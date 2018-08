Audio-regjistrimi, Basha: Qeveri mafioze, Agaçi dhe Biba t’i dorëzohen drejtësisë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha të martën se kryeministri Edi Rama ka shantazhuar gjyqtarin shqiptar të Gjykatës së Strasburgut, me qëllimin për të bllokuar vendimet e Strasburgut për pronat.

Basha u shpreh se në audio-regjistrimin e gjyqtarit Denar Biba dëgjohet mjaft qartë se si gjyqtari Ledi Bianku shantazhohet në emër të sekretarit të përgjithshëm të kryeministrit, Engjëll Agaçit.

Kreu i PD-së e cilësoi audio-regjistrimin si provën më tronditëse të këtyre 28 viteve, që fakton se qeveria e Ramës është një organizatë mafioze.

“Audio regjistrimi i Denar Bibës, aktualisht nënkryetar i KQZ dhe kandidat për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, është prova më e pakundërshtueshme sesi e ka projektuar Edi Rama drejtësinë e re për shqiptarët. Pasi ka vënë nën kontroll të plotë gjykatat dhe prokurorinë shqiptare, Edi Rama ka kërcënuar edhe shantazhuar gjyqtarin shqiptar në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut”, tha Basha.

Duke u bazuar tek audio-regjistrimi, Basha shtoi se gjyqtari Ledi Bianku është shantazhuar që të bëjë kompromis me qeverinë në kurriz të të drejtave të pronarëve shqiptarë.

“Kërcënimi është i qartë: Nëse nuk zbaton porosinë e Edi Ramës, pas përfundimit të mandatit do të mbetet pa punë dhe se sakrifica për të zbatuar me korrektësi ligjin nuk do t’i shërbejë për asgjë. Me këtë gjuhë tipike mafioze, i dërguari i Engjëll Agaçit, pra i Edi Ramës, i kujton gjyqtarit shqiptar në Strasburg se mundësia e për të bërë pazar me Qeverinë, nuk do t’i vijë më në jetë “, u shpreh Basha.

Ai tha në fund të konferencës për shtyp se “Prokuroria duhet ta kishte nisur këtë mëngjes procedimin penal ndaj Engjëll Agaçit dhe Denar Bibës, dhe duhet ta kishte komunikuar këtë publikisht, për të treguar se nuk është një vegël në dorën e Edi Ramës dhe të sejmenëve të tij”.

s.a/dita