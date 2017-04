Basha , kaosi dhe ndërkombëtarët

Nga Bedri Islami

Që Lulzim Basha, krejt budallshëm, i hyri rrugës së çadrës në mesin e bulevardit të Tiranës, duke menduar se pas saj do të kishte një dalje të shpejtë dhe një letër në xhep, kjo është tashmë diçka e ditur, por që nuk ka kthim pas.

Dy muaj rresht, mëngjeseve dhe mbrëmjeve, kur sheshi i çadrës pret të ardhurit e grafikut partiak, ai, Basha, bën ritualin e zakonshëm të thirrjeve dhe kërcënimeve, kërkon të njëjtën gjë që e ka dëshiruar edhe para futjes në çadër dhe fsheh të njëjtën frikë si edhe më parë, Vettingun e shumëpërfolur, të cilin, duke e parë si gogolin e fëmijërisë, përpiqet ta zhbëjë deri në skajin e tij.

Basha priti dhe vazhdon të presë shumë gjëra nga ajo çadër duke e ditur se e gjitha nuk është asgjë tjetër veçse shpërfaqja e turbullt e një viti të mbrapshtë, të cilin, edhe pse shumë njerëz brenda çadrës po përpiqen ta risjellin, kurrë nuk do të mund ta bëjnë.

Viti fantazmë 1997, të cilin e shpërfaqi marrisht një “lider” i mençur si Flamur Noka, nuk do të mund të vijë më, dhe, megjithë dëshirën e frikshme për përsëritjen e tij, askush nuk mund ta bëjë.

Por dëshira mbetet, synimi është i njëjtë, kërcënimi qëndron ende si një hije dhe pezëm mbi të përditshmen dhe prova e parë do të jetë Kavaja në 7 majin e saj.

Do të ketë përballje masive apo e gjitha do të jetë një provë e dirigjuar larg skemës shqiptare, njëlloj si në fillimet e jetës plurale?

Ëndrra e Bashës për një qeveri teknike sapo mori dy goditje të reja. Në fakt, deri më tani, ajo ka marrë vetëm goditje dhe asnjë shtysë, pasi vetë ideja e saj është absurde, e cila, po ashtu, do të krijonte një precedent absurd. Jo vetëm se shumica do i nënshtrohej dhunës verbale të pakicës, por sepse kjo do të mund të ishte një spirale e tejzgjatur dhe fatkobe.

Goditjen më të rëndë, direkt, pa asnjë ekuivok, ia dha ministri i punëve të Jashtme të republikës federale Gjermane, zëvendeskancelar i saj dhe figura e dytë në qeverinë gjermane. Ia dha publikisht, në emrin e zonjës Merkel.

Drejtpërdrejtë: “Askush nuk e kupton në Gjermani dhe në Europë pse pak para zgjedhjeve, kërkohet qeveri teknike, kjo është e pakuptueshme. Interesi kombëtar i një opozite nuk mund të jetë kaosi”.

Por, ai shkoi më tej se kaq. Duke hedhur poshtë idenë absurde të qeverisë teknike, jo rastësisht ai akuzoi opozitën e sotme se duke krijuar kaosin politik, ajo është kundër interesit kombëtar.

Në fakt, e gjithë skema e ndërtuar nga njerëzit kontrollues të Bashës është kaosi politik dhe kundër interesave kombëtare. Zërat e mençur brenda PD-së tashmë të heshtur e dinë fare mirë se çfarë humbet vendi nga e drejta e protestës që po kthehet në një bllokim institucion, e dinë se çfarë dhe kush fshihen pas “skifterëve” politikë dhe “analistëve” nxitës, të cilët, rendjen e Bashës drejt hiçit nuk e ndalin jo se nuk e shohin, por sepse drejt hiçit kanë interesin kombëtar shqiptar.

Çadra, si strukturë dhe si mendim politik, në fakt janë e njëjta gjë. Ajo, duke synuar të kthehet në një shesh dyluftimi është tashmë sheshi i thirrjeve për luftë. Edhe ditën e djeshme, 17 prill, Basha e bëri këtë, duke thënë haptas se durimi po i shter dhe se pas kësaj humbje të durimit, vendi mund të përballet me ato që nuk këpusin vetëm lule, por edhe më tej se kaq.

Çadra deri më tash ka dëgjuar aq shumë kërcënime jetike, veçanërisht ndaj shefit të qeverisë, sa që prej kohe duhej të ishte shkulur prej andej.

Hezitimi i qeverisë për të bërë detyrën e saj, për të hequr një vatër dhune dhe kërcënimesh, ku ndizen pasionet e një vorbulle njerëzore, disa nga të cilët të njohur për shëmtinë e tyre politike dhe shërbimin ndaj strukturave jashtë Shqipërisë, duhet të ketë një cak.

Basha , në fakt, e ka njohur “shijen” e vrasjeve dhe të mos dënimit. Ai e ka qenë pjesë e ndërgjegjshme e vrasjeve të 21 janarit, por edhe e njollosjes përmes vrasjeve të paqena të luftës në Kosovë. Pra, e ka parë atë edhe si denoncues, edhe si urdhërdhënës. Në të dyja rastet ka mbetur i palagur, i palagur politikisht dhe i palagur juridikisht. Nëse mendon se do të ketë një herë të tretë, shteti i së drejtës, i qytetarëve në radhë të parë, duhet të kuptojë se ka në fund një fill që duhet ndërprerë.

Nuk është e mjaftueshme që politika ndërkombëtare të na e thotë qartas se opozita e veprimi i saj politik është antikombëtar.

Nëse këtë e kanë kuptuar kaq larg Shqipërisë, fillimisht duhej të kuptohej nga vetë institucionet e shtetit, të cilat, megjithëse shumë nga krahët i kanë brenda çadrës, si Shërbimi Informativ, prokuroria apo gjykatat, përsëri, mendërisht, duhet ët kishin krijuar, që pas thirrjeve të para për tërheqje zvarrë, vrasje e linçime, atë lëvizje popullore që i jepte fund strategjisë së shembjes së kombit për hir të shërbimeve jashtë kombit.

Çadra nuk është institucion dhe as strukturë politike. Është bërë tashmë një vend ku krimi politik dhe bartësit e tij kanë gjetur strehën për të fshehur të vërtetën e një jete në dëm të kombit.

Lulzim Basha mund të rrijë edhe shumë muaj të tjerë nën hijen e çadrës. Atij nuk i interesojnë as ndërmjetësuesit e huaj, kushdo qofshin ato; nuk i interesojnë as opinionet e tyre, sepse e di se janë kundër absurdit të tij politik dhe jetës së tij praktike; ai nuk është i gatshëm të dëgjojë askënd që kam end në kokë dhe që kërkon normalitetin e zakonshëm; ai e di të vërtetën e hidhur se, me ose pa LSI-në në krahun e tij, tashmë ai është humbësi i madh dhe se qershori do të ishte edhe një herë shuplaka e radhës: Të gjitha i di.

Ai nuk di vetëm se si do të dalë nga çadra. Dhe pret nga lojërat e politikës një zgjidhje, e cila të përafrojë me “vettingun” e tij.

Nuk ka asnjë problem për të nëse interesi kombëtar është krejt ndryshe.

Ai, prej kohësh ka dëshmuar të kundërtën.

Dhe, askush të mos presë të ndryshojë.

Ai, veç të tjerash, në jetën e tij politike ka pasur dy “dajallarë” të fuqishëm antikomb: Berishën dhe Fazlliçin.