Avniu president dhe një tip që vjen vërdallë me Kaçin (kronikë nga raundi i parë presidencial)

Lexuesi shqiptar ndoshta nuk e mban mend një farë Jaime Pozuelo-Monfort.

Ai ka shkruar disa artikuj rreth Shqipërisë në Huffington Post ku e paraqet veten si “udhëtar në kohë i ardhur nga viti 2210”.

Në shkrimet e tij Monfort shkruan se ai është duke projektuar një skuadër në Shqipëri dhe ka ndërtur profilet e drejtorit të Sigal Avni Ponari dhe të Kastriot Islamit, që për të janë profilet e duhura për të drejtuar vendin.

Në një email që Pozuelo i ka dërguar Kaç Islamit, ai e fton të bëhet zëvendëskryeministër i qeverisë së tij në shtetin e ri të Balkanlandit, që ai mendon të krijojë ku kryeministër do ishte Avni Ponari.

“I nderuar Dr. Islami! Dua t’iu inkurajoj per t’u perballur me nje vendim te veshtire: te hiqni dore nga jeta politike per t’iu bashkuar post-politikes. Ju jeni njeri me inteligjence te jashtezakonshme. Per te me deshmuar qe inteligjenca juaj eshte realisht kaq e pakufishme, siç me tregojne, do duhet qe te jepni doreheqjen nga jeta aktuale politike. A do ti bashkoheni ju ketij rendi te ri post-politik te qeverisjes globale? Ky eshte nje vendim i veshtire per te cilin do te kete pasoja brenda dhe jashte Shqiperise. Unë nuk jam i frikesuar te bej perpara. Oferta ime eshte e hapur dhe per kete mund te deshmojne te gjithe te personat e perfshire ne email”.

Nëse pyet për Pozuelon në Tiranë e njohin të gjithë ata që kanë një emër në publik për shkak të sasive të pazakonta të emaileve që u dërgon të gjithëve në postën elektronike.

Kur ai botoi një shkrim me titullin Drama e Shqipërisë, e përditshmja Tema shkruante: “Kur shikon sa budalla është ky tip dhe si e kishte bërë shkrimin, e kupton lehtë se shkrimin në Huffington ia ka bërë Kaç Islami”

Këto ditë të raundeve për zgjedhjen e Presidentit, Pozuelo Monfort është rishfaqur sërish nga viti i largët 2210 duke u dërguar emaile drejtuesve t9 partive shqiptare, ku sugjeron që president i ri i Shqipërisë të jetë… Avni Ponari.

Plani që Avniu të jetë kryeministër i rendit të ri botëror ose ballkanik, me sa duket është shtyrë.

“Avni Ponari është kandidati më i mirë për presidentin e ri të Shqipërisë” – shkruan në emailet që ka shpërndarë orët e fundit në Tiranë dhe e shoqëron këtë me një postim të vetin në Huffington me titullin “Bravo Avni Ponari”që daton në 7 shkurt 2016.

Publiku shqiptar dhe qarqet e biznesit e dinë që kompanitë e sigurimeve në kushtet e oligopolit shqiptar thjesht shesin letra të shumëfishuara, të cilat njerëzit duhet t’i blejnë me detyrim, pra fitim i garantuar me ligj pa qenë nevoja të kesh kushedi çfarë inteligjence apo nuhatje biznesi.

Kjo nuk e pengon hulumtuesin e Huff-it, ta përshkruajë kreun e njërës prej këtyre kompanive si “vizionar dhe lider biznesi” meqë drejton dhe një ekip basketbolli.

“Ai është njeriu që Shqipëria ka nevojë për të ecur përpara dhe për prosperimin e saj. Ai është biznesmeni, sipërmarrësi, ish-kapiteni i anijes, avokati, miku dhe CEO. Ndërveprimet e mia me CEO e SIGAL, Avni Ponari i japin një përgjigje pyetjes tipike “Cili është në pozicion më të mirë për ta çuar Shqipërinë përpara?” – shkruan Pozuelo Monfort dhe më pas përshkruan “ndërveprimet” me Avniun.

“Ndërveprimet që kam patur me Avni Ponari që prej mbërritjes sime në tokën shqiptare më 30 Gusht 2015 kanë qenë të shumta. E njoha për herë të parë atë në zyrën e tij origjinale në katin e katërt të Qendrës së Biznesit SIGAL të shtunën e 17 tetorit 2015. Pas takimit të parë ne kemi patur mundësi të shumta për takime drekash dhe darkash në Qendrën e Biznesit Sigal, dhe për kafe në Sheraton Hotel Tirana…” etj

Analisti Bedri Islami ironizon në një shkrim botuar sot në DITA:

“Halli i presidentit të Shqipërisë i paska kaluar caqet e vendit: megjithëse jemi ende ne raundin e parë, nuk kanë munguar propozimet e “vyera”, që përtej detrave e oqeaneve ndërsa ne rrimë e presim konsensusin e opozitës, brenda e jashtë çadrës, për të na dhënë një pëlqim presidencial, si “veproi” edhe Berisha kur propozoi Nishanin.

Presidenti është një figurë serioze dhe duhet të jetë kështu. E di se duke pasur këtë President që kemi sot, serioziteti ka humbur, megjithëse , si i thonë, Jari ka mustaqe. Rri e mendoj: Kush ia tha gazetarit të largët se kemi nevojë për president? Në fund të fundit çka dreqin e ngatërroi atë me Ponarin. Ponari nuk ka mustaqe, ka ngritur një perandori të vogël, ka qenë detar, por ja qw askush nuk e dinte se dikujt i paska hyrë kaq thellë në zemër…”

Në fakt Avniun dhe Kaçin nuk i lidhin vetëm hiperbolat e udhëtarit në kohë të Huff-it. Bashkëshortja e ish-deputetit socialist është njohje e vjetër e kreut të Sigal, punojnë bashkë, që nga koha kur ky i fundit drejtonte Insig-un e Tiranës.

Pra kemi Kaçin dhe mikun e Kaçit që do President shefin e gruas së Kaçit. Po me sa duket, as Avniu nuk bie poshtë standartit të treshes.

Deti është bërë edhe njëherë kos në Tiranë kur bëhet fjalë për Presidentin e Republikës.

Dhe të mendosh që jemi ende tek raundi i parë…

