka asnjë pikë takimi me formimin, kulturën dhe bindjet e mia.

E kam quajtur mision të shenjtë qytetar dhe intelektual që, nëpërmjet pjesëmarrjes në diskutime, debate e dialogje, nëpërmjet bisedave, shkrimeve, intervistave etj., nga pozita krejtësisht parimore, teorike, profesionale, të jap kontribut modest në sqarimin e çështjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën time të ekspertizës. Nuk kam lejuar asnjëherë që dikush të guxojë të më rekrutojë si mercenar dhe pjesëmarrës në veprime ose deklarime me qëllime të dyshimta. Ndjej shumë keqardhje dhe njëkohësisht revoltë për kurajon e këtij njeriu që abuzoi me mirësjelljen dhe gatishmërinë time dhe tentoi të përdorte emrin tim për angazhimet dhe bizneset e tij që s’kanë të bëjnë me mua. Veprimi i tij është shkelje e etikës gazetareske dhe qytetare, sepse e kishte përdorur intervistën me mua për synimet e veta. Me sa duket, i rreshtuar në llogoren e “luftës” së ndonjë legjioni të caktuar kundër Greqisë, më kishte vënë në krahun e vet, duke bërë komente, që s’kishin asnjë lidhje me deklarimet e mia. Prej meje nuk u shqiptua asnjë fjalë, asnjë shprehje dhe nuk u përcoll absolutisht fryma dhe mentaliteti i tij, që vjen prej kohëve shumë të tejkaluara. Kjo nuk ndodhi jo thjeshtë për arsye të kujdesit etik, por sepse në bindjet e mia qëndrojnë mendime të tjera. Unë kam vlerësime maksimale për dëshirën e popujve, veçanërisht të shqiptarëve dhe grekëve, që kanë qenë kurdoherë miq, afër gjeografikisht dhe bashkë në idealet e lirisë dhe progresit ekonomik e social.

Eshtë e drejta e gazetarit Arben Zeqiri, si e kujtdo tjetër, që të mos ta fshehë simpatinë ose antipatinë e vet kundrejt një vendi, por nuk ka aspak të drejtë që të më bëjë edhe mua bashkëpunëtor të tij, aq më tepër mercenar në frontin e urrejtjes ndaj tij. Me ideologjinë, edukatën dhe moralin, që ai lë të kuptohet nga emisioni dhe shkrimi i vet, nuk më bashkon asgjë. Ato i përkasin një epoke tjetër.

Jam lindur, rritur dhe formuar në qytetin e bukur të Gjirokastrës, me ndjenja të sinqerta miqësie me shokë e shoqe nga minoriteti grek, arumun dhe egjiptian, jam ushqyer gjithmonë me dashuri njerëzore ndaj të tjerëve. Jehona e këtij formimi më ka udhëhequr në të gjitha angazhimet administrative, diplomatike, akademike etj, ku jam përpjekur për të kontribuar në forcimin e paqes, marrëdhënieve të respektit, bashkëpunimit dhe miqësisë midis popujve. Për mua jo të gjithë popujt me të cilët ne shqiptarët kemi pasur marrëdhënie gjatë historisë kanë qenë pjesë e zhvillimeve të projektuara e të udhëhequra nga politika ekcesive, aneksioniste të udhëheqjeve të tyre. Ka episode historike të pafundme që dëshmojnë se shqiptarët, grekët, turqit dhe popujt e tjerë të gadishullit, kanë qenë të orientuar drejt miqësisë e bashkëpunimit. Prandaj shqiptarët u bashkuan me grekët në 1821-1829 në luftën që do të çonte në krijimin e shtetit të pavarur grek, prandaj gjatë Luftës së Dytë Botërore u rreshtuan krah për krah kundër pushtuesve të përbashkët nazi-fashistë etj. Eshtë fakt i mrekullueshëm se orvatjet e pushtuesve për të mbjellë farën e armiqësisë ndërmjet shqiptarëve, grekëve, turqve etj, nuk kanë patur sukses. Përpjekjet për t’iu përcjellë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ndjenjat e armiqësisë ndaj grekëve, janë të papranueshme, janë shprehje e formimit të cekët dhe edukimit retrograd, që sheh pas dhe jo drejt të ardhmes europiane të popujve, të cilët duan paqe, mirëkuptim, miqësi. Ato iu shërbejnë qëllimeve të mbrapshta të qarqeve ekstremiste, fondamentaliste, të paqytetëruara.

