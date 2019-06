Audiopërgjimi 4 në Bild: Ky ka katër vota, do 200 mijë lekë

Në audiopërgjimin nr 4 botuar sot nga tabloidi gjerman Bild, i dërguari në Dibër flet me dikë që raporton kërkesa për pagesa të votës.

Arben Keshi: Hë mo

Qytetari: I mora këta këtu te shtabi, i njeh?

Arben Keshi: Nuk e njoh, i kujt është Altini

Qytetari: I Isuf Qokut, ish-nxënësi im

Arben Keshi: Po ça ka ai?

Qytetari: Ai ka një problem, do 200 mijë lek, thotë që kam 4 vota këtu te Tërnova. Nuk e di tha, kam fol me Shemsiun tha , kam një problem me Shemsiun tha. Komunikova pardje.

Arben Keshi: Po

Qytetari: Atij ja komunikova pardje, atij zotërisë Kollashikut, ia kam komunikuar atje në rrugë, u nda me atë, i thashë Anës. Ja thashë o vlla në emër tënd.

Arben Keshi: Jo në emrin tim

Qytetari: Ne emrin tënd, në emrin tim, në emër të drejtorit të arsimit, ia komunikova.

Qytetari: E mbarova atë punë domethënë. Gëzim Hoxhën që kisha problem, se ka qënë në Itali, se ai është kushuri me vjehrrën time, Gëzim Hoxha. Vjehrra ime është mbesë e Ismail Merlanit.

Arben Keshi: Po e kam parasysh

Qytetari: Janë kushurinj të dy ata.

Arben Keshi: po

Qytetari: Është e mbaruar ajo punë, nuk ka asnjë gjë. Kam fol edhe me Bujar Kurtazën dhe me Vehbi Muhametin, kunata e Vehbiut është mbesë e Rrem Ramës.

Arben Keshi: Ata vëllezërit e Vehbit na çanë dërrasat tu u zënë, ky thotë…

Qytetari: Jo jo, s’ka lidhje me ata fare ai, nuk është përzier ai. Nëse ke informacionin më të vogël ma thuaj mua.

Arben Keshi: Se kam parë

Qytetari: Nëse ke informacionin më të vogël ma trego

Arben Keshi: Mirë

Qytetari: Unë ti kam mbaruar të gjitha punët pa përjashtim. Dhe e fundit. Atij zotërisë unë ja kam bërë të qartë në sy të Bujar Spahiut. Ja kam thënë mu përpara lokalit të Begut.

Arben Keshi: Në rregull

Qytetari: Po qe se ashtu pyet edhe Neki Ukën, pyet edhe Din Jasharin.