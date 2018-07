Basha i sulet arkitektit danez të teatrit: Do jesh non-grata në Shqipëri!

Kryetari i PD Lulzim Basha ka paralajmëruar arkitektin danez të projektit të teatrit, Bjarke Ingels se do trajtohet si non-grata në Shqipëri.

Basha shprehet me një postim në Twitter se arkitekti danez po kthehet në një bashkëpunëtor i vjedhjes së tokës së teatrit në Tiranë për interesat narkomafioze të Edi Ramës.

“Bjarke Ingels është një bashkëpunëtor në grabitjen e tokës nga narkomafia e udhëhequr nga kryeministri Edi Rama, ndaj paralajmërohet: do të trajtohesh si non-grata nga komuniteti i artistëve dhe populli i Tiranës”, shkruan Basha.

Kreu i opozitës ka shpërndarë një artikull në anglisht të exit.al, të cilët kanë verifikuar deklaratat e arkitektit danez mbi shembjen e teatrit kombëtar në Tiranë.

