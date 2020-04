Nga Viktor Malaj

Në jetën e përditshme të njeriut dhe të shoqërisë shumë gjëra bëhen të panevojshme, të tepërta, të pakëndshme dhe të bezdisshme, pra bëhen bajate dhe, si të tilla, as të nevojshme dhe as të përfillshme.

**

Nuk duhen shumë përpjekje të kuptosh se qeveria e çdo vendi dhe kryetari i saj janë përgjegjës për mbarëvajtjen e shumicës së punëve të shoqërisë dhe, rrjedhimisht, prania e tyre e shpeshtë në media por, sidomos, në veprimtaritë e përditshme administrative që rregullojnë jetën dhe jetesën shoqërore, janë të kuptueshme. Mirëpo, siç thotë populli “gjella me kripë dhe kripa me karar”, se çdo gjë e ka një kufi. Daljet tepër të shpeshta të Kryeministrit Edi Rama në TV, edhe për gjëra jo shumë të rëndësishme, për gjëra që mund t’i komunikojnë dhe shpjegojnë zyrtarë të niveleve më të ulëta dhe shumë më të ulta, nuk ia shton atij vlerat dhe as i bën qytetarët shqiptarë më të lumtur dhe as më të sigurt në këtë kohë të vështirë për gjithë njerëzimin. Mund ta marrim të sigurt se njerëzit i ka shqetësuar kapërcimi i masës shumë shekuj para se ta gdhendnin në njërën nga katër faqet e tempullit të Delfit: “Ruaj Masën!”. Kanë kaluar disa mijëra vjet, që nga ajo kohë, por shoqëria njerëzore vuan ende nga teprimet e shtetarëve, kur ndjenja e masës tek ata duhet të jetë cilësi kryesore, tregues i dinjitetit personal të shtetarit.

Të bësh një vizitë në një vend ku ekskavatorët dhe mjetet e tjera të punës po shembin disa ndërtesa të vjetra të dëmtuara nga tërmeti i nëntorit 2019 nuk përbën ndonjë lajm me peshë për popullin dhe shoqërinë. Ta vizitosh atë vend kur aty po hedhin shtat apo të ketë përfunduar ndërtimi i banesave që do të strehojnë qindra familje është diçka e përligjur dhe shpresëdhënëse për popullin.

Të komunikosh, nëpërmjet medias, masat kryesore që ka marrë apo do të ndërmarrë Qeveria është normale, por të përçosh, nëpërmjet medias, idenë se “Zoti di kujt ia ngarkon punët e rënda” kjo është bezdisje dhe shumëkush e lexon si tallje me popullin dhe ndjenjat e tij.

Mos u bëni bajat z. Kryeministër!

**

Disa kanale televizive shqiptare, për disa ditë radhazi, na transmetuan pamjet e Kryetarit të bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj, duke mbajtur dhe shpërndarë torba plastike me ushqime për familjet e varfëra dhe në nevojë. Besoj se Kryetari i Bashkisë së kryeqytetit do të duhej të ishte mjaftuar me një njoftim shtypi rreth kësaj veprimtarie të dobishme shoqërore dhe shtetërore apo, e shumta, të shfaqej vetëm një herë në krye të ndonjë “grupi aksionist”. Të mjaftohej me kaq. Megjithëse ka arsye të besohet se z. Veliaj është nga të paktat figura publike që “ka shumë fjalë por edhe bën shumë punë”, duket qartë që edhe ai ka nevojë ta mësojë dhe zbatojë masën në të folur dhe në dukje.

Ruaj masën z. Veliaj, mos u bëj bajat!

**

Kryetari formal i PD-së, për të cilin z. Meta thoshte se “gënjen edhe kur e pyet për orën”, përveç përsëritjeve thuajse të përditshme se “duhen bërë testime, testime, testime…”, para pak ditëve pohoi se “Unë vetë di raste të të njohurve të mi ku ka pasur fatkeqësisht edhe ndarje nga jeta dhe infeksione nga COVID-19 që nuk figurojnë të raportuar”.

Duke e parë se, përgjithësisht dhe fatmirësisht për popullin, masat qeveritare kundër COVID-19 po japin rezultate të mira deri tani, duket sheshit që opozita nuk e pëlqen këtë të mirë shoqërore nga frika se qeveria rrit besueshmërinë tek elektorati. Kjo i ka bërë eksponentët e opozitës të dalin çdo ditë në TV dhe, si matrahulë që janë, të shpallin se numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga virusi aktual është shumë më i lartë dhe po fshihet nga Qeveria.

