Basha: Vijojmë bojkotin, ndërkombëtarët të mos bëjnë sikur nuk shohim

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ishte i pranishëm sot në Berat në një takim me banorët e këtij qyteti.

Basha akuzoi sërish qeverinë, duke thënë se opozita nuk kthehet në Kuvend, pa u bërë Vettingu i politikanëve.

“PD ka shpalosur platformën pas gjendjes në të cilën gjendet vendi. E para dhe më e rëndësishme, kjo nuk ka asnjë lloj kompromisi. Nuk bëhet asnjë kompromis pastrim i i politikanëve nga kuvendi që janë të lidhur me krimin. Kthimi në Kuvend me politikanët e lidhur me krimin, nuk ka dhe nuk do të ketë. Zgjidhja është para jush. Pika e dytë e opozitës është se nuk do të ketë më trajtim preferencial për politikanët.

Nëse duam zgjidhje institucionale, është miratimi i Vettingut dhe shporrja e politikanëve mafioz nga Kuvendi dhe bashkitë. Ata që bëjnë pakt për vota me kriminel, do përfundojnë në burg. Dekriminalizmi i zgjedhjeve nis me ndëshkimin e krimit elektoral, Edi Rama futi duart në zgjedhjet dhe këtë e dinë të gjithë si ne dhe miqtë ndërkombëtar.

Basha u shpreh se “Partnerët ndërkombëtarë të mos bëjnë sikur nuk dinë, nuk dëgjojnë e nuk shohin. Nuk ka për te patur zgjidhje politike pa pastruar politikën nga krimi”.

Nuk ka kontratë të blinduar me Ramës, nuk ka shans që ju të falimentoni qeverinë. Ta keni të qartë nuk do të falimentojnë qeveria, por do të falimentoni ju dhe do i ktheni lekët një më një qytetarëve”, deklaroi Basha.

l.h/ dita