Bajram Curri, ashtu siç nuk e kemi njohur

Profili i “Plakut të Maleve”, nën një ndriçim të ri dokumentesh të panjohura më parë

Një përshkrim i figurës së Bajram Currit nga ana e konsullit austriak August Kral në një letër dërguar konsullit të përgjithshëm Alfred Rappaport. Dokumenti gjendet në arkivin politik të Arkivit Shtetëror Austriak dhe është dëshmi që tregon sa hollësisht i kanë njohur diplomatët austriakë politikanët shqiptarë të asaj kohe.

Përfaqësuesit në Shkodër, 1918

Kral drejtuar Rappaport, Shkodër 11.1.1918

I dashur mik!

Kërkoj falje që për shkak të një varg rrethanash u vonova t’i përgjigjem shkresës tënde të 9 nëntorit të vitit të kaluar (1917) sa i përket Bajram Currit. Po ngutem ta bëj këtë dhe më lejo të të njoftoj se në bazë të përvojave të mia dhe mendimit tim gjithsesi nuk mund të pajtohem me gjykimin absolutisht negativ që i bëhet Bajram Currit nga pala ushtarake, sidomos nga Cetinja. Për ta kuptuar atë duhet të merret parasysh edhe e kaluara e tij politike.

Ai nuk rrjedh nga një familje bejlerësh, por e ka marrë titullin bej tek më vonë nëpërmjet rangut ushtarak, të cilin ia kishte dhënë Sulltan Abdylhamiti. Zona e tij e ndikimit ishte Malësia e Gjakovës, sidomos fiset Krasniqi dhe Gashi, pjesërisht edhe në Has, ku ai është në rivalitet të ashpër me Riza Bej Gjakovën dhe dy djemtë e tij, të cilët atje rekrutojnë përkrahësit e tyre kryesorë. Armiqësia mes këtyre fisnikëve me vite të tëra dominoi jetën publike në rrethin e Gjakovës dhe shkaktoi disa herë luftëra të ashpra mes mbështetësve të të dyja palëve.

Në kohën e luftërave në lidhje me Kushtetutën në Turqi (1908) Bajram Curri gjendej në mesin e atyre shqiptarëve, të cilët ishin mbledhur në numër të madh në Ferizaj, për të ndikuar në shpalljen e Kushtetutës dhe këtë synonin ta arrinin duke mbajtur qëndrim kërcënues dhe përmes depeshave dëguar Portës së Lartë. Që nga atëherë, së paku për aq sa kemi parë nga jashtë, ai ka qëndruar larg kryengritjeve të ndryshme të kosovarëve kundër turqve, me përjashtim të kryengritjes së fundit (1912), në rrjedhën e së cilës ai hyri në Shkup me rreth 10 mijë shqiptarë.

Gjatë luftës ballkanike ai me përkrahësit e tij luftoi kundër serbëve dhe malazezëve dhe në fund u tërhoq në Selitë, ku qëndroi deri në rënien e Shkodrës (prill 1913). Pastaj qëndroi gjatë këtu dhe më 1914 bashkë me Prenk Pashën mori pjesë në ekspeditën e dështuar kundër kryengritësve në Ishëm.

Si shqiptar patriot ai plotësisht ia mbajti anën Princit von Wied, për mbrojtjen e tij shkoi në Durrës me rreth 800 të armatosur dhe braktisi detyrën e tij të atjeshme bashkë me Isa Boletinin tek pas largimit të Princit von Wied (në fillim të shtatorit 1914), më parë ai ishte treguar i gatshëm ndaj nesh për të luftuar serbët dhe malazezët dhe për këtë qëllim kishte marrë prej meje një shumë të caktuar parash. Ai ia kishte dalë që bashkë me Isa Boletinin të marrë me vete nga Durrësi dy topa të përshtatshëm për luftë në terrene malore dhe municionin përkatës. Tërë ekspedita shkoi me barkë në Medua (Shëngjin) dhe pastaj një pjesë përmes Shkodrës, pjesa tjetër përmes Kallmetit arriti në zonën kufitare. Pastaj nën udhëheqjen e tij vazhdimisht u kryen sulme kundër malazezëve dhe serbëve.

