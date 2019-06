Barnat me rimbursim, lista e re e 2019-s hyn në fuqi më 1 korrik

Ndarja e barnave të rimbursimit për të gjitha kategoritë përfituese do të pësojë të tjera ndryshime. Kjo pasi nga data 1 korrik, në të gjitha farmacitë do të nisë ndarja e barnave sipas listës së re të rimbursimit për 2019-n. Drejtuesit e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), bëjnë me dije se tashmë lista e re është gati, teksa u është kërkuar subjekteve farmaceutike që kanë kontratë me këtë institucion, që të marrin masat e nevojshme për njohjen e kësaj liste, si dhe të ndryshimeve të saj, për t’i vënë më pas në funksion të nevojave të pacientëve.

Ndryshimet

Ndonëse nuk janë bërë ende publike alternativat konkrete të barnave të reja që janë shtuar në këtë listë, autoritetet e dikasterit të shëndetësisë konfirmojnë se nga ndryshimet do të përfitojnë të gjitha kategoritë, veçanërisht pacientët me sëmundje kronike, siç janë diabetikët, të sëmurët kardiakë, pacientët që vuajnë nga veshkat apo sëmundjet e gjakut, fëmijët, pensionistët, etj. Një tjetër kategori që do të përfitojë maksimalisht nga zgjerimi i listës së 2019-s janë edhe pacientët që vuajnë nga sëmundjet tumorale. “Kjo listë pritet të hyjë në fuqi me datë 1 korrik 2019. Fondi fton subjektet farmaceutike me kontratë të marrin masat e nevojshme në lidhje me zbatimin e listës së barnave të rimbursimit për këtë vit”, bëjnë me dije autoritetet e Fondit. Sipas tyre, me hyrjen në fuqi të listës së re do të shtohet edhe numri i qytetarëve, të siguruar apo të pasiguruar, fëmijë apo të moshuar, persona me aftësi të kufizuar apo në ndihmë ekonomike, që do të trajtohen falas nga skema e rimbursimit të barnave.

Skema e rimbursimit

Lidhur me masën e rimbursimit të listës së re, sqarohet se rimbursimi i çdo medikamenti do vijojë të kushtëzohet nga kategoria në të cilën bën pjesë pacienti. Çka do të thotë se edhe për këtë vit, shkalla e rimbursimit do të jetë e plotë, ose e pjesshme. Megjithatë, në asnjë rast nuk mund të jetë më e ulët se sa 50 për qind e vlerës së ilaçit përkatës për të cilin pacienti ka nevojë. “Masa e rimbursimit të barnave do të jetë e përshkallëzuar nga 50 deri në 100 për qind të çdo medikamenti. Mbulohen në masën 100 për qind, barnat e listës për fëmijët 0-12 muajsh, invalidët e plotë, pensionistët, të verbrit dhe jetimët, për veteranët me sëmundje kronike dhe invalidët e luftës. Përfitimi me rimbursim në masën 100 për qind i këtyre barnave shkon edhe për të sëmurët me tumore, transplant të veshkës, sklerozë multiple, talasemisë major. Ndërsa për pjesën tjetër, barnat do jepen me rimbursim të pjesshëm, por jo më pak se 50 për qind të çmimit. Por, në çdo rast për të përfituar këto barna, pacientët duhet të jenë pajisur më parë me recetën e rimbursimit nga mjeku i tyre i familjes”, bëjnë me dije specialistët e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Për të përfituar shërbimet shëndetësore nga skema e sigurimeve shëndetësore, duhet të jeni të pajisur me kartën e shëndeti. Karta është mjeti i vetëm që identifikon të siguruarit dhe me anë të saj përfitohen shërbimet shëndetësore të skemës së sigurimeve shëndetësore në të gjitha nivelet. Pra, nëse jeni pensionistë, invalidë, veteranë, të punësuar, të vetëpunësuar, të siguruar vullnetarisht, fëmijë, gra shtatzëna, persona që trajtoheni me ndihmë ekonomike, punëkërkues etj, me anë të kartës së shëndetit mund të përfitoni nga skema e sigurimeve shëndetësore, duke filluar nga recetat e rimbursueshme, shërbimi te mjeku i familjes, te mjeku specialist, në qendrat spitalore, pra në të gjithë sistemin shëndetësor publik, e për paketa të caktuara edhe në shërbimin privat.

