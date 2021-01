Ministri i Jashtëm grek flet për çështjen e detit me Shqipërinë: Qëllimi është ta nënshkruajnë sa më shpejt, unë mendoj para zgjedhjeve të 25 prillit

Ministri Jashtëm grek ka folur për tensionet për kërkimet në det me Turqinë ku dhe ka përmendur dhe situatën me vendin tonë.

Në një deklaratë për media, Dendias ka thënë se vendi do t’i mirëpresë kërkimet kur ato të jenë të bazuar në dialog.

“Greqia do të vijë në kontaktet eksploruese sa herë që ata të fillojnë me vullnet të sinqertë dhe prirje konstruktive. Bashkëbiseduesit nuk mund të vendosin në mënyrë të njëanshme për zgjatjen e rendit të ditës. Kjo është e barabartë me përpjekjen për të minuar këto kontakte”, ka thënë ai.

Lidhur me projekt-ligjin për shtrirjen e ujërave territoriale në 12 milje detare, Dendias ka thekson se është zgjatja e parë e kufijve të Shtetit grek që nga viti 1947, gjithmonë me mjete paqësore dhe në bazë të së Drejtës Ndërkombëtare.

“Ne jemi gjithashtu duke u përgatitur për zgjerim në pjesë të tjera të vendit. Ne jemi duke ndërmarrë hapat e nevojshëm teknikë për t’u bërë gati kur të gjykohet e përshtatshme për të ecur përpara. Kur, kjo do të ndodhë është një zgjedhje politike”, ka thënë ai.

Për marrëdhëniet greko-shqiptare dhe zgjerimin e zonës Egje

I pyetur për Shqipërinë, Dendias vuri në dukje se çështja, duhet të nënshkruhet sa më shpejt, sipas tij para zgjedhjeve parlamentare në muajin Prill.

“Në lidhje me çështjen e apelit në Hagë, ekipet teknike po vazhdojnë punën e tyre. Qëllimi është të nënshkruajnë dhe të paraqesin sa më shpejt të jetë e mundur, unë mendoj para zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri në Prill”, ka thënë ai.

Ai kujtoi se të gjitha forcat politike shqiptare argumentuan që çështja e shënjimit të zonave detare midis dy vendeve duhet të zgjidhet në bazë të Ligjit Ndërkombëtar Detar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë.

“Kjo është pikërisht ajo që po u themi bashkëbiseduesve tanë turq”, ka thënë ai.

Gjithashtu, ai ka shtuar se Kryeministri Edi Rama ka pranuar se Greqia ka të drejtën e patjetërsueshme të njëanshme për të zgjatur ujërat e saj territoriale në 12 milje.

“Në fakt, ai shtoi se Shqipëria bëri të njëjtën gjë 30 vjet më parë. Dhe kështu që asnjë vend i tretë nuk mund të kundërshtojë këtë të drejtë”, ka thënë ai.

Për marrëdhëniet midis Greqisë dhe SHBA-ve

I pyetur në lidhje me marrëdhëniet midis Athinës dhe Uashingtonit, Ministri i Jashtëm ka thënë se ata po diskutojnë një marrëveshje shumë-vjeçare mbi bashkëpunimin e ndërsjellë të mbrojtjes.

“Ambicia jonë është të vazhdojmë dhe forcojmë më tej marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara. Qëllimi ynë është të përfundojmë negociatat për adaptimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit të Ndërsjellë të Mbrojtjes në mënyrë që nga njëra anë të ketë një perspektivë shumë afatgjatë që nuk ka nevojë të rinovohet çdo vit dhe nga ana tjetër të rrisim gjurmët e pranisë amerikane në Greqi”, ka thënë ai.

Gjithashtu, Dendias thekson se prania amerikane do të forcojë rëndësinë gjeopolitike të vendit në rajonin dhe më gjerë, ndërsa karakterizon si të dobishëm një prani të fortë dhe të qëndrueshme të SHBA-së në rajonin e gjerë të Mesdheut Lindor.

Për kontakte me forcat rajonale të Mesdheut Lindor

Ministri i Jashtëm deklaron se vitin e kaluar Greqia mbylli çështjet e pazgjidhura që kishin qenë të hapura për dekada, me marrëveshjet me Italinë dhe Egjiptin, bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe marrëveshjen me Shqipërinë për të zgjidhur çështjen e zonave detare në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

“Qeveria e Mitsotakis u përball me sfida të ndryshme vitin e kaluar. Vendi ynë nuk mbetet peng i ndjekjeve retorike të rezultatit zero ose shtyrjes së vazhdueshme. Me marrëveshje siguron të drejtat dhe interesat e saj kombëtare”.

Gjithashtu, ai shprehet se në vitin 2021 ai do të vazhdojë në këto baza, duke zhvilluar marrëdhëniet dypalëshe, skemat trepalëshe-shumëpalëshe dhe me një prani shumë aktive në Organizatat Ndërkombëtare.

Përveç marrëveshjes së mbrojtjes me SHBA-në, qeveria synon të arrijë një marrëveshje mbrojtëse me Arabinë Saudite, por edhe të thellojë bashkëpunimin me Francën. Në të njëjtën kohë, ajo po krijon kanale të reja me fuqitë dhe vendet në zhvillim në Azi dhe Afrikë, të tilla si India dhe Kenia, ndërsa kërkon pjesëmarrje aktive dhe kontribut në iniciativat rajonale në Ballkanin Perëndimor. Ai synon të forcojë iniciativat shumëpalëshe, së bashku me Qipron dhe me vendet e rajonit që kanë të njëjtat parime, Egjiptin, Izraelin, Jordaninë, ndërsa pret të forcojë këto skema me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite.

Greqia do të zhvillojë nisma brenda Bashkimit Evropian, OSBE-së dhe madje edhe brenda NATO-s, tha Ministri i Jashtëm.

