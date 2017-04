PS mbështet kandidaturën e Ilir Metës për President

Nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla deklaroi të enjten në mbrëmje se “Partia Socialiste mbështet kandidaturën e Ilir Metës për President.

“Në vijim të një procesi shumë konstruktiv të nisur, janë zhvilluar disa negociata dhe përgjatë kësaj dite një përfaqësi e PS-së e kryesuar nga Kryetari Edi Rama u takua me aleatët tanë të LSI-së nga të cilët u njohëm me propozimin e ardhur nga kryesia dhe strukturat drejtuese të kësaj partie, dy propozime shumë të mira. U njohëm me propozimin e Petrit Vasilit dhe Ilir Metës si kandidatura për President”, tha Balla.

Balla tha se “Kryesia e PS-së, pasi u njoh me propozimet e ardhura vendosi në mënyrë unanime që nga këto dy kandidatura të mbështesi kandidaturën e Ilir Metës, ndërsa nesër paradite do të mblidhet edhe grupi i PS-së, i cili do të njihet me propozimin e ardhur nga kryesia e PS-së”