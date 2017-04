Ballkani Perëndimor si hani i putinistëve

Pushtimi i Krimesë ishte shkelje e hapët e të drejtës ndërkombëtare, ishte shenja e parë e dukshme që perandoria e carëve komisarë po ringjallej. Një lajmërim për të gjithë botën demokratike se në varrin e Bashkimit Sovjetik kishte mbirë një bimë e re jo më pakë e rrezikshme. Në varrin e Bashkimit Sovjetik kishte mbirë përsëri ançari i hidhur i stepës, kishte fuqizuar pushtetin vetjak koloneli i ftohtë i KGB-së së dikurshme dhe kërkonte të mbetej gjatë në pushtet me metoda të përziera stalinisto-hitleriane. Kujt nuk i kujtohet si e nisën në mesin e shekullit të kaluar Hitleri pushtimin e Çekosllovakisë dhe Stalini pushtimin e Republikave Balltike? Pushtime me të cilët nuk ngjan vetëm pushtimi i tanishëm i Krimesë, por edhe qëndrimi që mbajti Perëndimi i sotëm demokratik ndaj atij pushtimi me qëndrimin e vakët të mbajtur nga demokracitë perëndimore ndaj pushtimeve të Hitlerit e të Stalinit në mesin e shekullit të kaluar.

Pushtimi i Krimesë ishte agresion i hapët ndaj një vendi të pavarur, por ishte dhe hapi i parë i Rusisë së Putinit për të përhapur metodën e sundimit autoritar në të gjitha trevat e dikurshme të vartësisë sovjetike. Pushtimi i Krimesë dhe flaka e ndezur nga Rusia putiniste në lindje të Ukrainës së pavarur, ishin dhe boria me të cilën putinizmi zgjoi pasuesit dhe admiruesit e metodës putiniste të sundimit në trevat e ndikimit të dikurshëm sovjetik. Kishte vdekur vërtet Bashkimi Sovjetik i dikurshëm tok me ideologjinë e tij të dhunës pushtetare, por tanimë qenë zgjuar e trimëruar sovjetikët e bashkuar në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Qenë zgjuar putinistët e Ballkanit Perëndimor, për të përjetësuar pushtetin e tyre me metoda autoritare. Mosndëshkimi i pushtimit të Krimesë dhe i flakëve të konfliktit civil në lindje të saj, i bënë agresivë të gjithë putinët e vegjël të rajonit tonë dhe u ngritën më këmbë për të kërcënuar Bashkimin Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se, po të mos lejonin sundimin e tyre të përjetshëm, ata janë gati të destabilizojnë vendet e tyre dhe t’i shpien valët e kaosit deri në prag të BE-së. Mosndëshkimi i pushtimit të Krimesë dhe zjarri i luftës civile që Rusia e Putinit ndezi në lindje të Ukrainës, trimëroi të gjithë putinët e vegjël të Ballkanit Perëndimor dhe i ngriti më këmbë për të ruajtur pandëshkueshmërinë e krimeve të tyre, duke kërcënuar me destabilizimin e vendeve të veta e të mbarë rajonit.

Dhe putinistët e vegjël zullumqarë të rajonit tonë e nisën rebelimin e tyre me komplotin që ngritën në zgjedhjet e fundit të Malit të Zi, ku synonin përmbysjen e rezultatit dhe madje edhe eliminimin e kryeministrit malazes. Fatmirësisht, forcat ligjzbatuese të Malit të Zi e kapën në kohë komplotin e putinistëve dhe republika e vogël ballkanike po anëtarësohet në NATO, pasi e goditi me ligj komplotin ogurzi.

Të thyer në përpjekjen e tyre në Malin e Zi, të sëmurët për pushtet të pakufizuar e të përjetshëm në vendet e tjera të rajonit nisën me bojkotimet e parlamentit, si përgatitje për të mbjellë kaos e për të ruajtur pandëshkueshmërinë e tyre nga ligji. Këtë synim duket që pati bojkotimi i Parlamentit nga Lista Serbe në Kosovë. Pas saj, nisi bojkotimi i Kuvendit të Shqipërisë nga opozita, për të arritur në Maqedoni deri në mosnjohjen e të drejtës kushtetuese të shumicës për të krijuar qeverinë pas zgjedhjeve. Aty presidenti partiak arriti deri sa të kërcënojë me burg kryetarin e opozitës, që kishte krijuar shumicën e nevojshme për të qeverisur vendin. Dhe Maqedonia është jo vetëm në prag të kaosit politik, por edhe nën kërcënimin e përplasjeve si ajo e djeshmja , kur turmat e paramilitarëve të Gruevskit u lëshuan kundër parlamentarëve dhe rrahën e gjakosën deputetët kundërshtarë, përfshirë dhe vetë kreun e partisë që ka fituar me zgjedhje të drejtën e qeverisjes së vendit nga një shumicë parlamentare.

