Babale, Salianji përplaset me Vishën: Tërhiqem nga politika nëse… Avokati: Shiko faktet, mos kërce si karkalec

Avokati i njohur Ardian Visha, ka rrëzuar të gjitha pretendimet e ish deputetit Ervin Salianji i cili pretendon se është i pafajshëm dhe nuk ka marrë pjesë në inskenimin e bisedës telefonike ku ishte imituar zëri i vëllait të ish ministrit Fatmir Xhafaj, Agron Xhafaj.

Në një lidhje telefonike në Top Show, ai ka sqaruar se ekspertiza laboratorike e zërit në Britaninë e Madhe ka analizuar materialet e servirura nga PD dhe zërin e Agron Xhafajt, duke konkluduar se bëhet fjalë për një modifikim të audios.

Ndërkohë, Salianji thotë se do tërhiqet nga politika nëse vërtetohet që ai ka marrë pjesë në inskenim.

Avokati Visha tha:

Po dëgjoja me vëmendje dhe natyrisht ai e ka të gjithë të drejtën e zotit dhe të natyrës që të mbrohet. Edhe me këtë stil që të dalësh kështu me fluturim karkaleci nga një media në tjetrën, por kur të realizojë këtë mbrojtje minimum duhet të ketë një logjikë ndaj asaj. Ose duhet të pranojë që zëri i Geron Xhafës, Agron Xhafës është ai realisht i dhënë prej tij për aktin ekspertimit dhe për këtë arsye duhet të përbëjë argument për mbrojtjen e tij rezultati i ekspertëve të Britanisë së Madhe e kërkuar nga Prokuroria ose duhet të konsiderojë vetë në dhënien e këtij zëri. Nuk mund t’i bëjë të kundërshtueshme të dyja. Ai nga njëra anë thotë që zëri i Geron Xhafës, Agron Xhafës është dhënë nga mbrojtësi dhe jo nga subjekti dhe nga ana tjetër e përdor kur i intereson akti i ekspertimit të Britanisë.

Është e vërtetë që kampioni i zërit të Geron Agron Xhafës është dhënë nga mbrojtësi apo jo?

Ta mbaroj zotëri të gjithë qëndrimin tim. Geron Xhafaj ka dhënë 30 minuta zë z. Dudushi në prokurorinë e Tiranës me një prezencë të përbërë me të paktën 7 subjekte procedurale të tre c kanë qenë të përbëra nga secila kohë 10 minutëshe me lexim të pjesësh që ka shitur Kinostudio PD e re” në versionin zë të përgjuar gjoja prej tyre ose prej subjekteve të përdorur prej tyre, po ashtu në version të lexuar të transkriptim përkatës dhe në version të një libri të përzgjedhur nga prokurorët e çështjes. Edhe për të shuar çdo kureshtje kemi regjistruar zërin e tij nga një telefonatë e realizuar ku subjekti mbahet në republikën e Italisë dhe këtë zë e kemi çuar edhe prokurorëve të Italisë.

Pra nga pikëpamja e vlerës qoftë prozatore, qoftë prej ekspertëve të realizuar, ekspertimi i zërit natyrisht që është i ribëshëm në çdo kohë. Ia kam pyetur zotërisë në proces gjyqësor pse ka hequr dorë. Ata para se të bëhej Geron Xhafës le të bëjnë të Alizotit. Është apo jo zëri i Alizotit ai i përgjuar në atë çka ka shitur si produkt mediatik me gjoja Geron Xhafës të përgjuar? Pse ka hequr dorë ai apo subjekte të tjera të proceduara jë këtë çështje nga ekspertimi i zërit të Alizotit i cili është nën hekura për këtë çështje ?

Ju thoni , që z. Geron Xhafaj para se të shkonte në Itali për të vazhduar kryerjen e dënimit në Itali, ka dhënë kampionin e tij të zërit, ju po thoni për 30 minuta këtu në prokurori në Tiranë?

Absolutisht. Kemi dhënë dhe zë të telefonuar telefonikisht.

Të dyja këto kampionet e zërit kanë shkuar në laborator?

Të dyja këto kanë vajtur në Britaninë e Madhe. E përsëris në mënyrë absolute. Ekspertimi i zërit paçka vlerës së tij është i ribëshëm në çdo kohë për sa kohë subjekti zëprurës, zëprodhues është i gjallë. Pse nuk e bëjnë prapë po qe se ka kontestime për zërin e subjektit?

Mir Geron xhjafës nuk i është dhënë mundësia që ta pyesnin në burgun Italisë, pse nuk e bëjnë këtë me Alizotin? Absolutisht gënjen në mënyrë të plotë me atë që thotë dhjetëra biseda telefonike mes Geron Xhafës dhe Babales. Nuk ka absolutisht dhjetëra biseda të tilla. Ka përpjekje nga Babale për të realizuar këtë telefonatë me z. Geron Xhafa dhe ka shuarje të mundësisë për ta bërë këtë telefonatë me z. Agron Xhafaj. Ne nuk e kemi mohuara asnjëherë se Geron Xhafaj nuk njeh Babalan. Por Geron Xhafahj nuk është subjekti i pretenduar nga z. Salianji apo subjekte të tjera në këtë çështje në atë që kanë shitur si produkt mediatik.

Pra nuk ka telefonata të gjata”?

Absolutisht ka zero komunikim. Zero Komunikim me këtë që kanë realizuar përgjimin.

Po e pyes z. Salianji meqë është përpjekur të realizohet përgjimi i Geron Xhafës pse në atë çka ka shitur si produkt në bisedat telefonike me Geron Xhafës nuk është zëri i tij por është vetëm zëri i Babales? Pse nuk e kanë atë zë të shitur meditiakisht me atë që kanë prodhuar bashkë ata?

Meqë përmend qelizat telefonike, ku ka qenë Geron Xhafa ditën që pretendohet regjistrimi i bisedës me Geron Xhafës, nuk ka qenë absolutisht në Vlorë z. Dudushi dhe ju garantoj për këtë. Ato që quhen tabulate të Prokurorisë, janë të tilla që të kundërt janë ato që pretendon z. Salianji me këtë bisedë telefonike.

