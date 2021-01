AXHENDA: Vizita për zgjedhjet e 25 prillit, përfaqësuesit e ODIHR takim te selia e PS-së

Përfaqësuesit e ODIR kanë mbërritur ditën e sotme në ambientet e selisë së Partisë Socialiste.

Ata do të zhvillojnë një takim me përfaqësues të mazhorancës, në lidhje me përgatitjet për zgjedhjet e 25 prillit.

Pas takimit me përfaqësuesit e PS-së, ata do të zhvillojnë një takim në orën 16:00 në selinë blu.

Po në atë takim ata do të diskutojnë për zgjedhjet e 25 prillit.

Në orën 18:00 delegacioni i ODIHR do të ulet në tryezë me përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Fokusi i takimit do të jetë i njëjti.

Kjo vizitë pesë ditore do t’i shërbejë OSBE/ODIHR për të kuptuar nëse zgjedhjet në Shqipëri do të monitorohen prej tyre apo jo.