Që këto aksione nuk patën suksesin e duhur nga aspekti ushtarak ishte pasojë e unitetit të mangët të shqiptarëve, rivalitetit mes Bajram Currit, Riza Bej Gjakovës dhe Hasan Bej Prishtinës, por në pjesën më të madhe edhe për shkak të gabimeve dhe lëshimeve nga ana jonë. Siç e di ne nuk mund t’u jepnim luftëtarëve shqiptarë as para, as ushqime, as prijës, as armë dhe municion në masë deri diku të duhur, andaj këta njerëz të mjerë vareshin vetëm nga sakrifica e tyre, nga vetja e tyre. Përveç kësaj Bajram Curri u tradhtua nga bijtë e Riza Bej Gjakovës, andaj qe i detyruar të arratiset. Ai erdhi në Shkodër, qëndroi këtu deri në hyrjen e malazezëve dhe në fund të qershorit 1915 shkoi në Mirëditë, ku priti avancimin e trupave tona, ku mori pjesë aktivisht dhe me sukses bashkë me kushëririn e tij Hysni Currin.

Unë e konsideroj Bajram Currin gjithsesi patriot shqiptar dhe luajal ndaj politikës sonë. E gjithë e kaluara e tij dhe sidomos sjellja e tij gjatë kohës së Wiedit dhe gjatë Luftës Botërore tregojnë për evidencë se atij nuk mund t’i mohohet karakteri i qëndrueshëm.

Akuza që i bëhet nga ushtarakët tanë – bazuar në lajmet e dyshimta të oficerëve çekë dhe serbë të spiunazhit – se ai vetë ua kishte dhënë malazezëve njërin prej topave të tij dhe se kishte lidhur pakt me ta, mua më duket se mbështetet në parakushte dhe përshtypje të gabueshme. Me sa di unë dhe përkundër supozimit të ushtarakëve tanë ai kurrë nuk ka negociuar me bullgarët. Që pala bullgare e ka joshur dhe e ka shfrytëzuar keqkuptimin që ekziston mes autoriteteve tona ushtarake dhe atij (Bajram Currit) është e vetëkuptueshme. Kur Basriu deshi të themelojë në Dibër qeverinë e tij famoze të Shqipërisë së pavarur (shkurt, mars 1916), ai i kishte ofruar Bajram Currit postin e ministrit të Luftës.

Kjo flet shumë për këtë të fundit (Bajram Currin), i cili, duke lënë anash të gjitha motivet vanitoze shqiptare, nuk iu përgjigj ofertës dhe na qëndroi neve besnik.

Nuk më është e njohur se ai mund të jetë i komprometuar nga dosjet sekrete serbe si Prenku, Marka Gjoni, Primo Doçi dhe të tjerë.

Ana e errët në karakterin e Bajram Currit është interesi vërtet i tmerrshëm personal, lakmia për para. Por këtu duhet të theksohet se ai nuk është i pasur dhe se përherë i duhen shumë para për të ruajtur ndikimin te malësorët, gjë që ka për pasojë që ai zakonisht gjendet në vështirësi financiare. Të kërkosh prej tij përkrahje me armë apo ndonjë veprimtari tjetër patriotike, e cila është e lidhur me harxhime të mëdha, është e mundshme vetëm nëse i vihen në dispozicionet mjetet e nevojshme.

Në komandat e Perandorisë Austrohungareze në Gjakovë dhe Zhur atij i është zënë shumë për të madhe që vitin e kaluar herë pas here ka lejuar parregullësi gjatë mbledhjes së një të dhjetës së prodhimeve bujqësore në Has, por me atë rast nuk e kishte parasysh se faji i tij padyshim ekzistues bazohej në zakone të vjetra ose keqpërdorime. Secili bej në kohërat osmane ka menduar të përfitojë gjatë shitjes së një të dhjetës së prodhimeve bujqësore.

