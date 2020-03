Barnat për të moshuarit / Mos shkoni në Poliklinikë, kodin e recetës do e merrni me SMS!

Janë kategoria më e rrezikuar nga ndërlikimet që mund të shkaktojë koronavirusi i ri, por pavarësisht kësaj të moshuarit vijojnë të mos zbatojnë urdhrin e qëndrimit në shtëpi.

Për shumicën prej tyre vajtja tek mjeku i familjes për të marrë recetën që më pas duhet ta dorëzojnë pranë farmacive për të siguruar vijimësinë e përdorimit të barnave të rimbursimit, apo edhe dalje të tjera, çojnë në thyerjen e urdhrit të vetizolimit në shtëpi.

Përballë kësaj situate që mund të kthehet në një kërcënim për shëndetin e tyre, si dhe në kuadër të kufizimit të lëvizjeve në qendrat mjekësore të kujdesit parësor (poliklinika dhe ambulanca), mjekët e familjes dhe ata të përgjithshëm janë udhëzuar që të konfirmojnë për pacientët e tyre me anë të mesazheve që duhet të dërgojnë nëpërmjet telefonit, apo rrugëve të tjera elektronike, kodin e recetës së rimbursimit. Kod me të cilin të moshuarit që vuajnë nga sëmundjet kronike mund të paraqiten më pas pranë farmacive për të marrë barnat përkatëse. Po në të njëjtën formë do të veprohet edhe për barnat që pacientët duhet të marrin pranë farmacive të rrjetit spitalor.

Sipas urdhrit të shpërndarë tashmë në të gjitha qendrat shëndetësore, mjekët e përgjithshëm dhe ata të familjes prej tre ditësh po evidentojnë pacientët kronikë, të cilët trajtohen me receta periodike me rimbursimin sipas datave përkatëse.

Në të gjitha rastet e mundshme mjeku duhet të kontaktojë në telefon me këta pacientë, ose edhe me familjarët e tyre, dhe në rastet kur e gjykon që pacienti është i stabilizuar me mjekimin aktual, duhet të udhëzojë pacientin që të mos paraqitet në ambientet e qendrës shëndetësore.

Mjeku më pas gjeneron recetën apo recetat e rimbursimit në sistemin e recetës elektronike, i komunikon pacientit me telefon, sms, apo mënyra të tjera elektronike kodin dhe kodet përkatëse të recetës, me të cilat më pas pacienti paraqitet direkt në farmaci për të marrë barnat.

Të gjithë këto raste do të evidentohen si vizita në dokumentacionin përkatës, si regjistri i vizitave, kartela personale e pacientit, formulari i vizitës dhe procedurës, etj.

Gjatë këtij procesi nga ana e mjekëve duhet të mbahet në vëmendje mundësia e lëshimit të recetave për periudha 6 mujore (pra 3 receta me afat dy mujore të tërheqjes së barnave).

Në rastet e patologjive akute, patologjive të reja kronike, apo kur mjeku e gjykon që gjendja shëndetësore e pacientit nuk është e stabilizuar dhe bëhet e domosdoshme vizita e pacientit nga afër, atëherë mjeku realizon vizitën normale të pacientit, sipas rastit pranë qendrës shëndetësore, ose edhe pranë banesës së pacientit, nën kushtet e sigurisë së duhur sa i takon mbrojtjes së shëndetit.

Gjithashtu edhe referimi i pacientëve për konsulta specialistike, apo edhe për ekzaminime të ndryshme, si nga mjekët e përgjithshëm, mjekët e familjes drejt poliklinikave përkatëse të specialiteteve, apo drejt spitaleve universitare duhet të evitohen duke referuar vetëm rastet kur konsulta apo ekzaminimi është i domosdoshëm për ndjekjen e gjendjes shëndetësore të pacientit.

Në funksion të lëshimit të recetave të rimbursimit duhet të konsiderohet e vlefshme konsulta e fundit e mjekut specialist të Poliklinikës së Specialiteteve, apo spitaleve bashkiake, rajonale, apo universitare, pavarësisht periudhës së rikontrollit të përcaktuar në konsultë apo fletë dalje nga spitali.

Në rastet e prezencës së qytetarëve në ambientet e qendrave mjekësore, personeli duhet të sigurohet për respektimin e detyrueshëm të perimetrit të sigurisë së distancës prej të paktën 1,5 metrash nga njëri-tjetri.