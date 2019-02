Autosugjestioni dramatik i një “Autsajderi mendor”

Nga Jorgo Mandili

16 shkurti do futet në histori si një protestë masive dhe plot zemërim, por që pavarësisht se në krye të saj ishte Lulzim Basha ajo ishte e “mbarsur” me kohë nga keqqeverisja e Ramës.

Opozita pretendon se njerëzit protestuan për shkak se, së pari, në vend nuk funksionon baza themelore e demokracisë, vota e lirë dhe, së dyti, kthimi i vendit në narko-shtet.

Këtu opozita dhe Basha gabojnë se nuk kuptojnë arsyet e kësaj proteste masive. Sepse kjo nuk është një protestë që vjen për shkak se opozita ia ka dalë të mobilizojë njerëz për votën e lirë apo për mbjelljen e drogës. Sepse nuk e ka moralin. Si për vjedhje votash ashtu edhe për mbjellje droge. “Ustallarët” e parë janë ata (katastrofën zgjedhore të ‘96 e në vazhdim ashtu edhe me Lazaratin).

Argumenti i saj i parë nuk qëndron. Si thoni ju, nëse opozita do i kishte kërkuar qytetarëve të dalin në protestë vetëm për çështjen e votës së blerë, a do të kishte kaq shumë njerëz në shesh? Të jeni të sigurt që do kishte shumë më pak njerëz. E trishtë, por e vërtetë. Problemi i zgjedhjeve të blera nuk ka mobilizuar asnjëherë fuqishëm shoqërinë shqiptare.

Edhe argumenti i dytë nuk qëndron.

Edhe në këtë rast, po të ishin thirrur qytetarët për të protestuar vetëm për këtë çështje, shanset janë që protesta të ishte shumë më e vogël. Sepse sërish, për punën e drogës nuk ka patur kurrë një reagim të fortë, të sinqertë dhe masiv nga shqiptarët. Madje rrezik nuk e shohin si një problem të madh.

Protesta e dytë, me numrin e paktë të protestuesve (5000-6000) e vërteton këtë. Me këto kauza apo pa këto kauza, kaq mund të mbledhë opozita. Edhe këta jo ngaqë e kuptojnë kauzën, por se janë militantë fanatikë (siç ka edhe nga sekti tjetër partiak i Rilindjes dhe “Mjaftit”).

Këtë nuk ka kuptuar Basha. Se, Shqipëria po zien prej kohësh nga protestat dhe dëshpërimi i madh. Por nëse qytetarët nuk dalin në protestë për votën e lirë dhe narko-shtetin, ata po dalin për shkak se ndihen më të varfër, më të shtypur dhe më të dhunuar dhe më të zhgënjyer e mashtruar nga Edi Rama.

Po këtë nuk kupton as Edi Rama, kur në konferencën e tij të shtypit deklaroi se nuk e kupton pse opozita po del tani në protestë kur zgjedhjet janë bërë këtu e një vit e gjysmë më parë.

Zoti Kryeministër! Nëse protesta masive ka një organizator ky është vetëm Edi Rama

Ndërkaq Basha i entuziazmuar nga ky masivitet mori rolin e një strategu, duke menduar se njerëzit i besuan zemërimin e tyre. Por çfarë të bënte me të? Dhe si strateg, mori vendimin radikal për lënien e mandateve që e vendosi vendin në një situatë të paqartë.

Lakmia për pushtet dhe impotenca për ta realizuar atë po e çon Lulin dhe opozitën në marrëzi,me qëndrime,veprime dhe sjellje kaq vulgare,sa që fyen mendjen dhe shpirtin e çdo njeriu normal. Njëlloj si me “Çadrën e Lirisë”.

Është po ai Lul, që u kthye në një epilog për të ardhur keq, i një udhëtimi, gjatë të cilit e pa veten të fortë brenda çadrës që ngriti me duart e veta. Duke përjetuar autosugjestionin dramatik të një njeriu, i cili kur vinte këmbën jashtë atij perimetri pllakash bulevardi, shihte se realiteti ishte krejt i ndryshëm. Ashtu siç i duket edhe sot realiteti pas lënies së mandateve.

Predikoi gjatë tre muajve në Çadër se opozita nuk do të hynte në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Lakoi deri në ekstrem me stoicizëm qeveri teknike duke indoktrinuar turmën deri në absurditet me një premtim të tillë që nuk e mbajti. Ashtu siç bën edhe sot!

U betua se nuk do të kishte zgjedhje me shumicën aktuale në pushtet duke krijuar pritshmëri false tek mbështetësit dhe duke i lodhur deri në ekstrem negociatorët e huaj për të gjetur një zgjidhje të arsyeshme. Ashu siç do presim të bëjë!

Artikuloi deri në budallallëk se si europianë e amerikanë ja futin që të gjithë kot, se ishin blerë dhe përdorur si gurë shahu nga Rama, se vetëm ai ka të drejtë. Ashtu siç ka filluar të artikulojë përsëri me një budallallëk akoma më të madh.!

Vërtetoi se, gjithçka artikuloi, akuzoi, premtoi deri në abnegacion, ishin “Bullshit”! Ashtu siç edhe pritet të ndodhë!