Për ta bërë mashtrimin më të besueshëm, Basha u përpoq t’iu japë karakter konkret “provave”, të deklamimeve të veta. Mirëpo, njerëzit normalë, qoftë edhe me intelekt mesatar mund të pyesin: Cilët janë emrat, vendbanimet dhe mosha e atyre “të të njohurve të mi” (të z. Basha) që u infektuan apo vdiqën nga COVID-19 dhe nuk janë raportuar? Nëse është e vërtetë ajo çfarë thotë Basha, atëherë cili autoritet i specializuar mjekësor ua përcaktoi atyre diagnozën apo shkakun e vdekjes nga COVID-19?

Z. Basha, ruaje nivelin e bajatit që demonstron ndër vite, por mos u bëj mashtrues bajat!

**

Opozita ka këmbëngulur vazhdimisht se duhen bërë shumë më tepër teste pasi kështu “po fshihet realiteti”. Në gjithë botën sundon mendimi se testet iu duhen bërë vetëm personave që shfaqin simptoma ose atyre që besohet se kanë pasur kontakte me të infektuarit dhe të trajtuarit me koronavirus. Personalisht nuk besoj se Qeverisë i intereson të bëjë sa më pak teste për arsyen e thjeshtë se, në fund, raporti të testuar/ të infektuar/ të vdekur nga COVID-19 do të ishte kritik për qeverinë. Është diçka që s’e ka bërë askush në botë. Sidoqoftë, kërkesa e opozitës nuk është shkak që Qeveria t’i përgjigjet asaj me humor tallës. Është detyrë e saj t’i shpjegojë popullit se testimet dhe trajtimet për këtë virus nuk janë vaksinime të popullsisë që duhen bërë pa dallim dhe, gjithashtu, duhen shpjeguar edhe mundësitë teknike e financiare për realizimin e saj.

Humori politik kur stërpërsëritet, edhe po nuk qe tallës, bëhet tepër bajat.

**

Kryetari i Grupit Parlamentar të shumicës qeverisëse, pohoi se Ligji për pronat që Presidenti i vendit z. Meta e ktheu para pak ditësh në Parlament për rishqyrtim do të lihet ashtu siç është sepse “edhe Komisioni i Venecias e ka dhënë pëlqimin për këtë”. Jam nga ata që besojnë shumë në kapacitetet intelektuale dhe juridike të Komisionit të Venecias, ashtu siç besoj fort se ligji në fjalë ka shumë pasaktësi dhe disa të meta (të vëna në dukje edhe nga Presidenca) dhe, prandaj ai duhet rishikuar dhe ndrequr.

Bindja, rishikimi dhe ndreqjet nuk bëhen bajate kur ruajnë masën. Bajate bëhen këmbënguljet e paarsyeshme dhe justifikimet e shumëpërsëritura.

Po kështu, paraqitja në Parlament për miratim i një projekt-ligji që parashikon dënime me deri 15 vjet burg për ata që thyejnë rregullat e karantinës në raste epidemishë si kjo aktuale është një gjetje e pamenduar mirë. Nuk ka të ngjarë që ai të zbatohet dhe nuk ka siguri se çdo budalla që do të guxonte ta shkelte këtë ligj kundrejt kërcënimit për ndëshkime deri 3 vjet burg nuk do ta bënte edhe përballë kërcënimeve të dënimit me 15 vjet. Ligjet që nuk ka të ngjarë të gjejnë zbatim bëhen ligje ( ose sanksione ) të panevojshme dhe bajate. Prandaj, ndreqja e sanksioneve në këtë projekt-ligj është e domosdoshme.

**

Njëri nga drejtuesit formalë të LSI-së, z. Petrit Vasili, edhe pse është bërë bajat me daljet dhe prononcimet e tij të përditshme dhe të pamenduara, vulgare dhe boshe, kohët e fundit i kërkonte Kryeministrit të bënte publike emrat e rreth 165 mijë familjeve shqiptare që kishin marrë ndihma nga institucionet shtetërore, si dhe sasitë dhe emrat e artikujve të shpërndarë. Persona politikë si Vasili janë fat për kundërshtarët politikë pasi me mungesën e dukshme të intelektit dhe të skrupujve nuk është e nevojshme t’i sulmosh, ngaqë vetëdiskreditohen me ngulm derisa e ulin vlerën e vet politike në nivelin e çmimeve të artikujve të Gabit.

Prandaj, kur e lexova dëshiroja t’i thosha: Vazhdoji përpjekjet e tua për të qëndruar në nivelet e larta të bajatizmit, sepse kështu njerëzit do të largohen nga soji yt politik sikurse largohen prej një moçali që kundërmon përzierje të padurueshme erërash të sendeve dhe gjallesave të kalbura!

****

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa citimin korrekt dhe të dukshëm të burimit