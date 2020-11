Ata që mendojnë se ai është thjesht një klloun i fiksuar pas TV që nuk i ka kapur dot Median dhe Gjyqësorin po nënvlerësojnë një rrezik të madh?

Në vend të kësaj, ne duhet të shikojmë modelet autoritare, ku pushteti përqendrohet në një individ, interesat politikë dhe financiarë të të cilit fillojnë të mbizotërojnë mbi interesat kombëtare. Nën këto qeverisje – besnikëria ndaj udhëheqësit dhe përkrahësve të tij janë kualifikimet kryesore për shërbim qeveritar, jo ekspertiza apo përvoja profesionale.

Suksesi i Trump në ndryshimin e klasës politike sipas shëmbëlltyrës së tij është akoma më i dukshëm kur merret parasysh se shumica e despotëve të tjerë themeluan ose ishin ngritur tashmë në pozita brenda partive të tyre.

Erdohan, kryeministri hungarez Viktor Orban dhe Benito Mussolini, për shembull, kishin një bazë mbështetje të vendosur shumë më parë se të fillonin aventurën e tyre autokratike. Trump nuk kishte asnjë mjet të tillë politik të gatshëm për ambiciet e tij, por brenda vetëm disa viteve, ai ka arritur të transformojë Partinë Republikane në një ekskluzivitet tjetër personal.

Republikanët e konsiderojnë tashmë Trumpin si një mjet për të realizuar synime për të cilat ishin zhgënjyer prej kohësh, si mbrojtjen e hegjemonisë së krishterë të bardhë, shkurtimin e rregullave për sektorë të rëndësishëm të ekonomisë dhe uljen e taksave për të pasurit. Ata janë rreshtuar pas tij në një numër kaq të madh dhe me kaq zjarr sa e kanë transformuar tashmë partinë e vjetër të madhe.

Për këtë fushatë zgjedhore, partia nuk ofroi asnjë platformë politike, dhe në vend të kësaj lëshoi ​​një deklaratë të frikshme të “mbështetjes së pakushtëzuar për Presidentin Donald Trump dhe Administratën e tij”, duke ilustruar klimën e frikës dhe frustrimit që tani mbretëron brenda partisë.

Republikanët janë reduktuar në një parti që bën betejat e liderit autoritar, duke njollosur armiqtë e tij dhe duke e mbrojtur atë ndaj çdo lloj forme përgjegjësie, duke përfshirë akuzat penale në Senat [impeachment] në fillim të këtij viti.

Kjo marrëdhënie autoritare udhëheqës-ndjekës pasqyron një ndryshim thelbësor në kulturën politike të Komitetit Kombëtar Republikan që amerikanët do duhet ta marrin në konsideratë pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve. Një mori studimesh krahasuese të kohëve të fundit tregojnë se Partia Republikane nuk është më një organizatë konvencionale demokratike as në retorikën e saj dhe as në veprimet e saj. Tani ajo është më afër partive të Orbanit dhe Erdoganit sesa konservatorëve britanikë ose kristian demokratëve të Gjermanisë.

Në fakt, shumë kohë para se të shfaqej Trump, Komiteti Kombëtar Republikan – i brohoritur nga një univers i fuqishëm mediatik i krahut të djathtë, i kishte mohuar angazhimet e tij të mëparshme ndaj nocioneve demokratike të tolerancës reciproke dhe qeverisjes dypartiake.

Por Trump ka legjitimuar elementët ekstremistë që dikur ishin të kufizuar në skajet e partisë. Të tillë si këshilltarja e vjetër e Shtëpisë së Bardhë, Kellyanne Conway, e cila shkroi në Twitter menjëherë pas inaugurimit të Trump – në përgjigje të kritikave mbi urdhrin e tij që ndalonte udhëtarët nga vendet me shumicë myslimane: “Mësohuni me të. @POTUS është një njeri i veprimit dhe impaktit. Premtimet e bëra, premtimet e mbajtura. Tronditje në sistem. Dhe ai sapo ka filluar”.

I zbatuar qëllimisht pa paralajmërim, ndalimi i udhëtimit e hodhi vendin në një gjendje kaosi, duke i dhënë punonjësve publikë dhe federalë një prezantim të brendshëm të një administrate që, me mbështetjen e plotë të Komitetit Kombëtar Republikan, i kishte shpallur luftë popullit të vet.

Gjatë katër viteve të ardhshme, Trump dhe ndjekësit e tij do të ndanin fëmijët emigrantë nga familjet e tyre, do dërgonin forca federale kundër demonstruesve paqësorë, do përhapnin një fushatë masive dezinformuese dhe do shkatërronin ose prishnin agjenci të panumërta qeveritare.

Vetëm duke e pranuar realitetin e kthesës autoritare që ka marrë tashmë politika amerikane mund të luftohet erozioni i mëtejshëm demokratik. Cilido qoftë rezultati i zgjedhjeve të sotme, detyra mbetet.

Autorja e analizës së mësipërme, Ruth Ben-Ghiat është profesore e historisë në Universitetin e Nju Jorkut. Ajo është studiuese e regjimeve autoritare dhe udhëheqësve të tyre, si dhe autore e librit në publikim: “Diktatorët, nga Musolini deri më sot”. Titulli është i redaksisë