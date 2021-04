Basha flet për humbjen e sigurt pas zgjedhjeve të 25 prillit. ” E ndjen etjen e shqiptarëve “

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u shpreh se Kryeminsitri Rama kërkon të bëhet pjesë e qeverisë së tij, sepse e ka kuptuar që do të humbi.

Gjatë vizitës në Sarandë Basha u shpreh i bindur se Rama do të humbasë zgjedhjet.

“Edi Rama e ndjen etjen e shqiptarëve për ndryshim. Edhe ai e ka mësuar se me 25 prill ai do të humbë dhe Shqipëria do të fitojë. Ndaj tani kërkon të bëhet pjesë e qeverisë tonë. Përgjigja jonë është jo.

Qeveria që do të vijë pas zgjedhjeve të 25 prillit, do të jetë qeveria që brenda 100 ditëve të para do të hapë negociatat dhe do të rihapë rrugën drejtë Europës”.

Ai u shpreh se Rama ka dështuar 8 vjet, ka “grabitur me ortakët e tij taksat, rriti çmimet, grabiti pasuritë e sarandiotëve dhe të gjithë shqiptarëve”. Basha i bëri thirrje sarandiotëve të votojnë PD-në më 25 prill.

m.m/ dita