Po opozita jonë ku e gjen të drejtën që të kërkojë qeverinë në tryezë, kur vota popullore e ka dërguar në opozitë? Ku e gjen të drejtën opozita jonë që të mbyllet në një çadër në mes të bulevardit të Tiranës, të pengojë lëvizjen e lirë të qytetarëve e të lëshojë kërcënime se do të ndjekë edhe në Shqipërinë tonë shembullin e shëmtuar të grueskëve të Maqedonisë? Ku e gjen të drejtën kjo lloj kaste drejtuese e opozitës sonë që të shpallë se nuk do të lejojë qytetarët e këtij vendi të shkojnë në zgjedhje, meqë nuk shkojnë këta drejtues të trembur nga zullumet e tyre? A nuk qenë po këta drejtues që e përshëndetën Gruevskin, ende pa dalë mirë rezultati i zgjedhjeve maqedonase? A nuk janë po këta drejtues opozite, që nuk kanë hapur gojë për të dënuar qoftë dhe formalisht dhunën e falangave putiniste ndaj Parlamentit të atij vendi?

Dhe, më në fund, si ta marrin qytetarët e Shqipërisë sonë ngjashmërinë e kërcënimeve të njoftuara nga “gënjeshtari dixhital” për atentatin e supozuar ndaj folësit të çadrës me atë kërcënimin që njoftoi ambasadori rus në Tiranë për atentat ndaj tij? Ku i kanë faktet këta lajmëtarë për ato atentate ndaj tyre? Pse nuk i bëjnë publike burimet për kërcënime të tilla? Dhe pse qenkan marrë vesh këta antentatorë imagjinarë që të sulmojnë njëherësh si përgjegjësin e çadrës së opozitës sonë edhe ambasadorin rus në Tiranë? Mirë drejtuesit e opozitës sonë aktuale që janë strehuar në çadër me moton: “Mos më dënoni për zullumet e mia, se ndryshe i vë flakën vendit tim e gjithë Ballkanit!”, po ambasadori rus në Tiranë pse harron që lajmërimet për atentate të pafaktuara ndaj personelit, aq të ruajtur të ambasadës së tij, mund të nxitin sovjetikët e bashkuar për veprime të paligjshme edhe në Shqipëri? Apo i mjaftojnë deklaratat e papërgjegjshme të sovjetikëve tanë të bashkuar se “fajin e ka Edi Rama e jo Rusia” edhe për ngujimin e opozitës sonë në çadër, edhe për kërcënimet e drejtuesve të kësaj lloj opozite se “nuk do të lejojnë zgjedhje as në Kavajë e as në mbarë Shqipërinë”, meqë ata kanë vendosur të vetëpërjashtohen nga zgjedhjet e nga politika?

Dhe në fund, pse nuk i hapet goja ambasadorit të nderuar të Rusisë në Tiranë edhe për ndonjë fjalë për paqen e për qetësinë e për sundimin e rendit dhe të ligjit në vendin ku është i akredituar, por lajmëron për atentate imagjinare dhe për nevojën e ngutshme që paska të na sjellë në Tiranë shtesë të personelit të specializuar nga shërbimet inteligjente ruse për ta ruajtur nga rreziqe të paargumentuara?

Tek e mbramja, nuk them se duhet të na shpëtojë nga putinistët tanë ambasadori i nderuar i Rusisë në Tiranë, por mendoj se paqja na bën mirë të gjithëve dhe ajo do ndihmuar nga të gjithë edhe me gjuhën e paqtë të paqes. Sepse gjuha e dhunës, aq e dëshiruar nga drejtuesit e opozitës sonë, nuk ka pse të ndizet më tej nga lajmet për atentate nga ekstremistë islamikë në një vend që bën pjesë në koalicionin ndërkombëtar të luftës ndaj këtij ekstremizmi, nuk më duket se i shërben aq shumë paqes dhe miqësisë midis vendeve e popujve. Se vetëm paqja dhe miqësia midis vendeve dhe popujve, mbase është mënyra më e mirë për të mos lejuar që Ballkani Perëndimor të kthehet në një han të magjepsur të putinistëve.