Balluku: Agjencia e shpronësimeve për interes publik, gati në tetor

Ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluka ka inspektuar këtë të dielë punimet tek bypassi i Fierit, ku përveç asfaltimit të rrugës dhe përgatitjes së korsisë sëdytë për qarkullimin e mjeteve, po punohet edhe për ndërtimin e mbikalimeve dhe për rrugët dytësore dhe rrugën lidhëse të Apolonisë.

Balluku u shpreh dhe se agjencia e shpronësimeve për interes publik, një institucion që do të ketë në fokus të gjithë problematikat që lidhet me pronarët që preken nga ndërtimi i veprave infrastrukturore, do të jetë gati brenda muajit tetor.

Balluku tha: “Shpronësimet janë arsyeja kryesore pse disa nga projektet tona kanë mbetur për momentin dhe ne kemi vendosur t’i japim dhe një zgjidhje, ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë po punon për ngritjen e një strukture që do jetë Agjencia e Shpronësimeve për Interes Publik mendojmë që brenda muajit tetor do jemi gati për të ngritur këtë agjenci të re ku do jenë të përqendruara të gjitha instancat që merren me shpronësimet. Pra të gjithë specialistët dhe të gjitha njësit që janë të shpërndara sot nëpër ministri dhe shpresojmë që do t’i japim një shtysë përpara të gjithë kësaj procedure kaq problematike për projektet tona”.

e.ll./dita