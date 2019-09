Ksamili i bukur që vuan mungesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm

Emisioni investigativ, Fiks Fare ka udhëtuar drejt Ksamilit gjatë sezonit turistik pas ankesave të shumta të banorëve në lagjet ” Nr. 4″ dhe “26 Marsi” se vuanin përkatësisht nga mungesa e energjisë elektrike dhe e ujit të pijshëm, duke theksuar se çdo vit në kulmin e sezonit përsëritet e njëjta situatë.

Banorët e lagjes “Nr 4” treguan se luhatjet e shpeshta të energjisë elektrike u kishin sjellë dëme të mëdha në pajisjet elektroshtëpiake. Kostos materiale përveç këtyre dëmeve u shtohej edhe largimi i pushuesve nga dhomat e plazhit apo hotelet në këtë zonë. Sezoni turistik është mundësia e vetme për të fituar të ardhura në familjet e tyre. Banorët ankohen se kjo situatë vazhdon prej më shumë se 6 vitesh dhe se nuk po marrin një zgjidhje. Ky problem shkaktohet nga mungesa e një kabine elektrike.

Siaps drejtorit të OSHEE-së, në drejtorinë Rajonale Gjirokastër , fillimisht është investuar me një kabinë sezonale, por kjo nuk ka sjellë përmirësim të situatës për shkak të ngarkesës së madhe. Ai shprehet: “Sezon turistik ka sjellë një rritje të konsumit të energjisë elektrike më shumë se sezoni i kaluar. OSHEE ka projektuar e miratuar një investim të ri me një kabinë 20 voltësh, e cila së shpejti do të vihet në punë dhe do të bëj të mundur përmirësim në rrjet dhe do të sjellë zgjidhje përfundimtare për Ksamilin”.

Në lagjen ” 26 Marsi”, banorët e saj vuajnë mungesën e ujit në banesa. Ata tregojnë se uji u vinte shumë pak minuta në orën 5 të mëngjesit, dhe kjo mundësohej nga botet që furnizonin lagjen nga bashkia. Nuk mungonin dhe ditën që nuk furnizoheshin fare me ujë. Uji i ujësjellësit nuk arrinte të furnizonte këtë lagje për shkak të pozicionit gjeografik mbi kodër. Banorët thonë se mungesa e ujit ka bërë që ata të mos kenë as turistë.

Pretendimi i banorëve është se ndërtimi i një depozite në afërsi të lagjes do t’i jepte fund problemit të furnizimit me ujë. Përgjegjësi i UK Ksamil pranoi situatën e vështirë. Mosfurnizimi me ujë i kësaj lagje sipas tij ishte e lidhur edhe me problemet në rrjetin elektrik, kështu që për furnizimin e saj janë gjetur alternativa të tjera, si ajo e furnizimit me bote.

Ai shprehet: “Kjo lagje edhe në dimër nuk furnizohet në mënyrë të pandërprerë me ujë. Ndërtimi i një depo vetëm për këtë lagje do zgjidhte problemin në mënyrë definitive”./TCh

e.ll./dita