Është e qartë që ne po i luftojmë këto keqpërdorime, gjë që po bëhet me sukses; njëkohësisht për shkak të ngjarjeve të tilla nuk duhet të gjykojmë politikisht njerëzit përkatës. Jo vetëm për shoqërinë, por edhe për individin nuk është punë e lehtë që mentaliteti tradicional mesjetar që bazohet në cubni të zëvendësohet me koncepte të reja, morale dhe të veprohet sipas tyre, përkundër domosdoshmërisë për të siguruar ekzistencën personale.

Bajram Curri është i biri i njëfarë Shakir Aga Curri nga Krasniqja. Dy prej tre vëllezërve të tij kanë vdekur; njëri thuhet se është shurdhmemec. I mirënjohuri Hysni Curri, i biri i Ibrahim Agës, një vëllai të Shakir Agës, është kushëri i tij. Ky i fundit mendoj se ndaj nesh është absolutisht besnik në kuptimin politik.

Për nga karakteri dhe jeta private, interesi personal, ai fund e krye i përngjan kushëririt të tij. Aty ku bëhet fjalë për interesin personal, nuk duhet pritur qëndrim altruist as nga Bajrami, as nga Hynsiu. Meqë nën administratën tonë pushteti i bejlerëve nuk bazohet më në shtypje dhe eksploatim të bujqve, por në merita personale dhe zell personal, Bajrami dhe Hysniu kanë humbur shumë autoritet te popullsia, ndonëse nuk mund të mohohet se kanë njëfarë ndikimi.

Burimi: Arkivi Shtetëror i Austrisë

Përktheu: Enver Robelli

***

Letër e Bajram Currit dhe Leon De Gjilardit drejtuar Leninit për stabilitetin në Ballkan

Në dhjetor të vitit 1920 Plaku i Maleve, Bajram Curri i dërgonte letër Leninit për stabilitetin në Shqipëri dhe në Ballkan. Letra është nisur nga Vjena dhe mban edhe një firmë të dytë, atë të Gjeneral Gjilardit*

Më poshtë po japim pjesë të letrës:

Paraqitur n’emër të Zotit Bajram Curri Gjakova, Përfaqësonjësit të Republikës Sovjetike Ruse në Vjenë, Zotit Dr. Vronski-Varshevski, Becirku i III, Belvedere Gasse 32.

E nënshkruar gjithashtu nga Zoti Komandant Leon De Gjilardi.

Qeverisë së Lartë të Republikës Sovjetike Moskë

Vjenë, 13 Dhjetor 1920

Hazreti Lenin,

“…Me bindje të fortë si shkëmbi se qeverija e lartë e Republikës Sovjetike do të ketë kujdes që e gjithë bota të gëzojë parimet e drejtësisë, marr lejen të ju përshkruaj n’emër të një miljon e gjysëm shqipëtarve që vuajnë sot nën zgjedhën znjerëzore të qeverisë serbe, vuajtjet e tyre në vija të përgjithëshme…