Pra të njëjtat gjëra bën edhe sot, por…me një ndryshim. Në shesh betejë ka në krah “Mallkimin më Biblik të Shqipërisë”- Nekrofilin Sal Berisha (“çfarë i ka bërë Shqipërisë /nuk ia ka bërë asnjë armik /ndaj në çdo fletë të historisë /ti je Mallkimi më Biblik”. Arben Duka) Çirret e bërtet për revolucion, për vrasje, për tërheqje zvarrë, për armatosjen të popullit, për grusht shteti….Por ka edhe Like-Monikën, që nuk ja vlen të merresh me ta se janë libër i hapur.

Mos vallë është rastësi kjo aleancë..? Një arsyetim i thjeshtë tregon synimin e tyre.

Të gjithë tashmë e dinë se opozita nuk e do reformën në drejtësi dhe gjithmonë ka përdorur manovra për ta bllokuar. Duke qenë se tani SPAK u ngrit dhe Vettingu po avancon, opozita po gjen mekanizma të tjerë për ta zhbërë.

Nëse kthehemi pak në kohë, PD u dorëzoi partive aleate një marrëveshje për të qenë bashkë. Një ndër pikat e kësaj marrëveshje ishte dhe futja në shina e reformës në drejtësi. Pra e vetmja rrugë për PD e LSI tani është që të ndryshojnë ligjet e reformës.

Shpresa e vetme e tyre është që të kemi zgjedhje të parakohshme dhe ta marrin ata pushtetin. Në këtë mënyrë mund të krijojnë me qindra pengesa artificiale dhe të rishikojnë vendimet e ligjet për reformën në drejtësi. Rrugë tjetër nuk ka.

Prandaj opozita këmbëngul dhe tregohet e paduruar te zgjedhjet e parakohshme.

Opozita ka marrë një rrugë për jetë a vdekje. Duke e ditur se reforma nuk ndalet më, u shkua te djegia e mandateve. Për ta çuar vendin në kaos apo…?

Për njerëzit, me njerëzit. Për qytetarët, me qytetarët. Për popullin, me popullin. Dorëzojmë mandatet. Për ju o njerëz, për ju o qytetarë, për ju o popull…Për ju po sakrifikohemi. Që ju të jetoni të lirë, që ju të çliroheni nga “ferri i Edi Ramës”. Ne i dorëzuam mandatet që Shqipëria të çlirohet nga narko-shteti, krimi, vjedhjet, korrupsioni….

Njëpërnjimend u duhet besuar?

Nëse e keni seriozisht të bëheni një me njerëzit, qytetarët, popullin, atëhere dorëzoni edhe pasuritë, paratë apo florinjtë e depozituara apo të fshehura,vilat me 11 WC-ra, apartamentet, tokat, hiqni dorë nga luksokracia, kthejini fëmijët nga Perëndimi që të studiojnë në shkollat dhe universitetet ku studiojnë fëmijët e atyre njerëzve ku ju po sakrifikohen për ta.

Dorëzuat mandatet? Bukur!

Dorëzoni pasurinë, luksokracinë, orgjinë dhe pasaportat diplomatike.

Doni të bëheni një me njerëzit,me qytetarët,me popullin?

Lani mëkatet që ju rëndojnë në shpirt dhe në ndërgjegje.

Lehtësojani punën prokurorisë, paraqituni vullnetarisht dhe tregoni burimin e pasurive tuaja dhe arsyet e vrasjeve të kryera prej jush…

E…..atëherë, bëheni të besueshëm “për njerëzit, me njerëzit, për qytetarë, me qytetarët, për popullin, me popullin”.

Në fakt, kjo shprehje e përkthyer JO KOREKT nga Luli, është thënë në përfundim të luftës civile 4 vjeçare dhe bën fjalë për pajtim e për përkushtim ndaj dëshmorëve të asaj lufte, thekson miku im Bardhyl Bejo, në një status të tij në f.b duke e saktësuar atë:

“Gjaku i atyre që u vranë në këtë luftë nuk u derdh kot; se ky vend, me hirin e Zotit do të përjetojë një rilindje të lirisë, dhe se QEVERIA E POPULLIT, E DALË NGA POPULLI (Government of the people) dhe që punon për popullin nuk do të zhduket nga faqja e dheut.”

Pra bëhet fjalë për QEVERI TË POPULLIT e jo QEVERISJE TË NJERËZVE.

Por LULI kur gënjen për orën përse të mos mashtrojë edhe me përkthimin se mendon se ka të bëjë me budallenj. Dhe këtë perceptim e ka jo vetëm Luli. Por edhe të tjerë politikanë e qeveritarë, madje edhe vetë “Qeveriu”.

Është me vend që me këtë rast “njerëzve”, qytetarëve, popullit,“t’i mësojmë” mundësisht edhe një thënie tjetër të Linkolnit: “Mund të mashtrosh një pjesë të popullit përherë; mund të mashtrosh tërë popullin për një kohë, por është e pamundur të mashtrosh tërë popullin përherë”.

Ju që vetësakrifikoheni dhe bëni “Hari Kiri” për njerëzit për qytetarët, për popullin -“Vëreni vath në vesh”- këtë thënie të A. Linkolnit. Kurrë mos e harroni!