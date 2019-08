Basha firmos marrëveshje me banorët e Unazës së Re: Kur të qeverisim ne…

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në emër të forcës politike që drejton, ka firmosur me banorët e Unazës së Re një marrëveshje. Sipas saj, opozita do vazhdojë të mbështesë protestën e këtyre banorëve.

Duke e cilësuar këtë projekt si të korruptuar dhe kriminal, PD pretendon se ndaj banorëve nuk është oferuar një dëmshpërblim i drejtë.

Sipas kontratës, PD angazhohet të marrë masa urgjente me të ardhur në pushtet, duke premtuar rishikimin e projektit dhe dëmshpërblim sipas çmimit të tregut.

Në marrëveshjen e nënshkruar nga Basha dhe banorët, ndër të tjera, thuhet: “Brenda 2 muajve nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe opozita e bashkuar do të jetë shumicë politike qeverisëse, do të rishikojë projektin e zgjerimit të Unazës së Re dhe devijimit të Lumit Lana, si dhe, në përputhje me interesin publik, do të ndërmarrë çdo masë që është e nevojshme për të siguruar zhvillimin e zonës sipas interesit të komunitetit dhe dëmshpërblimin, sipas çmimit të tregut, të çdo prone private që preket nga projekti i rishikuar”.

Për ta konsideruar si pronë që dëmshpërblehet me çmimin e tregut, PD do angazhohet që në momentin kur do të jetë shumicë qeverisëse, do t’i vlerësojë banesat e ndërtuara në zonën e Unazës së Re sipas Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

