Balluku: Nga sot nisin testet në aeroportin e Kukësit, do të jetë i përdorshëm më 17 qershor

Pak minuta më parë ka zbritur në aeroportin e Kukësit avioni i parë me pasagjerë.

Kryeministri Rama, së bashku me ministren Belinda Balluku kanë zbritur me pasagjerët.

Ministrja tha nga aeroporti “Zayed”, se më 17 qershor ky aeroport do të jetë funksional për të gjitha kompanitë dhe se do të nisin testet që nga dita e sotme.

“I kam nisur një mesazh Ramës ku i thoja se është një aeroport ushtarak dhe më i vështirë. Më ka thënë që ju do e bëni sepse e di që do e bëni. Edhe unë jam surprizuar që ia dolëm kaq shpejt. Dua të theksoj disa teknalitete. Dua ta sqaroj se sigurisht që në aviacion ka rregulla europiane që ne i respektojmë. Dua të sqaroj ata që thonë jo erdhi nga Tirana e më pas në Kukës. Duke nisur nga sot, ky aeroport është operacional. Ju sapo e patë, jeni dëshmitarët e faktit. Duke nisur nga sot do nisin nga puna testet, për të nisur kontratën për të validuar proceduar, për ta bërë këtë aeroport sa më tërheqës për të gjithë zonën. Jo vetëm për Kukësin. Këtu do të ketë pasagjerë nga Mali i Zi dhe nga kudo. Kjo gjë do të bëhet sipas rregullave në fuqi. Më datë 17 qershor, aeroporti i Kukësit do të jetë i përdorshëm në të gjithë kompanitë, ky është një aeroport operacional dhe për të gjithë ata që kanë pyetje nëpër panele dhe i lihet në dorë koncensionarit”, tha ministrja Balluku.

j.l./ dita