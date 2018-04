“Basha i futi shejtanin në bark gjermanit Krischbaum!”

Kryetari i Grupit Parlamentar, Taulant Balla, pas kthimit nga Berlini deklaron se Bundestagu gjerman ka dhënë mbështetje të fortë për zgjerimin e BE me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe po ashtu për vijimin e procesit për Shqipërinë.

Kreu i grupit parlamentar socialist akuzon Bashën se ka punuar kundër Shqipërisë në Berlin.

Sipas Ballës, Krischbaum beson më shumë “përrallat e Lulzim Bashës, se sa Raportin e Progresit të Komisionit Evropian!”.

“Për këtë ne nuk mund t’i vëmë asnjë faj deputetit gjerman, përderisa shejtanin në barkun e tij e kanë futur kolegët tanë opozitarë nën drejtimin e Lulëzim Bashës… I cili ndryshe nga çfarë ka propaganduar këtu kur ndodhi ajo që nuk donte, pra rekomandimi pozitiv, atje ka lënë kokrrën e namit me të zezat që ka thëne për Shqipërinë!”, thotë Balla.

Gjithashtu Balla deklaron se Shqipëria ka tek Kancelarja Angela Merkel një simbol të besimit tonë tek Europa, duke e shndërruar po ashtu Kancelaren në një simbol të simpatisë së popullit shqiptar për popullin gjerman. Pse jo, ndër vite tashmë të njëjtë me simpatinë për “Die mannschaft”.

Postimi i plotë i Taulant Ballës:

Të dashur miq,

gjatë dy ditëve të qëndrimit në Berlin si pjesë e delegacionit të Kryeministrit Edi Rama, por edhe në kontakte të mëparshme, kam krijuar bindjen se në Bundestag-un gjerman ka mbështetje të forte për zgjerimin e BE me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe po ashtu për vijimin e procesit për Shqipërinë. Sigurisht në një prej parlamenteve më serioze të Evropës, respektohen procedurat dhe u jepet kohe te gjitheve për të marrë pjesë në një debat të rëndësishëm si ky. Prandaj as e kemi pritur dje dhe as presim që Bundestagu gjerman të thotë “PO!”-në e shumëpritur pa ezauruar fazat e procesit vendim-marrës.

Sigurisht që ka edhe deputetë që janë kundër, ndër 698 anetarë të Bundestagut. Për shembull deputetët e AFD janë kundër BE në tërësi. Po ashtu ka tek-tuk edhe deputetë të koalicionit qeverisës që janë shprehur qartë kundër apo pro qysh tani. Një zë (deri tani i vetëm) kundër brenda CDU-së, është edhe deputeti Gunther Krischbaum, i cili në fakt e ka pritur me shumë respekt kryeministrin dhe delegacionin tonë dhe e ka drejtuar seancën me të gjithë korrektesën që karakterizon Bundestagun. Por ka qenë po ashtu e qartë nga një ndërhyrje e tij shume e shkurtër në fund (si dhe nga çfarë ka thënë më parë e më pas publikisht) që zoti Krischbaum beson më shumë përrallat e Lulzim Bashës, se sa Raportin e Progresit të Komisionit Evropian! Për këtë ne nuk mund t’i vëmë asnjë faj deputetit gjerman, përderisa shejtanin në barkun e tij e kanë futur kolegët tanë opozitarë nën drejtimin e Lulëzim Bashës… I cili ndryshe nga çfarë ka propaganduar këtu kur ndodhi ajo që nuk donte, pra rekomandimi pozitiv, atje ka lënë kokrrën e namit me të zezat që ka thëne për Shqipërinë!

Megjithatë unë jam kthyer nga Gjermania me bindjen se Shqipëria ka një shumicë të mjaftueshme mbështetëse ndër 698 anëtarët e Bundestagut dhe kjo është gjëja më e rëndësishme.

Shqipëria ka tek Kancelarja Angela Merkel një simbol të besimit tonë tek Europa, duke e shndërruar po ashtu Kancelaren në një simbol të simpatisë së popullit shqiptar për popullin gjerman. Pse jo, ndër vite tashmë të njëjtë me simpatinë për “Die mannschaft”.

a.s/dita