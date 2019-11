Basha: Dua senat, parlament me 100 vende dhe me dy dhoma, po nuk bëhet dot tani

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha tha në emisionin “Përballë“ në RTSH se ai do të preferonte një sistem tjetër zgjedhor.

“Mbështes sistemin maxhoritar, një parlament me 100 vende dhe një senat me më pak vende, pra parlament me dy dhoma“, – tha Basha.

Por kryetari i PD-së pranoi se për vënien në praktikë të këtij sistemi, që kërkon ndryshime të Kushtetutës, do të duheshin të paktën dy vite.

“Kjo formulë kërkon rreth 2 vite. Prandaj ne duhet të bëjmë gatin infrasktrukturën minimale politike, ku kryesor është vullneti politik“ – tha kryetari i PD-së në RTSH.

Ai shtoi se opozita e mbështet reformën në drejtësi, por zbatimi i saj nuk ka dhënë rezultatet e pritura.

“Reforma është e keqzbatuar dhe nuk ia ka dalë të çojë para drejtësisë politikanë të lidhur me krimin. Kemi të bëjmë me një qeveri që vonon ngritjen e Spak dhe BKH. Dhe meqë m’u dha rasti dua të sqaroj se PD dhe opozita mbështet ngriten një orë më parë të SPAK-ut dhe ngritjen e infrastkturës me kushtet e nevojshme financiare”- tha Lulzim Basha.

d.a. / dita