…Unë ju siguroj me nderin dhe fjalën time prej burri se faktet që rrjeshtohen këtu i përgjigjen plotësisht së vërtetës dhe me bindje të thellë ju lutem për ndihmën t’uaj morale, sepse ndërgjegja e Europës hesht kundrejt vuajtjevet të tmerrshme të vëllezërvet të mij. Në vise shqipëtare që bëjnë pjesë sot në Serbi, në pranëverë 1920 janë djegur këto vende: 1) Rrethi i Pejës: u dogjën fshatrat Rudnik, Shushicë, Istok; Radafci, Novoselo, Jablinica Madhe, Jablinica Vogël, Zlokuçani, Gjurgjoviqi. 2) Në Bajrakun Prekorupa janë djegur gjithësej 13 fshatra. 3) Në Bajrakun Rrogova janë djegur 15 fshatra (500 shtëpi). 4) Në rrethin Vuçiternë, në Bajrakun Drenicë, janë djegur 18 fshatra 5) Në rrethin e Mitrovicës janë djegur fshatrat Zhabar dhe Radisheva 6) Në fushën e Kosovës janë djegur 20 fshatra 7) Në rrethin e Gjakovës, në Bajrakun Batusha janë djegur 80 shtëpi. Tani po rrjeshtojmë krimet që janë bërë në territorin e shtetit sovran shqiptar brenda kufijvet të caktuara nga Konferenca e Londrës. Sepse kundër çdo të drejte, Serbija ka zënë prap krahinat gjer ne lumi Drin, d.m.th. krahinat e quajtura Hasi, Luma, Peshkopija dhe Dibra. Në korrik dhe gusht 1920 janë bërë këto krime: 1) në rrethin Peshkopija e Vogël, janë djegur gjithësej 4500 shtëpi 2) Në Bajrakun Kalish, janë djegur fshatrat: Kalish, Cereni, Radoira, gjithësej tre fshatra me 1.200 shtëpi 3) Në rrethin e Matjes janë djegur 200 shtëpi 4) Në fshatin Shën Gjergj janë djegur 30 shtëpi 5) Në fshatrat Bulqizë dhe Martanesh, janë djegur 70 shtëpi Rrethi Politik i Shkodrës (Skutari) 1) Në Bajrakun Kastrat, janë djegur 500 shtëpi 2) në Bajrakun Koplik, 300. 3) Në Bajrakun Shkrel, 200 shtëpi. Banorëvet fatzez u është marrë gjithë pasurija, gjedhat, berrat, kuajt, mushkat dhe i kanë lanë në rrugë të madhe. Këtu është rrjeshtuar vetëm një pjesë e krimevet.

…Zotrinjt e Beligradit na thonë: “Mirë, mirë, në 30-40 vjetët do të jini bërë të gjithë serb ju malazez, ju shqipëtarë, ju bullgarë, ju maqedonas etj”. Se çfarë lloji është kultura që duan të na japin ata, këtë e tregojnë krimet çnjerëzore që rrjeshtuam më sipër.

…Me dhembje të thellë i kemi bërë të dijtur gjëndjen tonë Republikës Sovjetike dhe i lutemi me përvujtni që të ketë kujdes që të zbatohet në këto krahina një plebiscit dhe të mos lejohet që shqiptarët fatzez t’i lëshohen vdekjes së sigurtë”.

(Nënshkruar)

Bajram Curri

Leon de Gjilardi

*) Sqarim:

Ja kush ishte Gjeneral Gjilardi

Leon de Gjilardi ishte një nga ushtarakët më në zë të perandorisë Austriake të Luftës së Parë Botërore, por edhe një njeri aktiv në politikë që ishte lidhur me figurat tona të asaj kohe që vepronin brenda dhe jashtë vendit, sidomos në Vjenë. Në kuadrin e misioneve ndërkombëtare vjen në Shqipëri, duke u vënë në shërbim të shtetit shqiptar. Shërbeu në Korçë, Skrapar Lezhë, Dibër, Kosovë dhe së fundi në Tiranë me një mision të vetëm, stabilizimin e shtetit shqiptar. Në kohën e Luftës së Parë Botërore formoi dhe u vu në krye të një njësie ushtarake prej 4 000 vetash me mercenarë shqiptarë të zonës së Korçës, Përmetit, Skraparit etj., njësi që nuk pati sukses për shkak të nivelit të ulët të përgatitjes ushtarake të efektivit, por edhe se Austro-Hungaria në atë kohë u shpërbë. Për merita e shërbime të dallueshme, Mbreti Zog e mori pranë vetes duke e ngarkuar me detyrën e lartë të Inspektorit të Përgjithshëm të Ushtrisë pranë Oborrit Mbretëror. Për fat të keq, të një rrethane të pa dëshiruar, ai u ndodh aty në vendin dhe kohën e gabuar, pasi është vrarë në Fier, më 16 gusht të vitit 1935, kur bashkë me rojet e tij shkonte në një vizitë private në Apoloni. Vrasja e tij e rastësishme në Fier, mori përmasa të tjera dhe shërbeu si shkreptimë e parë e Kryengritjes së Fierit, por edhe si dekonspirim dhe dështimi i saj.