Prandaj ndjeva shqetësim që, intervistën time të shqiptuar me korrektesën maksimale, kulturën dhe etikën e duhur, e gjeta të deformuar nga z. Zeqiri. M’u duk se ai e ka futur me përdhunë në hullinë e objektivit të tij për t’iu turrrur Greqisë, me fjalët e mia.

E fillon me titullin “Çështja e detit, profesor Krisafi: Greqia po kepërdor konventat ndërkombëtare”. Ky titull sikurse gjithë përmbajtja e intervistës nuk ka të bëjë me ato çka u shprehën prej meje, as me bindjet dhe konsideratat e mia për çështjen. Ja se ç’vë n gojën time në vijim zoti Zeqiri:

“Profesori universitar, Ksenofon Krisafi, akuzon Greqinë se po keqpërdor Konventën Ndërkombëtare për Kufijtë Detarë, e cila lejon zgjerimin e kufijve në distanca të largëta, por obligon shtetet që çështjet t’i zgjidhin me marrëveshje nëse kufijtë e tyre janë shumë afër njëra-tjetrës. Në këtë rast, Greqia sipas Krisafit, nuk guxon të realizojë paralajmërimin për zgjerimin e kufirit kokë në vete pa pëlqimin e shtetit shqiptar.” Në shprehjet e thëna realisht prej meje, të shtrembëruara, nuk ka asnjë fjalë dhe asnjë akuzë ndaj Greqisë. Siç shkruhet në materialin “e zbardhur” prej tij, thuhet shprehimisht: “Ksenofon Krisafi, Pikërisht ky akt juridiko-ndërkombëtar në nenin 3 ka parashikuar të drejtën e shteteve që lagen nga ujërat e detrave apo oqeaneve që t’i shtrijë këto ujëra deri në distancën e 12 miljeve detare. Natyrisht fjala është kur shtetet nuk kanë përballë shtete të tjera, ose kur distanca mes këtyre shteteve të tjera është dyfishi i 12 miljeve, apo më shumë se 24 miljeve detare”

Diku më poshtë, duke iu referuar sërish emrit tim, tërësisht jashtë kontekstit, ato që do të dëshironte t’i dëgjonte në përmbushje të misionit me të cilin, me sa duket, kishte ardhur, shkruan fjalë që nuk kanë të bëjnë fare me mua. “Profesori Ksenofon Krisafi paralajmëron se Greqia mund të shfrytëzojë të drejtën e vetos për hapjen e bisedimeve mes Shqipërisë dhe BE-së, për të përfituar në zgjerimin e kufijve detarë, siç kishte bërë në vitin 2009 me anëtarësimin e vendit në NATO. Por, sidoqoftë ai thotë se Qeveria nuk duhet të pranojë një shantazh të tillë.”

Zotëri, të lutem mbaj parasysh se sipas bindjeve të mia, Greqia, sikurse edhe Turqia janë fqinjët e shqiptarëve, me të cilët, në rrethana të caktuara na kanë lidhur fije e fate të përbashkëta. Pavarësisht nga ndodhitë e së shkuarës, shqiptarët, grekët, turqit, maqedonasit dhe gjithë banorët e gadishullit, e kanë për detyrë që të kultivojnë te vetvetja domosdoshmërinë e marrëdhënieve korrekte, miqësore dhe të bashkëpunimit konstruktiv, në interes të të ardhmes së tyre. Nëse qëndroj te shqiptarët, pra te vetja ime, e them me bindje të patunduar se historikisht ata kanë qenë kurdoherë të dashur, miqësorë e bashkëpunues me fqinjët e vet. Nuk kanë ndërmarrë kurrë sulme ndaj të tjerëve, por iu kanë ofruar gjithmonë degën e ullirit, paqe, miqësi e bashkëpunim. Këtë duhet ta ngulitë mirë në mëndje edhe z. Zeqiri, me qëllim që mikrofonin dhe kamerën e televizionit ose tastierën e kompiuterit ku hedh shkrimet e tij, ta përdorë për të ndërtuar ura lidhjeje, për të ofruar miqësi, respekt e mirëkuptim me fqinjët dhe jo për të formuluar akuza, për të nxitur urrejtje e armiqësi. Ato nuk shërbejnë, ato mbyllin shtigje, ndërtojnë barriera, sjellin fatkeqësi. Popujt, njerëzit kudo e kurdoherë duan paqe e mirëkuptim që ta gëzojnë jetën, që të kenë mundësi të punojnë e të prosperojnë. Ky është dhe duhet të jetë misioni i çdo njeriu, i çdo institucioni, përfshirë ato propagandistike, kulturore, arsimore, fetare etj. Ky është dhe duhet të jetë edhe objektivi dhe përgjegjësia e politikës dhe e politikanëve.