Barcelona: Negociatat për rinovimin me Messin “po ecin mirë”

Negociatat per rinovimin e kontrates me Messin, e cila perfundon ne qershor 2018 me FC Barcelona, “po ecin mire”, eshte shprehur te marten Robert Fernandez, drejtori sportiv i klubit katalan.

“Ka shume zera lidhur me situaten e krijuar, por ne po punojme prej kohesh me qetesi”, deklaroi ai per radion katalane Rac1.

“Une jam shume i qete dhe jam i perqendruar te Andres (Iniesta), Ivan (Rakitic) e Marc (André ter Stegen) dhe Leo. Une jam i bindur se keta kater lojtare duan qe ta vazhdojne karrieren ne Barcelone”, saktesoi Robert Fernandez.

Para disa ditesh, presidenti i FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, apeloi per qetesi pas deklaratave kontradiktore nga selia e klubit lidhur me kete ceshtje.

Drejtori i pergjithshem i klubit, Oscar Grau, ka deklarua se rinovimi i yllit arjentinas do te behet “me sens te mire” dhe duke respektuar situaten buxhetore te klubit, nderkohe qe qender-sulmuesi Luis Suarez kerkon qe ky rinovim duhet te behet me cdo cmim.

“Ne deshirojme qe lojtari me i mire i historise dhe botes se futbollit te qendroje ne klub. Ai luan per ne dhe duhet qe te terhiqet po ketu”, ka theksuar presidenti.

Messi, i cili mbush 30 vjec ne qershor, eshte gjithnje ne qender te vemendjes per artin e tij, me 28 gola te shenuar per Barcen ne 26 ndeshje. I bashkuar me FC Barcelona qe ne moshen e adoleshences, ai ka njohur rritje te pabesueshme ne karriere, duke fituar nder ter tjera kater Liga te Kampioneve (2006, 2009, 2011, 2015).