Balla: S’kanë për t’i djegur mandatet, duhen 84 vota për të votuar KLGJ e KLP

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla shprehet se qëllimi i djegies së mandateve nga PD dhe LSI është bllokimi i ngritjes së institucioneve të Vettingut.

Sipas Ballës, për votimin e kandidatëve të KLGJ dhe KLP ditën e enjte në parlament nevojiten 84 vota, të cilat PS nuk i ka e vetme.

Në emisionin “Opinion”, Balla shprehu besimin se si deputetët e PD dhe LSI do ta shmangin djegien e mandateve.

Pjesë nga deklarata:

Ne po ndodhemi në të njëjtën kohë me të njëjtat kërkesa pak a shumë si dy vite më parë. Arsyeja përse ne bëmë marrëveshje në 2017-ën ishte pikë së pari për një ligj të rëndësishëm, për ligjin e Vettingut. Për të ardhmen europiane të Shqipërisë ligji i Vettingut ishte i domosdoshëm. Të enjten kemi në seancë dy vendime të rëndësishme, struktura e KLGJ dhe KLP, ne e kemi paralajmëruar sa të afrohej ngritja e SPAK dhe BKH Partia Demokratike do të dilte.

Dalja nga parlamenti, KLP do ti propozojë kuvendit listën me kandidaturat, dhe këto votohen me 84 vota, që Partia Socialiste nuk i ka. PD dhe LSI kanë gjetur këtë moment të rëndësishëm për të dalë nga sistemi.

Nuk besoj se do të arrijnë t’i dorëzojnë mandatet. Sepse ashtu siç u betua Lulzim Basha me Sali Berishën dhe të tjerë që kurrë nuk do ta votonin Reformën në Drejtës, erdhën. Unë kam besim se brenda PD-së ende ka njerëz të përgjegjshëm që kurrë nuk do ta vendosin PD-në në një kah të kundërt me SHBA.

v.l/ Dita