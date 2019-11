Basha jep premtime nga Fieri: Do zhdukim taksidarët e korrupsionin, i japim hov zhvillimit të biznesit

Kreu i Partisë Demokratike Lulëzim Basha vijon takimet me përfaqësues të biznesit. I ndodhur në qytetin e Fierit, në kuadër të turit “Rrugëtimi për Shqipërinë”, Basha ka bërë përgjegjëse për krizën keqqeverisjen e vendit.

I ndodhur përballë ankesave të përfaqësuesve të biznesit, kreu i demokratëve u shpreh se kriza është si rezultat i taksave të larta, ndërsa nuk ka nguruar të bëjë edhe një premtim.

“Nuk po punojmë dot. Edhe fëmijët po na ikin në emigracion se nuk kanë asnjë garanci për të ardhmen”, ka thënë një përfaqësuese e biznesit.

“Kriza që po kalon vendi nuk ka kursyer biznesin e vogël. Dyqanet të gjithë vendit janë bosh njësoj si xhepat dhe arka e shtetit. Kjo rezultat i keqqeverisjes dhe taksava të larta.

Nga kjo krizë nuk dilet pa zgjidhur krizën e ekonomisë dhe faktori kryesor i kësaj zgjidhje është biznesi i vogël

Ndryshe nga fasada e kësaj qeverie, për mua dhe PD do të jetë në qendër të ofertës tonë, çlirimi i biznesit.

Qeveria e PD do të jetë qeveri që ju dëgjon dhe ju mbështet. Ne kemi një platformë të qartë për biznesin e vogël për ta çliruar nga taksidarët. Biznesi i madh do të marrë mjaftueshëm mbështetje, që të ketë frymëmarrje, oksigjen. Do të ndërhyjmë me çmimin e energjisë, me taksën e pronës etj. Me të gjitha ndërhyrjet, do të kujdesemi që bizneset të zhvillohen. Biznesit të madh do i jepet hov zhvillimi, kurse biznesit të vogël do i hiqen taksat”, u shpreh Basha.

l.h/ dita