Babani: Histori e sajuar nga PD të pastrojë imazhin e vet

Kryetari i Bashkisë së Vaut të Dejës Mark Babani në një dalje publike për mediat ka deklaruar se akuzat e PD-së janë të sajuara dhe nuk kanë lidhje me të. Sipas tij, PD ka për qëllim të prishë imazhin e tij dhe se nëse kishte prova, PD të shkonte në prokurori. Babani gjthashtu shton se është duke u përgatitur për të denoncuar Gazmend Bardhin për shpifje.

Babani tha: “E gjithë kjo histori është e sajuar. Është një histori që nuk ka lidhje me mua. Unë deklarimet i kam pasur shumë të qarta. Ato nëse kanë prova mund të shkojnë në prokurori. Absolutisht nuk ka lidhje me gjurmët e gishtërinjve të mi.

Unë jam i gatshëm që të shkoj në Prokurori dhe të jap shenjat e gishtave. Normalisht ata do sajojnë që të më ulin imazhin. Më 4 prill 1994 kam qenë në hotel dhe kam qenë në punë. Unë në jetën time nuk kam qenë kurrë as i arrestuar dhe as i ndaluar nga policia, kurrë”.

Babani theksoi se PD po i sajon këto akuza të pastrojë imazhin e vet të 25 viteve që ka drejtuar bashkinë e Vaut të Dejës me turp.

Ai u shpreh: “Nuk kam asnjë person të njerëzve me të cilët kam bashkëpunuar atje që ka pasë emrin Saimir. Unë kam autorizuar avokatët e mi dhe po shoh para se Prokuroria të dalë me një vendim që t’i bëj një denoncim zotit Bardhi për shpifje. Nuk kam ndryshuar asnjëherë emër e as mbiemër”.

Sekretari i PD Gazmend Bardhi ka barë publike një numër dokumentash, që sipas PD, provojnë akuzat se Babani ka qenë i arrestuar në Itali për vjedhje makinash.

e.ll./dita