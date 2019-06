Basha: Marrëveshje me Ramën, kllounin që bëri të qeshë Europën nuk ka

Në një dalje për mediat në selinë e PD-së, kreu i saj, Lulzim Basha ka deklaruar, këtë të enjte, se marrëveshje me kryeministrin Edi Rama nuk ka në asnjë rrethanë dhe asnjë kusht. Ai, gjithashtu, ka thënë se kryeministrin Rama është në fund të rrugës së tij politike, i cili është një fund i keq. Duke e quajtur kllouni që bëri të qeshë Europën, Basha tha se Rama sot është lakuriq.

Basha tha: “Nuk bëjmë marrëveshje me Ramën në asnjë rrethanë dhe asnjë kusht. Nuk diskutojmë me të në asnjë rrethanë. Tashmë ikja e tij është e vetmja rrugë për të zgjidhur krizën. Ata që mendojnë se Rama do ia hedhë, gabohen, ai është në fund të rrugës së tij politike dhe do jetë fund i keq. Ai ka shkelur çdo ligj, ka shkelur çdo standard, vlerë, rregull e normë sadopak demokratike.

Ka prekur nivelin që rrallë e arrijnë edhe liderët lindorë. Gjithçka e ka bërë vetëm për pushtet dhe para, por paratë nuk do ta mbrojnë më. Natyrisht, ai ka akoma mbështetës naivë, që mbyllin sytë para bashkëpunimit të tij me krimin. Do ketë të tillë edhe ditën që Edi Rama do të rrëzohet, siç ka sot ende njerëz që duan Enverin. Por ata nuk e mbajnë dot në pushtet Ramën.

Ai do të largohet, sepse nuk përfaqëson më interesin e shqiptarëve, por vetëm të një grushti biznesmenësh grabitqarë e kriminelësh. Ata që mendojnë se populli do mbajë një kriminel si Rama, gabohen. Ikja e Ramës është në interes të integrimit. Me Ramën në krye, Evropa do ketë vetëm krim e drogë. Pa të Shqipëria do të hapë negociatat. Kllouni që bëri për të qeshur Evropën me veshjen dhe sjelljen e tij, sot ka mbetur lakuriq”.

e.ll./dita