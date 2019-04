Austrian Airlines do rinisë transportin e parave nga Rinasi, por me një kusht

Pas ngjarjes së Rinasit, Austrian Airlines pezulloi prej dy javësh transportin e parave nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës drejt Vjenës, ku ishte edhe destinacioni i parave të vjedhura.

Por Austrian Airlines po shikon mundësinë e rifillimit të transportit të parave. Lajmin e ka bërë me dijë News 24 që ka kontaktuar me e-mail me zëdhënësen Tanja Gruber, e cila ka thënë se kur gjithçka të jetë e sigurt, atëherë do rifillojë shërbimi i transportit të parave Cash.

Megjithatë nuk ka dhënë një datë specifike dhe ka theksuar se do bëhet një inspektim i gjithë departamenteve. Vetëm pas këtij inspektimi do të merret një vendim për të rifilluar transportin e vlerave.

Ja çfarë ka thënë zëdhënësja Tanja Gruber:

“Pas grabitjes së avionit tonë 0S848 më datë 9 prill në aeroportin e Tiranës, Austrian Airlines pezulloi transportin e ngarkesave me vlerë si një masë emergjente. Që nga grabitja jemi duke u marrë me situatën. Ne po planifikojmë të rifillojmë transportin e ngarkesave me vlerë, gjithsesi sot nuk mund t’u konfirmojmë një datë të caktuar. Në ditët në vijim do bëhet një inspektim i gjithë departamenteve. Vetëm pas këtij inspektimi do te marrim një vendim për të rifilluar transportin e vlerave”.

l.h/ dita