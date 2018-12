Basha me banorët e Unazës së Re: Projekti, skemë vjedhjeje dhe pastrimi parash

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, iu bashkua sërish sot protestës së banorëve të Astirit kundër shembjes së shtëpive të tyre nga projekti i Unazës së Re.

Pasi Prokuroria nisi hetimet lidhur me tenderin për këtë projekt, lideri demokrat tha se një gjë të tillë PD e ka paralajmëruar që prej dy muajsh se ishte një projekt vjedhjeje e jo zhvillimi.

Ai tha se kryeministri Edi Rama e ka humbur davanë prej protestave.

“Ka më shumë se 2 muaj që ky është projekt vjedhjeje, jo zhvillimi. Është projekt vjedhje, e dinim ne, e dinë dhe banorët, e dinin dhe gazetarët dhe tani ka dalë haptazi para syve të të gjithë botës. Është projekt vjedhjeje dhe pastrimi parash. Për të marrë këto para do shkatërronin shtëpitë e banorëve.

Këta banorë qëndruan ditë e natë këtu, dhe u përballën. Rama e Veliaj i quajtën shpellarë, të pasur me nga 4-5 shtëpi, arrestuan djem e vajza dhe i çuan në qeli, i mbytën me propagandë kundër të gjithëve që i kundërshtonin. E kanë humbur davanë, tani kanë frikën e karriges. Është ulur Rama kokë më kokë me bandën e hajdutëve për të vendosur si do vjedhin këtu.

Gjithë këto vjedhje. Nuk ja dolën dot, se banorët qëndruan. Banorët e bashkuar përcaktuan triumfin e të vërtetës. Deshën t’i varrosin brenda 10 ditëve, po nuk ia dolën. Edhe kur këtu erdhën 1000 policë, për të dhunuar banorët. Kush ka fuqi të qëndrojë pas këtyre parave? Edi Rama, hajduti i kësaj afere. Ky është mësimi i protestës së Astirit, të protestës së studentëve. Për 48 orë e futën Ramën poshtë minderit. Por beteja nuk ka përfunduar”, tha Basha.

Basha bëri edhe një apel për prindërit e studentëve që mbështesin fëmijët e tyre, të cilët janë prej ditësh në protestë. Kreu i PD-së i pyetur edhe për qëndrimin e partisë tha se do jetë gjithmonë krah njerëzve.

“Prindërit të mbështesin fëmijët, se ata janë ngritur kundër kësaj vjedhjeje.

Për cilin do të mbajnë para ligjit sepse banorët qëndruan, ne qëndruam në krah të tyre dhe ja ku doli e vërteta e tyre, vjedhje dhe pastrim parash dhe kush i lidh të gjitha bashkë, vetëm një njeri, Edi Rama. Edhe unë jam prind edhe pse nuk i kam ne moshë fëmijët, jemi dhe do vazhdojmë mbështetjen e studentëve dhe kauzës së tyre.

Ai kërkon t’i lërë qytetarët në injorancë që të vazhdojë t’i vjedhë, por studentët i treguan forcën me bashkimin e tyre. Nuk do bëhemi kurrë palë me të keqen, mbi të gjitha do të jemi krah njerëzve.

o.j/dita