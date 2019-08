Basha: Investimet e huaja në Shqipëri aq sa në Korenë e Veriut

Këtë të dielë kreu i PD, Lulzim Basha është takuar me strukturat e kësaj partie në Gramsh. Gjatë fjalës së tij, në lidhje me investimet e huaja, Basha e ka krahasuar qeverisjen e Edi Ramës me atë të Koresë së Veriut.

Ai tha: “Asnjë investim të huaj nuk ka sjellë Rama në Shqipëri në gjashtë vjet. Shqipëria dhe Koreja e Veriut janë dy vendet pa asnjë investim të ri të huaj në 6 vitet e fundit”.

Duke thënë se dy investimet e fundit të huaja janë Devolli dhe TAP, ai tha se kryeministri Rama i ka zëvendësuar investuesit e huaj me klientët e tij”.

AI shtoi: “Me investime të huaja ka konkurencë. Po të ketë investime të huaja, nuk shkon dot 15-fish çmimi i autostradës. Po të ketë investime të huaja nuk grabitet dot haptazi në mes të ditës. Investimet e huaja përbëjnë kërcënim për hajdutët dhe sistemin e hajdutërisë që ka ndërtuar Edi Rama”.

Duke vënë në dukje se Shqipëria nuk paraqiti asnjë projekt infrastrukturor për financim nga Bashkimi Europian në Samitin e Poznanit, Basha tha se qëllimi i vetëm i kësaj politike është grabitja.

Basha vijoi: “Kur ka qenë gjendja ekonomike kaq e keqe?! Kur ka qenë papunësia kaq e lartë?! Kur ka qenë kostoja e jetesës kaq e papërballueshme?! Kur kanë paguar shqiptarët çmimin kaq të lartë të energjisë, ndërkohë që të ardhurat e tyre janë më të ulëtat e rajonit dhe çmimet janë më të larta të Europës. “- u shpreh Kryetari i PD, i cili u tregua i vendosur t’i përgjigjet thirrjes së shqiptarëve për ndryshim më 30 Qershor. “Partia Demokratike e Shqipërisë do të lidhë një kontratë besimi me të gjitha grupet e interesit, njësoj si me Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit, konkrete, të zbatueshme, ku do të detajohen ato që ne marrim përsipër të bëjmë nesër, në qeveri”.

e.ll./dita