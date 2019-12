Basha heq dorë nga protestat: Zgjedhjet janë e vetmja rrugë, po bëjmë gati programin

Kryetari i PD-së Lulzim Basha duket se ka hequr dorë përfundimisht nga protestat si mënyrë për t’iu imponuar qeverisë së drejtuar nga Edi Rama me forcë për ta larguar nga pushteti. Në mbledhjen e sotme të Kolegjit të Kryetarëve, lideri demokrat u shpreh se Partia Demokratike është në përfundim të programit ekonomik dhe se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për ta nxjerrë vendin nga kriza.

“Duhet te jemi çdo dite afer qytetareve, duhet te jemi gjithnjë pranë tyre Ne deget e prekura nga termeti duhen ngritur menjehere grupe pune qe te identifikojne cdo familje te prekur nga tërmete. Keto grupe pune te identifikojnë ato familje qe nuk i eshte ofruar asnje ndihme, qe gjenden pa strehe ne prag te dimrit. Te evidentohen familjet qe nuk kane vleresim per banesat e tyre, apo kane vleresime kontradiktore, qe jetojne ne objekte te shpalluara te pabanueshme se nuk kane ku te strehohen.

Nuk mund te rrezikohet me jeta e qytetareve. Eshte kriminale qe banoret pas nje muaji nga termeti skane marre asnje ndihme apo jane diskriminuar se nuk kane votuar me 30 qershor apo per shkak te bindjeve partiake. Ne duhet te beheni gati me projektin tone, alternativen organizimin per zgjedhje. Zgjedhjet janë e vetmja menyre per ta nxjerre vendin nga kriza ku eshte futur dhe po thellohet cdo dite e me shume. Zgjedhjet jane po ashtu kusht dhe per avancimin e projektit europian te shqiperise. Ne jemi ne perfundim te programit tone ekonomik per ta nxjerre vendin nga kriza.

Partia demokratike eshte kthyer ne shprese per cdo qytetare pavaresisht bindjeve te tyre politike pasi shohin degradim ne cdo aspekt. Ne duhet te degjojme zerin e qytetareve, duhet te bejme konsultimin me te gjere te ndodhur deri me sot me te gjitha grupet shoqerore dhe ne cdo cep te vendit, per te vendosur reagimin qe do te kemi nese kjo qeveria vazhdon te vjedhe, dhunoje dhe abuzoje bashke me krimin qytetaret e ketij vendi” tha Basha.

Gjatë mbledhjes me kryetarët e degëve, Basha ka folur edhe për reformën zgjedhore. “Pas festave ne do te prezantojne para qytetareve propozimet tona per reformen zgjedhore, dhe kerkojme qe brenda muajit janar te miratohet reforma dhe ti hapet rruge zgjedhjeve vendore dhe te pergjithshme sa me shpejt, pasi kjo qeveria po e thellon krizen ekonomike, politike dhe shoqerore.

Grupet e eksperteve jane ne fund te hartimit te projekt ligjeve per ndryshimet e reformes zgjedhore. Ne fillim te janarit do te jene gati. Do te behet prezantim publik dhe njehere do ti behen te ditura te gjitha strukturave te PD dhe qytetareve. Pas prezantimit, keto propozime do ti nenshtrohen nje konsultimi te gjere per te marre mendimin e anetarsise dhe qytetareve edhe persa i perket aspekteve te tjera te reformes sic eshte sistemi zgjedhor” tha ai.

Në momentin e tragjedisë së tërmetit të 26 Nëntorit pati një pauzë të sulmeve të opozitës kundër qeverisë, por vetëm pak javë, pasi lideri demokrat, pasi refuzoi ftesën e kryeministrit Rama për t’u ulur në tryezë për të bashkuar forcat dhe kaluar këtë moment të vështirë, iu rikthye akuzave. Lulzim Basha kërkon miratimin e reformës së re zgjedhore sa më shpejt në fillim të vitit që po vjen dhe dy palë zgjedhje të reja në një ditë, të përgjithshme dhe lokale.

l.h/ dita