“Jam krenar që ju përkas Juve si luani i vërtetë i Kosovës”…

Letra e Mbretit Wilhelm Wied për Bajram Currin*

Achensee në Tirol, 21 gusht 1920

I dashuri Bajram bej i em!

Më ka ardhur shumë keq që nuk mujta të flas me Ju para se t’u nisesha nga Vjena për në Shqipëri. Rrethana të këqia më kanë pengue.

Me gëzim të madh mësova mbi veprimet e shkëlqyera të trupave shqiptare tona dhe mbi veprimin t’Uej besnik. Keni muajt me organizue brenda një kohe të shkurtër një armatë dhe një gjindarmëri të cilat kanë dhënë vepra të shkëlqyeshme.

Ju përgëzoj për sukseset e shkëlqyera dhe jam krenar për ushtarët tonë trima, të cilët po çlirojnë vendin nga të gjitha ndërhyrjet e huaja. Ju keni sulmue armiqtë tonë si luani i vërtetë i Kosovës.

Ne duhet t’u përmbahemi medoemos kufijve të vitit 1943, ata duhet me çdo mjet të sigurohen dhe të përkrahen. Kjo është detyra e Juaj dhe këtë ju, si një forcë besnike, do ta arrini patjetër. Kur të jetë arritur kjo pikë, sigurimi i kufijve të vendit të vitit 1913, atëherë do të mundohemi me u miqësue me komshinjtë tanë, me qëllim që Shqipëria të ketë mundësi me u zhvillue qetësisht përbrenda. Për të ja arritur këtij qëllimi, duhet që Ju, në bashkëpunim me Ministrin e Brendshëm, siç e keni bërë deri tashti në mënyrë të shkëlqyeshme, me asgjësue Partinë kaq të dëmshme për Shqipërinë, e me mbikqyrë të gjithë elementët e këqi dhe me i mbajtë zapë. Ne kemi nevojë vetëm (për) patriotë të mirë, të cilët punojnë me zell për zhvillimin dhe të mirën e vendit tonë. Kush ka mbajtur anën e armikut, nuk është i përshtatshëm për një bashkëpunim.

Prosperiteti dhe pavarësia e plotë e Shqipërisë është qëllimi i ynë. Për këtë çështje do të punojmë me të gjitha forcat.

Ju falenderoj Ju prijësin e lavdishëm, të gjithë oficerat, nënoficerat dhe ushtarët për qëndrimin e tyre të guximshëm që keni realizue suksese kaq të bukura për vendin tonë të dashur. Përshendetni të gjithë nga ana ime, se jam krenar që ju përkas juve.

Siç kam marrë vesht, ju keni pritë në mënyrë madhështore të ikurit nga Kosova. Kam merak shumë për fatin e tyre, dëshiroj të kemi një raport mbi këtë çështje si edhe mbi organizimin e ushtrisë dhe të gjindarmërisë. E quaj shumë të rëndësishme me pasë trupa të perfeksionuar dhe të disiplinuar, me gjithë që këta tash për tash nuk mund të jenë në një sasi të madhe. Vetëm Ju jeni në gjendje me mbajtë në vend rregull dhe qetësi dhe, në rast nevoje, me marrë edhe masa shumë të rrepta (të pamëshirëshme). Vetëm ekzistenca e një armate të shkëlqyeshme dhe trime, do t’i detyrojnë komshinjtë me respektue kufijt e Shqipërisë. Dëshiroj që përgatitjes të një ushtrie të tillë t’i kushtoni rëndësinë më të madhe, me qëllim që të jenë gjithnjë të gatshëm me krye veprime, siç kanë zhvillue në kohët e fundit nën udhëheqjen t’Uaj.

Me entuziazëm dhe me një zjarr rinor keni veprue për të mirën e atdheut tonë dhe keni krye një detyrë kaq të rëndësishme. Sukseset tregojnë se keni veprue drejtë. Ju falenderoj në mënyrë të posaçme për punën t’Uaj dhe për të mirën e Shqipërisë.

Me përshëndetje të përzemërta jam

Princi i juaj dashamirës

Wilhelm