Basha deklaroi se PD ka anëtarësuar Shqipërinë në NATO, Rama nuk i ndahet me përgjigje nga Fieri

Kryeministri Edi Rama tha ditën e sotme nga Fieri, se ka qënë SHBA-ja ajo e cila ka anëtarësuar Shqipërinë në NATO.

“Një punë të më tregojnë, kemi futur Shqipërinë në NATO, Shqipërinë në NATO e ka futur SHBA. Ky vend ka qenë është dhe do të jetë një vend që do të shkoj në luftë me SHBA dhe NATO-së si ven di NATO-s. Po ja ta zëmë se, po arsimi po shëndetësi, ku janë këta. E përfytyroni një moment sikur COVID të na kishte gjetur me spitalet e tyre. Në do të ishim bërë jo gaz i botës, por parodia e kontinentit. Këto nuk kishin asnjë autoambulancë. Ky është fakt. Do të vazhdojmë punën për ti ngritur këto një një nivel tjetër, apo do të kthehemi prap në kohën kur shtyheshin ambulancat.”