Babai i Caroline: Do kërkojmë drejtësi dhe do të kujdesemi për mbesën

Jeta e Susan dhe David Crouch është shkatërruar javët e fundit nga pikëllimi i thellë për humbjen e vajzës së tyre të dashur Caroline, e cila u vra nga burri i saj. Megjithatë, ekziston një “mision” që i mban ata të përqendruar dhe që ka të bëjë me fatin e mbesës së tyre, Lydia, e cila ishte e pranishme kur babai i saj mbyti nënën.

Kanë kaluar më shumë se 40 ditë nga vrasja e Caroline Crouch dhe rreth një javë pasi Babis Anagnostopulos rrëfeu për krimin e tmerrshëm, të cilin fillimisht ai u përpoq ta inskenonte sikur ranë pre e grabitjes.

Së fundmi babai i Caroline, David, foli për Daily Mail në lidhje me “misionin” që ai dhe gruaja e tij tani kanë ndërmarrë: “Si Susan dhe unë do të kalojmë pjesën tjetër të jetës tonë duke u siguruar që të bëhet drejtësi që vajza e saj e vogël, Lydia, do të rritet me ato që mund t’i japim dhe se kujtimi i nënës së saj do të jetojë përgjithmonë”.

Në deklaratat për gazetën britanike, David dhe Susan folën rreth asaj se sa krenarë i bëri vajza e tyre e bukur, e cila “u largua në fillim të një jete të mrekullueshme”.

Çifti ende po përpiqet të menaxhojë jo vetëm zinë, por edhe tradhtinë e tmerrshme nga dhëndri i tyre, i cili për javë të tëra i mashtroi ata, duke pretenduar se ishin viktimë e një grabitjeje të dhunshme me një fund tragjik. Sipas gazetës, prindërit e Caroline nuk mund të durojnë të flasin për ngjarjet e asaj nate fatale, kur 20-vjeçarja vdiq në shtëpinë e saj. Por ata do të jenë gjithmonë krenarë për “shumë arritje të vajzës së tyre të mrekullueshme” siç i tha David dje Mail-it.

Babai foli për vitet e shkollës së vajzës, kur ajo mundi të gjithë djemtë e moshës së saj në vrapim dhe u dallua me notat e saj të mira. “Caroline lindi në një spital privat në Athinë më 12 korrik 2001, por ishte shtetase britanike. Ajo fillimisht erdhi në Alonissos si një e porsalindur për ta prezantuar atë me miqtë e saj të ardhshëm dhe më pas u transferua në ishull përgjithmonë me Susan dhe mua në maj 2003,” kujton Davidi 78-vjeçar.

David Crouch thotë se vajza e tij doli shumë mirë në shkollë dhe u zgjodh në mënyrë të përsëritur si një “bartëse flamuri në paradat e festave kombëtare”, një nder që iu dha studentëve më të mirë, shpjegon ai, përcjell abcnews.al.

Që herët ai vetë mori profesionin si marinar me përvojë, thotë babai i Caroline, ndërsa shtoi se vajza e talentuar gjithashtu kishte provuar forcat e saj në aktrim, duke marrë pjesë me miqtë e saj në shfaqjet e teatrit komunal.

“Edhe gruaja ime dhe unë ishim shumë krenarë kur ajo siguroi një pozicion në Universitetin e Pireut për të studiuar Statistikë, megjithëse ishim të trishtuar që i dhashë lamtumirë asaj nga shtëpia”, shton 78-vjeçarja.

David gjithashtu iu referua performancës atletike të vajzës së tij, duke thënë se ajo ishte “atlete e shkëlqyer”. “Ajo kishte mësuar të notojë që në moshë të vogël dhe vazhdoi me mësimet e zhytjes. Mbaj mend që ishte mërzitur sepse nuk mund të merrte diplomën përkatëse pasi ishte nën 18 vjeç … Ajo vrapoi në gara 10 km. në ishull duke mundur shumicën e djemve në moshën e saj “, thotë babai i Caroline.

78-vjeçari në fund përmendi dashurinë e vajzës së tij për udhëtime dhe iniciativën e saj për të organizuar udhëtime për shokët e saj të klasës, duke përfituar nga njohuritë e saj në gjuhë të huaj. “Përveç greqishtes, ajo fliste anglisht të përsosur dhe ishte shumë e mirë në frëngjisht dhe tagalog.

o.j/dita