Përfitimi nga paketat e shërbimeve shëndetësore

Nëpërmjet skemës së sigurimeve, pacientët përfitojnë paketat shëndetësore të nefrologjisë dhe kardiokirurgjisë pa pagesë, si në spitalet publike, ashtu edhe në ato jopublike. Më konkretisht, bëhet fjalë për 10 shërbime spitalore siç janë: “Dializa, transplanti i veshkave, terapia e flakjes acute, pacemaker definitive, angiografi koronare, angioplastikë koronare, interventet valvolare interventet kongjenitale, By pass koronar, implanti koklear për fëmijët me probleme dëgjimi”. Këto paketa financohen 100 për qind nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe zbatohen në bazë të protokolleve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Financimi dhe realizimi i këtyre ndërhyrjeve kryhet fillimisht në sektorin publik. Por për shkak se sëmundjet e veshkave dhe ato kardiokirurgjike janë me incidencë të lartë, edhe nevojat e popullatës për këto ndërhyrje nuk arrijnë të plotësohen nga spitalet publike, për këtë arsye, rastet që janë përtej kapaciteteve të institucioneve shëndetësore publike, Fondi i financon këto paketa edhe në spitalet jopublike me kontratë me Fondin. Pacientët e përfitojnë shërbimin sipas një listë- pritje me rregulla të qarta e transparente. Rruga që duhet të ndjekë pacienti nis nga zbatimi i sistemit të referimit, për të patur konsultën e shërbimit përkatës (të nefrologjisë, kardiologjisë, kardiokirurgjisë ose ORL-së). Vendimin, nëse pacienti ka nevojë për një paketë shërbimi, e merr pikërisht shërbimi përkatës në QSUT. Më pas pacienti drejtohet në zyrat e Fondit ku bën regjistrimin. Pacienti fillimisht regjistrohet në institucionet shëndetësore publike në përputhje me kapacitetet e lira të raportuara pranë zyrës së Fondit, dhe në rast se në datën e përcaktuar, nuk ka vende të lira në institucionin shëndetësor publik, atëherë nëpunësi i autorizuar i sektorit bën regjistrimin e pacientit në mënyrë të barabartë në institucionet shëndetësore private të kontraktuara nga Fondi.

Afatet e vlefshmërisë së Kartës së Shëndetit sipas kategorive:

I punësuar – 1 vit nga data e lëshimit.

I vetëpunësuar – 3 muaj nga data e lëshimit.

I vetëpunësuar në bujqësi – Sipas afatit nga sistemi online ISSH.

Fëmijë 0-12 muaj – Nga data e lëshimit deri në moshën 12 muaj.

Fëmijë 1-18 vjeç – Nga data e lëshimit deri në moshën 18 vjeç.

Invalid i plotë – Sipas afatit nga sistemi online ISSH

Invalid i pjesshëm – Sipas afatit nga sistemi online ISSH.

Invalid lufte – Pa afat.

Veteran lufte – Pa afat.

Pensionist pa afat – Pa afat.

Pensionist me afat – 1 vit nga data e lëshimit.

Anëtar i Papaguar i Familjes – 3 muaj nga data e lëshimit.

Përfitues të tjerë nga ISSH – Sipas afatit nga sistemi online ISSH / 1 vit.

Pension Social – Sipas afatit nga sistemi online ISSH / 1 vit.

Përfituese e lejes së lindjes – Sipas afatit nga sistemi online DPT.

. Sigurim vullnetar – Sipas kontratës me FSDKSH.

Student 18-25 vjeç – 1 vjeçar nga data e lëshimit deri në moshën 25 vjeç.

Invalid para/tetraplegjik – Nga data e lëshimit të kartës deri në afatin e vërtetimit.

I verbër – Me afat sipas librezës / vendimit të komisionit.

Jetim – Sipas afatit të librezës por jo përtej moshës 25 vjeç.

Grua shtatzënë – Me afat sipas vërtetimit.

Person me aftësi të kufizuar – Me afat sipas vendimit.

Person që trajtohet me ndihmë ekonomike – 3 mujor nga data e lëshimit të kartës.

I papunë punëkërkues – 3 mujor nga data e lëshimit të kartës.

Azilkërkues – Nga data e lëshimit deri në afatin e lejes së qëndrimit.

Viktima të trafikimit – Një vjeçar nga data e lëshimit të vërtetimit.

Persona me Sëmundje Kronike sipas përcaktimeve të Ministrisë së Shëndetësisë – Pa afat

Ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politikë – Pa afat

Person në IEVP – Sipas periudhës së përcaktuar në dokument.