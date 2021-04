Basha entuziast se do të fitojë në njesinë ku ka humbur gjithmonë, takon një “militant” që i thotë se nuk do votojë më për PS

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha shkoi këtë pasdite në njesinë 8, ku edhe është votues ndërsa në 3 palë zgjedhje po aty ka humbur.

I gjendur mes militantëve të partisë së tij, pa respektuar masat anti covid, Basha takoi një qytetar i cili i tha se nga socialist u kthye në demokrat e se do të votojë për Bashën.

Megjithatë 25 prilli është afër dhe tashmë me ndryshimet në Kodin Zgjedhor do të shikojmë se sa do të votohet Basha në njesinë e tij përballë kundërshtarëve socialist.

NJOFTIM NGA PD

Qytetari: Urime për fushatën!

Lulzim Basha: Faleminderit shumë!

Qytetari: Ju mbështesim dhe shpresojmë të ndryshojnë gjërat.

Lulzim Basha: Ju falënderoj shumë për mbështetjen! Të jeni të sigurt që nuk do ta shpërdorojmë besimin dhe mbështetjen tuaj. Bashkë për ndryshim! Numrin 9 në 25!

Mes qytetarëve që nuk nguruan t’i shprehnin mbështetjen Bashës, ishin dhe socialist të zhgënjyer që kanë zgjedhur t’i bashkohen ndryshimit më 25 prill.

Qytetari: Kemi ardhur nga krahu tjetër. Jemi ardhje e fuqishme se jemi gjithë këta njerëz. Na ka zhgënjyer, na ka shkatërruar, na ka lënë nëpër shtëpia.Dil nga shtëpia thotë se do bëjë kulla.

Lulzim Basha: Jeni të mirë se ardhur. Jemi në këtë betejë për të gjithë popullin, për të djathtë dhe të majtë. Do e mundim të keqen.

Qytetari 2: Suksese të ectë mbarë!

Lulzim Basha: Faleminderit!

Qytetari 2: 14 vjet ja kam dhënë votën, është koha për t’i dhënë drejtim për të shkuar vota ku e ka vendin.

Lulzim Basha: Është koha për ndryshim. Të falënderoj nga zemra! Nuk do të zhgënjejmë as ty, as një socialistë të ndershëm që votojnë për Shqipërinë.

Qytetari 2: E paçi faqen e bardhë!

Lulzim Basha: Në fund fare besnikërinë e kemi ndaj Shqipërisë.

m.m/ dita